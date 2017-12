„Dieses Ergebnis habe ich nicht erwartet“ Sachsens Christdemokraten haben einen neuen Vorsitzenden. Der langjährige Generalsekretär Michael Kretschmer wurde am Samstag auf dem Parteitag in Löbau mit großer Mehrheit gewählt.

Der designierte sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer auf dem Landesparteitag. © dpa

Löbau. Die Neun ist dann doch überraschend. Die Neun steht vor der Null und beziffert das Ergebnis für Michael Kretschmer als Sachsens CDU-Chef. Exakt 90,047 Prozent der Stimmen erhält der bisherige Generalsekretär der Partei und damit einen soliden Vertrauensvorschuss.

„Mit diesem Ergebnis habe ich nicht gerechnet“, sagt Kretschmer. Das konnte er auch nicht. Denn zu heftig hatte die Parteiseele nach den Stimmverlusten bei der Bundestagswahl gebrodelt. Jüngstes Beispiel ist der Streit um die Verbeamtung von Lehrern, die der parteilose Kultusminister Frank Haubitz fordert, Teile der Landtagsfraktion aber ablehnen.

Wenn der Streit weiter die Berichterstattung über die CDU dominiere, warnt Bundesinnenminister Thomas de Maizière die rund 200 Delegierten in der Löbauer Messehalle, „dann wird das nichts“. Offensichtlich haben sie den erfahrenen Politiker gehört. Kretschmer jedenfalls kann nun der Wahl im Landtag zum Ministerpräsidenten in der kommenden Woche gelassener entgegen sehen.

Der 42-Jährige hält eine knapp einstündige, clevere Rede. Kretschmer, der rhetorisch ohnehin versiert ist, entschließt sich für die staatsmännische Variante. Lange geht es um die Asylpolitik, die Kretschmer als Kern für die CDU-Schlappe bei der Bundestagswahl sieht. Der gebürtige Görlitzer plädiert gegen den Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutz und für sichere Grenzen. Die Bundespartei fordert er zur konsequenten Fehleranalyse auf. „Das ist bis jetzt auf Bundesebene nicht passiert.“

Kretschmer vermeidet es, die AfD direkt zu nennen. Dabei ist das die eigentliche Herausforderung für ihn. Er muss die Rechtsnationalen, die bei der Bundestagswahl in Sachsen stärker als die CDU abschnitt, klein halten. Andernfalls sind Koalitionen für die CDU schwer zu bilden.

Kretschmer versucht es mit einem Kniff. Der bewegendste Moment seit dem angekündigten Rückzug von Noch-Regierungschef Stanislaw Tillich für ihn sei die Begegnung mit einem Professor gewesen. Kretschmer nennt keinen Namen. Der Wissenschaftler habe aber verdeutlicht, was nicht nur er von der CDU erwartet. Entweder die Partei schaffe es wieder zur Nummer eins, oder „die Rechtspopulisten gehen durch die Decke“.

Kretschmer erhält Applaus, am Ende sogar stehende Ovationen. Womöglich liegt es auch daran, dass er neben erwartbaren Forderungen nach mehr Respekt für die Polizei, Entbürokratisierung für Gewerbetreibende und Anerkennung für Mittelständler auch das Lehrerthema anspricht. Die besten Lehrer sollten vor den Kindern stehen. Die Verbeamtung will Kretschmer dabei nicht ausschließen. „Wenn es notwendig ist, müssen wir auch dieses Instrument mit einbeziehen.“

Dass das Amt des Ministerpräsidenten zu Verwerfungen führen kann, dürfte Kretschmer gewusst haben. Am Samstag in Löbau kann es der Vater von zwei Kindern jedoch hautnah erleben. Die zwei bisherigen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf und Georg Milbradt begegnen sich, auch Tillich ist in der Halle. Alle versuchen sich aus dem Weg zu gehen. Biedenkopf hatte in einem Interview unlängst Tillichs Fähigkeiten zum Regieren angezweifelt. Milbradt wurde von Biedenkopf als Minister entlassen. Letztlich setzt sich Staatskanzleichef Fritz Jäckel zwischen Milbradt und das Ehepaar Biedenkopf.

Tillich selbst redet locker. Seit er die Last des Amtes nicht mehr so spürt, wirkt er entspannt. Der Sorbe warnt vor einem einseitigen Bild Sachsens in der Öffentlichkeit. Rechtsextreme Umtriebe und „die gefühlte Gleichgültigkeit von vielen“ hätten ihn beschämt. „Aber das sind die Taten einer Minderheit.“

Nach der Wahl seien die Erwartungen an ihn sehr hoch gewesen. Er habe sich dafür entschieden, den Weg für einen Jüngeren frei zu machen. Tillich deutet an, dass etliche in der CDU auf ihn geschaut hätten, selbst aber passiv geblieben seien. De Maizière wird deutlicher. Viele hätten nach der Bundestagswahl die Arme verschränkt und geschaut, was der Ministerpräsident macht. „Ein Ministerpräsident kann nicht alleine für den Ruf Sachsens kämpfen.“

Kretschmer muss das nicht. Sein Wunschkandidat für den Posten des Generalsekretärs, Alexander Dierks, erhält mehr als 83 Prozent der Stimmen. Der Chef der Jungen Union tritt für einen finanzpolitischen Strategiewechsel ein und betrachtet auch Ausgaben für Personal als Investitionen – und nicht nur die in Beton.

Ab der kommenden Woche wird Kretschmer wohl der vierte Ministerpräsident Sachsens seit 1990 sein. Das wird sein Leben verändern. De Maizière, der seit Jahren Bundesminister ist, weiß das. Er gibt Kretschmer einen Rat: „Du wirst dich ändern müssen.“ Was er damit genau meint, lässt de Maizière offen. Aber eines fügt er doch hinzu: Er hoffe, dass sich Kretschmer als Ministerpräsident nicht verbiegt und vieles von seinem Wesen erhält.

zur Startseite