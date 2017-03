Diskussion über eingezogenes Quad

Bunt beklebt – und jetzt bei der Polizei: Das Miniquad einer Gröditzer Familie wurde am Mittwoch von Polizeibeamten einkassiert. Der neunjährige Sohn der Familie war damit im Freizeitpark Gröditz unterwegs. Das ist nicht erlaubt. © privat

Die Beschlagnahmung eines elektrogetriebenen Mini-Quads durch die Polizei am Mittwoch im Freizeitpark Gröditz sorgt für eine Debatte. Ein Neunjähriger war mit dem Gefährt abseits der Straße auf einem Weg gefahren, als ein Streifenwagen vorbeikam und das Quad einkassierte. Die Eltern des Kindes hatten das Vorgehen der Beamten kritisiert.

Auf Facebook gibt es höchst unterschiedliche Reaktionen auf den Vorfall. „Ich finde es Schwachsinn, dass es gleich weggenommen wird“, schreibt Nutzerin Nadine Loca Sieber. Nutzer Sebastian Kujath hingegen meint: „Ich finde es super, dass die Polizei so durchgreift. Gut so.“ Nutzerin Pepper Potts erinnert mit drastischen Worten an die Unfallgefahr durch das Fahrzeug: „Fahrt mal 25 Stundenkilometer. Raucht er über ein anderes Kind oder sogar in den Straßenverkehr, dann ist das Geschrei groß.“ Die Kommentatorin teilt die Kritik manch anderer Leser an einem zu harten Durchgreifen der Polizei nicht: „Sicher gibt’s genug anderes, worauf Polizei und Co. achten müsste, aber das war ebenso notwendig!“ – Einen ganz anderen Aspekt bringt Nutzerin Viola Jacobi in die Debatte ein: „Manches Fahrrad fährt da schneller und brauch’ auch keine Zulassung!?“ – Bei Fahrrädern, erklärt Riesas Polizeirevier-Chef Hermann Braunger, handelt es sich nicht um Kraftfahrzeuge. Kraftfahrzeuge definiert das Straßenverkehrsgesetz als „Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden, ohne an Bahngleise gebunden zu sein.“ Entscheidend sei die Maschinenkraft. Fahrräder hingegen sind muskelgetrieben, daher gelten die Regeln für Kraftfahrzeuge nicht.

Was ist mit E-Bikes?

Kniffliger wird es laut Experten bei elektrogetriebenen Fahrrädern, denn auch die greifen auf Maschinenkraft zurück – allerdings unterstützend. Die überwiegende Zahl jener Räder, die landläufig als „E-Bike“ gelten, sind sogenannte Pedelecs. Diese liefern meist eine Trethilfe bis zu 25 Stundenkilometer. Diese Elektroräder gelten nicht als Kraftfahrzeuge. Die viel selteneren S-Pedelecs liefern eine Tretunterstützung bis zu 45 Stundenkilometer und gelten als Kraftfahrzeuge, für die es einen Führschein und eine Versicherung braucht. Auch das Tragen eines Helms ist bei denen Pflicht.

