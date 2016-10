Drei Kinder bei Brand in Leipzig verletzt

Bei einem Wohnhausbrand in Leipzig sind drei Kinder verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache war am Dienstagabend ein Feuer in einer Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Wohnung wurde zerstört. Sechs Hausbewohner mussten in Sicherheit gebracht werden - darunter die drei Kinder im Alter von 10, 11 und 15 Jahren. Sie kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus. (dpa)

