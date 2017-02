Dienstagvormittag die A 17 besser meiden Zwischen Prohlis und Pirna wird an einer Hochspannungsleitung gearbeitet. Die Folge: Sperrungen und Einschränkungen.

Die A 17 wird am Dienstag zunächst auf eine Spur verengt, dann rund eine halbe Stunde lang komplett gesperrt. © Symbolbild/Uwe Soeder

Am Dienstagvormittag geht auf der A 17 zwischen den Anschlussstellen Dresden-Prohlis und Pirna im Bereich Heidenau nichts mehr. Der kritische Zeitraum ist zwischen 10 und 12 Uhr. Dann wird irgendwann für rund eine halbe Stunde der Verkehr in beiden Richtungen gestoppt. Doch bereits vorher gibt es im Bereich der Baustelle Einschränkungen, da in beiden Richtungen eine Fahrbahn gesperrt wird.

Die letzte freie Ausfahrt in Richtung Prag ist in dieser Zeit die Anschlussstelle Dresden-Prohlis, in der Gegenrichtung ist es die Ausfahrt Heidenau. Doch auch hier gibt es Einschränkungen. Autofahrer müssen deshalb mehr Zeit einplanen. So können sie nicht von der S 175 auf die Autobahn in Richtung Dresden fahren. Die Umleitung ist mit U 12 gekennzeichnet und führt zur Anschlussstelle Dresden-Prohlis. Die U 11 ist für die in Richtung Prag Fahrenden und weist den Weg zwischen den Anschlussstellen Prohlis und Heidenau.

Die Ursache für diese massiven Einschränkungen und Sperrungen sind Seilbauarbeiten an einer Hochspannungsleitung über die Autobahn. Die Arbeiten müssen abgesichert werden. Dafür wiederum ist es erforderlich, den Verkehr zu stoppen, teilt das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit und hofft auf Verständnis bei den Kraftfahrern. (SZ)

