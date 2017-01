Doppeldeutige Plakatkampagne Mit einem frechen Slogan will der Tourismusverband in Berlin und Leipzig Aufmerksamkeit für die Sächsische Schweiz erregen.

Die Region wird in Leipzig und Berlin bald mit einem frechen Slogan beworben. © SZ

„Gemeinsam zum Höhepunkt“ ist die Botschaft der Plakatkampagne, die der Tourismusverband Sächsische Schweiz jetzt in Berlin und Leipzig gestartet hat. Die Idee stammt von der Dresdner Agentur Markenteam, die mit ihren Motiven nach einer Ausschreibung die Wettbewerbsjury des Tourismusverbandes überzeugt hat. Letzterer bezeichnet die Kampagne als „frech“, sie soll Aufmerksamkeit erregen. Berlin und Leipzig wurden deshalb als Zielorte der Kampagne ausgewählt, weil aus diesen Städten traditionell viele Urlauber anreisen. Die Experten sprechen von klassischen Quellmärkten für die Region. Für 20 Tage sind Großflächenplakate und sogenannte Citylight-Poster zu sehen. Letztere in Berlin unter anderem auf Bahnsteig 6 im Bahnhof Zoo oder an der südlichen Ausfahrt aus der Stadt auf dem Adlergestell. Außerdem fährt ein Jahr lang eine Straßenbahn mit Vollwerbung für die Sächsische Schweiz durch Leipzig.

Für September plant der Verband eine zweite Kampagne in den beiden Städten. Dabei soll der Fokus auf der Wintersaison liegen. „Unberührt bleibt hier nur die Natur“ heißt dann der Spruch, der vor winterlichen Fotos zu lesen sein wird, heißt es.

