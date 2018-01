Drei Tote nach Sturm „Friederike“ in Sachsen Bei Unfällen auf Autobahnen sterben drei Menschen. Das Orkantief hat für viele Schäden in Sachsen gesorgt. Jetzt wird aufgeräumt - und vor neuen Gefahren gewarnt.

Auf der A13 kippte in Höhe Marsdorf ein polnischer Lastwagen um. © Roland Halkasch

Dresden. Auf den Tag genau elf Jahre nach „Kyrill“ hat auch Orkantief „Friederike“ in Sachsen für teils große Schäden gesorgt. Vor allem umgestürzte Bäume versperrten am Freitagmorgen Straßen und Bahnstrecken. Der Verkehrswarndienst der sächsischen Polizei listete mehr als 15 Meldungen auf. Beamte und Feuerwehr sind im Einsatz, um alle Wege so schnell wie möglich wieder frei zu bekommen.



Auf der A72 dauerten nach einem schweren Unfall die Aufräumarbeiten bis in den frühen Morgen an. Am Abend fuhr in Höhe des Parkplatzes Niedercrinitz (Landkreis Zwickau) ein spanischer Lastwagen in ein Stauende. Fahrer und Beifahrer kamen dabei ums Leben. Die Identitäten der Toten sind laut Polizei noch nicht geklärt. Ihr Lkw war auf zwei andere Lastwagen geprallt. Einer hatte acht Autos geladen, die laut Polizei durch den Aufprall zerstört wurden. Der Sachschaden liege bei 1,2 Millionen Euro.

Der verhängnisvolle Stau hatte sich wegen eines sturmbedingten Unfalls gebildet. Ein Baum war auf die Fahrbahn gestürzt. Ein Auto prallte dagegen und überschlug sich mehrfach. Dabei wurden der Fahrer (50) und seine Beifahrerin (48) schwer verletzt.

Auch auf der A13 kam es zu Unfällen mit Lastwagen. In der Nähe der Anschlussstelle Ortrand (Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg) kippte ein Sattelzug auf die Mittelleitplanke. Rettungskräfte konnten den Fahrer nur noch tot bergen. In Höhe Marsdorf wurde ein polnischer Lkw von einer Böe in den Straßengraben gedrückt und kippte um. Ersthelfer befreiten Fahrer und Beifahrer. Einer der Männer kam verletzt ins Krankenhaus.

Polizist im Einsatz verletzt

Die Polizei in Dresden berichtete von mindestens 25 Unfällen, bei denen Fahrzeuge gegen umgestürzte Bäume gefahren sind oder in den Graben gedrückt wurden. Ein Polizist wurde verletzt, als ein Baum auf einen Streifenwagen stürzte. Der 30-Jährige hatte sich gerade in den Wagen gesetzt, als das Unglück passierte. Die Dresdner Feuerwehr zog eine Zwischenbilanz: 2 000 Notrufmeldungen, 200 Einsätze. „Wir waren bis 22 Uhr mit 300 Kräften von Berufsfeuerwehr, freiwilligen Feuerwehren und THW im Einsatz“, sagte Dresdens Feuerwehrsprecher Ralf Schröder. Im Vogtlandkreis und im Landkreis Zwickau registrierte die Polizei 52 Einsätze wegen Unwetterschäden.

Hintergrund: Wind - Sturm - Orkan zurück 1 von 5 weiter Windstärken werden nach der von dem britischen Admiral Francis BEAUFORT (1774-1857) entwickelten Skala berechnet. Sie reicht von 0 Beaufort (Windstille) bis zur Stärke 12 (Orkan). Böen sind kräftige Windstöße, die den Zehn-Minuten-Mittelwert der gemessenen Windgeschwindigkeit für bis zu 20 Sekunden übersteigen. Stürmischer Wind (Stärke 8) erreicht eine mittlere Geschwindigkeit von 62 bis 74 Kilometern pro Stunde - gemessen in zehn Metern Höhe über freiem Gelände. Bei Sturm fegt der Wind mit einer mittleren Geschwindigkeit von 75 bis 88 Stundenkilometer über freies Gelände (Stärke 9). Bei Wind mit Tempo 89 bis 102 (Stärke 10) spricht man von einem schweren, bei 103 bis 117 (Stärke 11) von einem orkanartigen Sturm. Orkane sind besonders heftige Stürme mit 118 Kilometern pro Stunde und mehr (Stärke 12). Sie richten oft schwere Verwüstungen an. (dpa)

Im Regionalverkehr der Deutschen Bahn ist noch mit Einschränkungen auf einigen Strecken in Sachsen zu rechnen. Das Unternehmen informiert online umfassend über betroffene Verbindungen. Vielerorts liegen Bäume auf den Gleisen, die im laufe des Tages zersägt und beiseite geschafft werden müssen. Die Situation verbessere sich, sagte ein Bahnsprecher am Morgen. Bei der Vogtlandbahn sind bereits in der Nacht alle Schäden beseitigt worden. Der Betrieb startete nach Unternehmensangaben wieder planmäßig.

Stromausfälle und abgedeckte Dächer

Am Abend und in der Nacht kam es auch vielerorts zu Stromausfällen. Allein 4 400 Kunden des Versorgers Mitnetz Strom in den Landkreisen Nordsachsen, Leipzig und Mittelsachsen warteten am Morgen noch auf Strom. Die Mitarbeiter seien bis nach Mitternacht im Einsatz gewesen, teilte das Unternehmen mit. Mit Tagesanbruch sollten die Reparaturarbeiten fortgesetzt werden. Auch am Freitagmorgen waren in Sachsen in den Kreisen Nordsachsen, Leipzig und Mittelsachsen noch rund 3900 Mitnetz-Kunden ohne Energie.

In Dippoldiswalde gab es am Abend einen Blackout. Die gesamte Innenstadt war betroffen. Auch in Sebnitz und Stolpen fiel zeitweise der Strom aus.

In Leisnig hat der Sturm das Dach eines Firmengebäudes abgedeckt. Mitarbeiter eines Archivdienstleisters mussten sich im Keller in Sicherheit bringen. In Königsbrück im Landkreis Bautzen wurde das halbe Dach eines Wohnblocks abgedeckt. Das Ausmaß der Gebäudeschäden dort wie auch andernorts in Sachsen wird erst im Laufe des Freitags sichtbar werden.

„Friederike“ erwischte den Freistaat mit großer Wucht. Auf dem Fichtelberg hat der DWD 174 km/h gemessen. Auf dem Flughafen in Dresden erreichten Böen Geschwindigkeiten von über 120 km/h, am Leipziger Airport waren Windstöße von fast 130 km/h dabei. In Görlitz wurden 109 km/h gemessen. Der deutschlandweite Spitzenwert wurde auf dem Brocken im Harz erreicht: 203 km/h. „Damit haben wir elf Jahre nach Kyrill wieder einen Orkan der Königsklasse“, sagte DWD-Sturmexperte Andreas Friedrich. Das Tief, das von Westen her über Deutschland fegte, war laut DWD der schwerste Sturm seit dem Jahr 2007.

In den Wäldern „herrscht Lebensgefahr“

Neben den verunglückten Lastwagenfahrern in Sachsen forderte der Orkan in anderen Bundesländern mindestens acht weitere Todesopfer. Die Gefahr von weiteren Opfern besteht auch nach dem Abflauen des Sturms. So warnt der Staatsbetrieb Sachsenforst Wanderer und Spaziergänger eindringlich vor dem Betreten der Wälder. „Es herrscht Lebensgefahr. Gehen Sie in den kommenden Tagen nicht in den Wald“, appellierte der Sprecher der Landesforsten Renke Coordes. Angebrochene Äste oder entwurzelte Bäume könnten herabfallen oder umstürzen. Zudem würden Spaziergänger die Aufräumarbeiten behindern. Wie groß die Schäden in den sächsischen Wäldern sind, konnten der Staatsbetrieb noch nicht beziffern. (fsc/dpa)

