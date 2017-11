Polizei fahndet nach Exhibitionist

An der Flößerstraße hatten es Autodiebe am Donnerstag auf einen grauen Honda Civic abgesehen. Sie entwendeten den elf Jahre alten Wagen im Wert von etwa 5000 Euro.

Schlüsseldiebe stahlen Bargeld aus Wohnung

16.11.2017, 18.00 Uhr bis 21.20 Uhr / Innere Neustadt und Pieschen

Diebe stahlen Donnerstagabend einen Schlüsselbund aus einer Sporthalle und gelangten mit diesem sowohl in das Auto als auch die Wohnung des Eigentümers (37). Letztlich stahlen sie rund 50 Euro Bargeld. Die Diebe hatten sich in die Umkleideräume einer Turnhalle an der Melanchthonstraße begeben und aus einer Jacke einen Bund mit Auto- und Wohnungsschlüsseln gestohlen. Nach dem Sport bemerkte der Geschädigte zunächst den Schlüsseldiebstahl. Als er anschließend zu seinem Wagen kam musste er feststellen, dass die Täter das Auto durchsucht und einen Rucksack gestohlen hatten. Der Mann rief die Polizei und fuhr gemeinsam mit den Beamten zu seiner Wohnung an der Mohnstraße - zu spät. Auch dort waren die Schlüsseldiebe bereits eingedrungen und etwa 50 Euro in verschiedenen Währungen gestohlen. (szo)