Diebe tricksen Verkäuferin aus Kriminelle wenden ihre fiese Masche offenbar an mehreren Orten in Sachsen erfolgreich an.

Einige hundert Euro holten sich Trickräuber aus einer Ladenkasse. © Lutz Weidler

Coswig. Am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr tauchte ein Unbekannter in einem Geschäft am Wettinplatz auf. Für ein Verkaufsgespräch bat der Mann die Verkäuferin (23) zu den Auslagen vor dem Geschäft. Als sie nach einigen Minuten intensiver Beratung wieder in den Laden kam, musste sie feststellen, dass offenbar ein Komplize des Mannes rund 400 Euro aus der Kasse gestohlen hatte. Der vermeintliche Kunde kam in der Folge nicht wie angekündigt zurück.

In Freital sowie Wilsdruff kam es am Montagnachmittag zu zwei ganz ähnlichen Diebstahlsfällen, bei denen die Kriminellen auch einige hundert Euro erbeuteten.

In allen Fällen wurde der „Ablenker“ sehr ähnlich beschreiben. Er ist recht groß, etwa 180 cm bis 190 cm, und etwa 40 bis 45 Jahre alt. Er wirkte gepflegt und sprach gut Deutsch mit leichtem osteuropäischem Akzent. Zur Tatzeit trug er eine Mütze sowie eine Brille. Er war mit einem dunklen Mantel bekleidet und hatte eine Umhängetasche bei sich.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

