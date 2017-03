Drei Gänge gute Sitten In Freital lernen Jugendweihlinge, wie man sich bei Tisch benimmt. Dabei geht es nicht bloß ums Essen.

Auch wenn man gar nichts macht, kann man sich daneben benehmen. Zum Beispiel jetzt. Die Tafel ist festlich gedeckt, die Kerzen brennen, die Gäste sitzen auf ihren Plätzen. Und schweigen. Merkt das keiner? Marlies Büttner versucht einen Wink mit dem Zaunpfahl. „Da sitzen wir nun“, sagt sie und blickt einem Mädchen fest ins Gesicht. „Wie war denn die Fahrt?“ Stille. „Waren die Straßen frei?“ Der Zaunpfahl wirkt nicht. Marlies Büttner bekommt keine Antwort. Und das Mädchen bekommt einen Lachanfall.

Höfliches Plaudern will geübt sein. Und nicht nur das. Insgesamt ist gutes Betragen wichtig. Ohne das kommt man in der Gesellschaft nicht unbedingt weit nach vorne, hat Klaus-Peter Krause, der Präsident des Verbands für Jugendarbeit und Jugendweihe, gesagt, bevor diese Lektion ihren Lauf nahm. Sie heißt „Knigge live“ und spielt im Gasthof „Zum Goldenen Löwen“ in Freital-Potschappel. Für die Chefin des „Löwen“, Marlies Büttner, ist es die vierte Saison als Benimmdozentin. Bei vielen Jugendlichen, sagt sie, merkt man, dass die Eltern an der Sache dran sind. „Für manche ist es aber auch Neuland.“ Jugendweihling Tobias Posseckardt, 14, aus Karsdorf sitzt eingerahmt von seinen Eltern an der Tafel. Tischsitten sind zu Hause ein Dauerthema, sagt Vater Thomas. Alles tausendmal besprochen, und trotzdem bleibt’s nicht hängen. Er schaut auf seinen Sohn, der ein wenig tiefer unter den Tisch rutscht.

Zurück zum Small Talk: Worüber soll man bloß reden? Politik und Religion sind tabu. Nicht, dass das keine besprechenswerten Themen wären. Aber bitte nicht bei Tisch. „Dann streitet man sich, und das Essen schmeckt nicht mehr.“ Das Wetter ist stets eine gute Wahl, unverfänglich, und man kann leicht zum Themenkreis Urlaub überleiten. Bei Lachanfällen und anderen Peinlichkeiten zieht man sich zurück, am besten zur Toilette. Aber möglichst allein, sagt Frau Büttner mit Blick auf die Marotte der Mädels, im Rudel zu verschwinden.

Ein Handy dudelt, Steilvorlage für die Lehrkraft. Handys beim festlichen Essen lieber ganz ausschalten. So kommt man gar nicht erst in Versuchung, zu gucken. In ihrem Lokal erlebt die Wirtin Gäste, die gemeinsam alleine sind, weil sie nur auf ihre Telefone starren. „Wenn ich mich nicht unterhalten möchte, muss ich auch nicht essen gehen.“ Wer erreichbar sein muss, gibt das Gerät einfach dem Personal und lässt sich rufen, wenn es klingelt.

Die Tischausstattung. Marlies Büttner erläutert sie an einer Mustertafel, zeigt Bestecktypen, Serviettenfaltkunst, Tellervarianten und Gläsersorten. Still folgt die Jugend der Lektion. Tobias’ Mutter lässt sich das Zerlegen der Forelle Müllerin mittels Fischbesteck erklären. Dann gibt es Wein, weiß und rot, vertreten durch Apfelsaft und Kirsch. Alkohol hat in den Kursen nichts verloren. An einem echten Burgunder riechen darf die 13-jährige Sophie aus Reichstädt aber schon. Das „Nosing“ kann helfen, die Qualität eines Weins zu prüfen. Mit der Weinkarte kann Sophie nichts anfangen. Wenn sie alt genug ist, Wein zu bestellen, darf sie Rat vom Kellner holen, sagt Wirtin Büttner. „Es ist nicht schlimm, zuzugeben, dass man keine Ahnung hat.“

Der erste Gang: Karotten-Ingwer-Suppe mit Weißbrot. Tobias kriegt sachte Ermahnungen seiner Eltern zu hören, wohl jene, die er schon tausendmal gehört hat: Grade sitzen, der Löffel geht zum Mund. Und was ist mit dem Brot? „Wir ditschen nicht“, sagt die Dozentin. Abbeißen? Auch kein guter Stil. Die Lösung: Brotstücke mit der Hand abzupfen und dann in den Mund stecken. Marlies Büttner wacht scharfäugig über das Geschehen.

Vom Plauderton ist noch immer keine Spur, nicht mal dann, als die Wirtin das vermeintliche Top-Thema, das Outfit zur Jugendweihe, anspricht. Die Mädels sind unentschieden, müssen erst noch einkaufen gehen. Sophie sagt, dass sie „kein Modetyp“ ist. Tobias betet seine Anzugsordnung rasch herunter: graue Hose, Hemd, Sakko. Wieder Pause. Getuschel. Die Dozentin schreitet ein. Am Gespräch sollen alle teilhaben, sagt sie. Sonst könnte der Eindruck entstehen, es würde über jemanden aus der Runde heimlich getratscht. Der Hauptgang Hähnchenbrustroulade geht glatt über die Bühne. Beim Dessert, Vanilleeis mit Waffel, wird der ungewohnt simultane Einsatz von Löffel und Gabel geprobt. Das Tischtuch bleibt von wegschnipsenden Eiskugeln verschont. Tobias hat es geschafft. Ist was hängen geblieben? So etwa fünfzig Prozent, denkt er. Seine Mutter freut sich. „Das wäre ja schon viel!“ Tobias überlegt noch mal und korrigiert – auf dreißig Prozent.

Sophie hat das Menü gefallen. Ihre Mutter Sabine findet, dass es ja schon „elende nachlässt“ mit den Sitten bei der Jugend. Den Kurs findet sie daher genau richtig. Sie schaut Sophie an. „Sie muss gesellschaftsfähig werden, da nützt ja alles nichts.“

Marlies Büttner hatte sich ein wenig mehr Mitarbeit von ihren jungen Gästen erhofft. Trotzdem ist sie ganz zuversichtlich: Kommt die Situation, wird ihnen vieles von dem, was sie heute gehört haben, wieder einfallen. Sie schließt den Kurs mit einer kleinen Gardinenpredigt. Das Thema Kindheit sei nun durch, sagt sie, der Kükenschutz aufgehoben. Jetzt sollte man wissen, was sich gehört, sich selbst und der Gesellschaft zuliebe. „Das macht das Leben leichter und schöner.“

