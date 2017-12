„Draufsicht ist ein Vorteil“ Sachsens neuer Kultusminister Christian Piwarz über die Lehrer-Verbeamtung, bessere Schulen und Erfahrung im Bildungssystem.

Der neue sächsische Kultusminister Christian Piwarz (CDU). © Robert Michael

Christian Piwarz, 42, ist Rechtsanwalt. Zuletzt war er parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion. Piwarz lebt in Dresden und hat zwei Töchter. Kurz nach seiner Ernennung zum neuen Kultusminister von Sachsen hat er mit der SZ gesprochen.

Hat Sie die Ernennung zum neuen Kultusminister überrascht?

Natürlich ist es überraschend, wenn man gefragt wird, ob man in ein Kabinett eintritt – dazu noch auf so einem verantwortungsvollen Posten. Aber man hat sich den Aufgaben zu stellen, die einem zugetraut werden. Das tut der Ministerpräsident. Wir haben eine Menge zu tun, und wir haben nicht viel Zeit dafür. Wir müssen für Schüler und Lehrer Lösungen finden. Das will ich mit ganzer Kraft tun.

Werden Sie den Kurs beibehalten – Stichwort Verbeamtung?

Wir haben einen Prüfauftrag bis zum 31. Januar aus den Fraktionen bekommen. Ich werde sofort mit meinem Kollegen im Finanzministerium den Kontakt aufnehmen, damit wir die Vorarbeiten sichten und die einzelnen Modelle, die es gibt, übereinanderlegen. Ich denke schon, dass wir zu einer guten Lösung kommen. Wir haben ja ganz bewusst in der Fraktion die Möglichkeit eröffnet, dass Verbeamtung ein Thema ist. Wir werden das sehr genau prüfen. Ich hoffe, dass wir die Öffentlichkeit nach dem 31. Januar mit einem guten Ergebnis überzeugen können.

Gibt es noch weitere Punkte, auf die Sie ein Augenmerk haben?

Mir geht durch den Kopf, dass wir unser Bildungssystem wieder positiver darstellen müssen. Dazu gehört natürlich, dass die Lehrer motivierter bei der Arbeit sein und mehr Wertschätzung genießen sollen. Dass wir Ungerechtigkeiten, die es vielleicht in der Bezahlung gibt, in den Lehrerzimmern abbauen. Dass mit mehr Motivation in Sachsen Schule gemacht wird. Was mir persönlich am Herzen liegt, ist, diejenigen zu unterstützen, die sich besonders stark für unser Bildungssystem engagieren und die über die Maßen hinaus Dienst tun für unsere Kinder. Sie müssen wir besser entlohnen. Auch das Thema Kita ist wichtig, das dürfen wir in der ganzen Schuldiskussion nicht vergessen. Dort fängt es an und da müssen wir vorankommen.

Ihre beiden Vorgänger kommen selbst aus dem Schulbereich, waren Lehrer und Schulleiter. Sie haben diesen Hintergrund nicht. Ist das schwer?

Ich bin mir nicht sicher, ob man unbedingt Lehrer sein muss, um Kultusminister sein zu können. Beide haben in ihrer Art gute Vorarbeit geleistet, auch in den Lehrerkollegien. Ich habe die Erfahrung, dass ich aus dem familiären Umfeld weiß, was in der Schule passiert – und was nicht passiert, wo wir besser werden müssen. Ich glaube, dass es ein Vorteil ist, mit einer gewissen Draufsicht, die trotzdem von Kenntnis geprägt ist, in das Ministerium zu gehen. Ich denke, dass ich gute Impulse setzen kann.

Das Gespräch führte Andrea Schawe

