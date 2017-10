Drei wollen auf den Thron

Maria Czerch, Maria Lehmann und Katrin Hecht (v. l.) © Norbert Millauer

Ginge es nach der Haarfarbe, könnten Maria Czerch, Maria Lehmann und Katrin Hecht (v. l.) auch die ausgesuchten Finalistinnen von Germanys Next Topmodel sein. Eine Blondine, eine Brünette und das Mädchen mit den natürlichen dunkelblonden Haaren – das sorgt für Abwechslung auf den Fotos. Wenn der Weinbauverband Sachsen seine Königin sucht, geht es aber anders als bei Heidi Klum nicht nur ums Aussehen. Die Hoheit soll auch etwas im Kopf haben. Vor allem viel Wissen über den sächsischen Wein. Wie es darum bei den diesjährigen Bewerberinnen bestellt ist, hat eine Jury aus über 20 Männern und Frauen am Mittwoch in der Radebeuler Hoflößnitz getestet. Ehrenpräsidenten, Sponsoren und sogar der Landrat – sie alle wollen ein Wörtchen dabei mitreden, wer den Wein aus Sachsen im nächsten Jahr präsentiert. Die eigentliche Weinköniginnenwahl findet dann am 4. November statt. (SZ) Foto: Norbert Millauer

