DJ Happy Vibes stellt Claudia Roth als Pferdehintern dar

Ausschnitt des Facebook-Postings von DJ Happy Vibes. Das Bild kursiert noch auf Twitter. © Screenshot: Twitter

Ein Posting auf der Facebookseite von DJ Happy Vibes hat am Wochenende für Aufsehen im Internet gesorgt. Der Unterhaltungskünstler, dessen Video „German History II“ auch auf dem Pegida-Jahrestag in Dresden abgespielt wurde, stellte dort am Samstag ein fragwürdiges Foto bereit. Offenbar als Werbung für seine Radiosendung „Maxi-Mal“ getarnt, wird darauf Claudia Roth verunglimpft.

Die Grünen-Politikerin und amtierende Vizepräsidentin des Bundestages wird auf dem Bild neben einem Pferdehintern gezeigt. Die Abbilder zweier weiterer Frauen zeigen die gleichen Personen geschminkt und ungeschminkt nebeneinander. Es folgt noch der Slogan „Maxi-Mal hören macht schöner“.

Zuerst berichtete das Medienblog „Flurfunk Dresden“ über das Thema. Auf Twitter folgten umgehend Reaktionen. „Hallo @RadioDresden & @RadioLeipzig, ist diese Werbung denn in Ihrem Sinne? Die Logos suggerieren das ja“, twitterte ein Nutzer unter dem Namen Rainer Zufall. Bei der BCS Broadcast Sachsen, die die Sendungen von DJ Happy Vibes auf diversen Programmen in Sachsen überträgt, dürfte diese Frage für Kopfzerbrechen gesorgt haben.

Am Sonntag reagierte Andreas Szabo auf Twitter. Der Redaktionsleiter von Radio Dresden teilte mit: „Unsägliches Roth-Bild wurde nach unser Intervention gelöscht.“ Tatsächlich ist das Bild nun auch nicht mehr auf dem Profil des Radio-DJs zu sehen. (szo)

