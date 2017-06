Dorf fällt auf Fake News herein Wirbel um die Villa Kunterbunt in Priestewitz. Angeblich wollen Erben von Astrid Lindgren Geld für die Kita-Namensrechte.

Merle, Emilia, Theo, Luisa und Erzieherin Jeanette Hähne schauen aus dem Fenster der Priestewitzer Kita „Villa Kunterbunt“. Der Name stammt aus der Feder der 2002 verstorbenen Schriftstellerin Astrid Lindgren © Kristin Richter

Bürgermeisterin Susann Frentzen hat kürzlich im Priestewitzer Gemeinderat eine Nachricht verkündet, die aufhorchen ließ: Die Kita „Villa Kunterbunt“ soll umbenannt werden, um einem möglichen Rechtsstreit aus dem Weg zu gehen.

Die Gemeindeverwaltung reagiert mit der Entscheidung auf den Hinweis einer ehemaligen Erzieherin, die mittlerweile in Rente gegangen ist. Sie hatte im Internet Medienberichte gelesen, wonach angeblich Kindereinrichtungen in Deutschland von einer Erbengemeinschaft der schwedischen Kinderbuchautorin Astrid Lindgren aufgefordert wurden, für den Namen „Villa Kunterbunt“ eine Lizenzgebühr zu bezahlen. Denn so heißt das Haus, in dem Astrid Lindgrens berühmteste Kinderbuchfigur „Pippi Langstrumpf“ lebt.

Besonders ein Fall aus dem baden-württembergischen Eppelheim klang sehr authentisch. Nicht zuletzt deshalb, weil er durch die Rhein-Necker-Zeitung bekannt wurde. Sie schrieb zwei große Artikel dazu, die erst der Priestewitzer Ex-Erzieherin und später der hiesigen Gemeindeverwaltung Anlass zur Sorge gaben. Danach habe die Stadt Eppelheim Anfang des Jahres den Kontakt zu möglichen Lindgren-Erben gesucht, um auf Nummer sicher zu gehen, dass der dortige Kindergarten „Villa Kunterbunt“ seinen Namen behalten darf.

Die Eppelheimer recherchierten im Internet und erhielten wenig später Antwort aus Schweden – von Astrid Lindgrens Urenkel Johan Palmberg. Der 27-Jährige arbeitet seit 2009 in der Familienstiftung Saltkråkan AB, die die Werke seiner Urgroßmutter vermarktet und schützt.

Palmberg soll geantwortet haben, dass die Stadt Eppelheim den Namen „Villa Kunterbunt“ für ihren Kindergarten weiter verwenden darf. Allerdings sei dafür eine jährliche Lizenzgebühr in Höhe von 500 Euro zu zahlen.

Das kommt für Priestewitz nicht infrage. Deshalb las Bürgermeisterin Frentzen im Gemeinderat eine Erklärung vor: „Um einem rechtlichen Gezerre aus dem Weg zu gehen, hat sich das Kita-Team gemeinsam mit der Verwaltung und den Elternvertretern entschlossen, den Namen Villa Kunterbunt in Kinderhaus Kunterbunt zu ändern.“ Bisher habe sich die Erbengemeinschaft jedoch noch nicht gemeldet, um eine ähnliche Forderung aufzumachen. Es gebe also eigentlich keine dringende Veranlassung zur Namensänderung, heißt es aus dem Gemeindeamt.

Seit 1999 trägt die ehemalige Dorfschule den berühmten Namen aus dem Kinderbuchklassiker „Pippi Langstrumpf“. Erst als Hort und seit 2000 als Kindertagesstätte. Erst im Herbst gab es hier eine Pippi-Langstrumpf-Projektwoche. In deren Ergebnis erhielten die Kita-Gruppen Namen, die an das beliebte Kinderbuch, das Astrid Lindgren bereits 1945 schrieb, angelehnt sind. Nun kam die Frage auf: Müssen die Gruppen jetzt auch wieder umbenannt werden?

Nein, müssen sie nicht. Und auch nicht die Kita „Villa Kunterbunt“. Das bestätigte am Freitag der renommierte Hamburger Medienanwalt Dr. Ralph Oliver Graef auf SZ-Nachfrage. Er vertritt die Astrid-Lindgren-Stiftung Saltkråkan AB in Deutschland. „Es gibt keinen Ärger mit Namensrechten“, sagt er. „Das sind totale Fake-News! Wir haben mit solchen Artikeln leider viel Arbeit und Ärger, da sie eine Lawine von völlig überflüssigen Nachfragen auslösen.“ Der Fall „Villa Kunterbunt“ sei seinerseits schon seit Wochen ad acta gelegt. Dennoch hält sich die Geschichte von den geldgierigen Astrid-Lindgren-Erben, wie Graef jetzt feststellen musste, nach wie vor im Internet.

