Diebesbande verhaftet in Weißwasser

Die Polizei hat in Weißwasser (Landkreis Görlitz) eine mutmaßliche Diebesbande festgenommen. Drei Männer hatten am Mittwoch in mehreren Geschäften Waren im Wert von mehr als 2 000 Euro entwendet, wie die Polizei in Görlitz am Donnerstag mitteilte.

Zeugen informierten die Beamten. Die Polizisten entdeckten bei der Festnahme große Mengen Kosmetik, Uhren, Haartrockner und Rasierer in den Rucksäcken der Männer. (dpa)

zur Startseite