Dreijährige mit Rettungshubschrauber in die Klinik

Beim Versuch, einem Auto auszuweichen, ist eine Dreijährige in Hartenstein (Landkreis Zwickau) von ihrem Fahrrad gestürzt. Dabei hat sich das Kind schwer verletzt.

Der Autofahrer übersah das Mädchen beim Wenden im Ortsteil Zschocken, wie die Polizei in Zwickau am Dienstag mitteilte. Mit einem Rettungshubschrauber wurde das Kind am Montag in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)

