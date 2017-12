Drei Autos brennen

Haselbachtal Vermutlich wegen eines technischen Defekts sind im Haselbachtaler Ortsteil Gersdorf (Landkreis Bautzen) drei Autos in Brand geraten. Dabei entstand ein Schaden von rund 30 000 Euro, wie eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen sagte. Bei einem der Wagen war möglicherweise die Batterie in Brand geraten. Das Feuer griff auf die daneben parkenden Autos über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (dpa)

