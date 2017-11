Dieb versteckte sich im Gebüsch Als er kontrolliert werden sollte, gab ein Audifahrer auf der A4 Gas. Weit kam er allerdings nicht. Unser Blick in den Polizeibericht.

Ottendorf-Okrilla. Beamte der gemeinsamen Fahndungsgruppe haben am Mittwochmorgen einen gestohlenen Audi Q5 gestoppt und dessen Fahrer festgenommen. Das Auto war auf der A 4 von Dresden in Richtung Görlitz unterwegs. Als die Polizisten den Fahrer kontrollieren wollten, gab er Gas und flüchtete. Dabei streifte er einen Kia und stoppte schließlich auf dem Rastplatz „Am Eichelberg“ bei Ottendorf-Okrilla.

Der Fahrer, ein 35-jähriger Pole, hatte sich in einem Gebüsch versteckt. Er wurde vorläufig festgenommen. Der Mann stand unter Drogeneinfluss und hatte eine geringe Menge Betäubungsmittel bei sich. Der Audi war in Frankfurt am Main gestohlen worden. Am Wagen befand sich ein falsches Kennzeichen. (szo)

