Diebe verursachen große Schäden am Bau

Diebstähle am Bau bereiten der Branche in Sachsen nach wie vor große Sorgen. Zwar sind die Anzahl der Delikte und die Schäden insgesamt rückläufig, doch gravierende Fälle häufen sich, wie der Bauindustrieverband Sachsen/Sachsen-Anhalt in Leipzig berichtete. „Professionell werden zum Teil ganze Baustellen abmontiert, aber auch immer mehr wertvolle Baumaschinen, Kabelrollen und Brückengeländer sind Beute der Diebe“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Robert Momberg. Nur jedes zehnte Delikt werde aufgeklärt.

So registrierte das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen 2317 Delikte im Jahr 2015, das waren rund 300 weniger als im Jahr davor. Die Schadenshöhe ging in dem Zeitraum leicht von 4,13 Millionen Euro auf 4,11 Millionen Euro zurück, wie das LKA mitteilte. Die Behörde betonte jedoch, dass es sich dabei ausschließlich um den Wert der entwendeten Maschinen oder Baumaterialien handelt. Weitere Schäden, die bei den Einbrüchen entstehen, seien in den Angaben nicht erfasst. Für das laufende Jahr 2016 lagen noch keine Zahlen vor.

Die bei den Diebstählen angerichteten Sachschäden und andere Folgen der Diebestouren können sich in vielen Fällen zu großen Problemen auswachsen. So ergäben sich nicht selten finanzielle Verluste durch Verzögerungen am Bau, so Momberg. Arbeiten könnten oft nicht termingerecht fortgesetzt werden, weil Material oder Maschinen fehlten.

Die Unternehmen versuchen verstärkt, ihre Baustellen selbst vor Diebstahl zu schützen, wie der Verband weiter mitteilte. So würden immer mehr Fahrzeuge mit GPS-Sendern ausgestattet und Wachdienste zum Schutz der Baustellen engagiert. Doch das sei teuer und die Kosten dafür könnten kaum auf die Auftraggeber umgelegt werden, sagte Momberg.

Hinzu kommt, dass diese Maßnahmen auch nicht immer vor Dieben schützen. So gebe es Fälle, in denen Diebe GPS-Sender abmontierten oder einfach zerstörten, sagte eine Sprecherin der Leipziger Polizei. (dpa)

