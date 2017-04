Dreimal an einem Tag geblitzt Polizisten hatten an der B 156 in Lieske die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit kontrolliert – und es dabei mit einem besonders hartnäckigen Autofahrer zu tun.

Da staunten selbst die erfahrenen Polizisten: Ein Audifahrer wurde am Dienstag gleich dreimal geblitzt – und zwar auf der B 156 in Lieske. Hier hatte die Polizei viereinhalb Stunden lang die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h kontrolliert. Der Mann fuhr am Morgen mit 66 km/h durch die Kontrollstelle. Wenig später erfasste ihn das System mit Tempo 86 und anschließend noch einmal mit Tempo 72. Daraufhin stoppte eine Streife des Verkehrsüberwachungsdienstes den Sünder. Die Beamten zogen für den höchsten Geschwindigkeitsverstoß 185 Euro als Sicherheit ein. Außerdem verhängten die Polizisten jeweils ein Verwarngeld wegen der beiden anderen Ordnungswidrigkeiten in Höhe von insgesamt 60 Euro. Den 29-Jährigen erwarten zudem zwei Punkte im Zentralregister sowie ein Monat Fahrverbot.

Insgesamt passierten 720 Fahrzeuge den Kontrollpunkt. 78 Fahrer waren zu schnell. In 57 Fällen blieb es bei einer Verwarnung. 21 Autofahrer erhalten einen Bußgeldbescheid. Negativer Spitzenreiter war ein VW mit polnischen Kennzeichen, der mit 89 km/h vom System erfasst wurde. Den Fahrer erwarten ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte im Zentralregister sowie ein Monat Fahrverbot. (szo)

