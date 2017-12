„Die Zahl der Autodiebstähle ist besorgniserregend“ Im Kampf gegen Autoschieber zählt jedes Puzzleteil – und jeder Zeugenhinweis, sagt der Görlitzer Polizeipräsident Torsten Schultze.

zurück Bild 1 von 2 weiter Auf der Autobahn werden viele gestohlene Fahrzeuge ins Ausland gebracht. Beamte der Bundes- und Landespolizei trainieren regelmäßig ihre Fähigkeiten und ihr Zusammenwirken, um Autoschieber dingfest machen zu können. Künftig soll auch die Zusammenarbeit mit ausländischen Kollegen vertieft werden. © Archivbild/J. Lösel Auf der Autobahn werden viele gestohlene Fahrzeuge ins Ausland gebracht. Beamte der Bundes- und Landespolizei trainieren regelmäßig ihre Fähigkeiten und ihr Zusammenwirken, um Autoschieber dingfest machen zu können. Künftig soll auch die Zusammenarbeit mit ausländischen Kollegen vertieft werden.

Polizeipräsident Torsten Schultze will Bürger ermutigen, ihre Beobachtungen der Polizei mitzuteilen – und jede Straftat anzuzeigen.

Bautzen. Eine Einbruchserie im Grenzgebiet, Beschaffungskriminalität in den Städten, nahezu täglich ein Autodiebstahl: Die gefühlte Unsicherheit wächst. Und was tut die Polizei? „Mehr, als auf den ersten Blick ersichtlich“, sagt Polizeipräsident Torsten Schultze. Seit Mai dieses Jahres leitet der 53-Jährige die Polizeidirektion Görlitz. Im Gespräch mit der SZ erklärt er, warum Streifendienst und Kriminaltechnik in der PD oberste Priorität haben.

Herr Schultze, im letzten Jahr ist die Zahl der Eigentumsdelikte im Bereich der Polizeidirektion auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren gesunken. In diesem Jahr scheint das anders zu sein.

Nein, zuerst einmal nicht. Tatsächlich sind die Fallzahlen in den Landkreisen Bautzen und Görlitz insgesamt auch in diesem Jahr weiter gesunken – aber eben nur insgesamt betrachtet. Wir verzeichnen zum Beispiel weniger Wohnungseinbrüche und Einbrüche in Firmen. Wirklich besorgniserregend gestiegen ist dagegen wieder die Zahl der Pkw-Diebstähle – vor allem entlang der polnischen Grenze. Seit Jahresbeginn sind es jetzt 400 gestohlene Autos, knapp ein Viertel mehr als 2016. Im Gegensatz zum Gefühl der Einwohner ist auch die Eigentumskriminalität in den Orten an der polnischen und tschechischen Grenze insgesamt nicht gestiegen, auch mit der Einbruchserie in Garagen nicht.

Tut denn die Polizei hier tatsächlich genug?

Ganz klar: Wir sind sehr aktiv, um gegen Einbrecher und Diebe vorzugehen. Der Streifendienst, die Bürgerpolizisten und die Kriminaltechnik sind die Bereiche, die bei uns oberste Priorität haben. Wir sind in der PD auch in der glücklichen Lage, zwei Einsatzzüge zu haben, auf die wir flexibel zurückgreifen können. Wir setzen die Beamten nicht nur bei Demonstrationen und Fußballspielen ein, sondern eben auch bei der Kriminalitätsbekämpfung und zur Unterstützung des Streifendienstes.

Hat die PD überhaupt genug Personal, um allen Aufgaben gerecht zu werden?

Nein, wir haben wie auch alle anderen Dienststellen in Sachsen dringenden Personalbedarf, vor allem im Streifendienst, bei der Kriminalpolizei und in den Einsatzzügen. Wir können zurzeit nicht alle Stellen von Kollegen nachbesetzen, die aus dem Dienst ausscheiden. Das Problem wird uns leider auch noch eine Weile beschäftigen. Zwar ist der Personalabbau in Sachsen inzwischen gestoppt, und es werden landesweit 1 000 neue Kollegen eingestellt, aber die müssen erst einmal ausgebildet sein.

Sind die Wachpolizisten eine Hilfe?

Auf jeden Fall. Gerade haben wir sechs dieser jungen Kollegen in die reguläre Ausbildung geschickt. Die Wachpolizisten sind hier hervorragend integriert. Sie entlasten den Streifendienst enorm. Es sind junge Leute, auf die wir in Zukunft bauen können. In dieser Hinsicht hat sich das Projekt wirklich gut bewährt.

Wenn insgesamt nicht genug Polizisten da sind, wo machen Sie da Abstriche?

Wir versuchen das jeden Tag so hinzukriegen, überhaupt keine Abstriche machen zu müssen. Das funktioniert, wenn wir alle Kräfte, die wir hier haben, ganz gezielt und lageorientiert einsetzen. Wir müssen jeden Tag aufs Neue sehen, wo die Schwerpunkte sind. Und genau dort setzen wir die Kollegen ein. Ein großer Vorteil ist es in dieser PD, dass die meisten Mitarbeiter aus der Region kommen und sich gut auskennen.

Es heißt, manche Einbrüche oder Diebstähle würden gar nicht erst angezeigt, weil die Bestohlenen glauben, dass das ohnehin keinen Zweck hätte.

Nein, das wäre grundfalsch. Wir wollen, dass jede, wirklich jede Straftat angezeigt wird. Wenn wir gar nicht wissen, ob und wo eine Straftat geschehen ist, können wir auch nicht reagieren. Wir haben ein großes Interesse daran, zu wissen, was los ist. Ich kann versichern: Wir kommen, wenn wir gerufen werden. Das kann je nach Priorität auch mal länger dauern, aber wir kommen.

Welche Rolle spielt denn die Präsenz der Polizei auf der Straße?

Wir kennen die Erwartungshaltung der Leute, die pauschal nach mehr Polizeipräsenz rufen. Das ist aber unrealistisch und hilft auch nicht automatisch, einen Garagendiebstahl zu verhindern. Ich frage mich manchmal auch, ob die Leute das tatsächlich wollen, ständig eine Uniform vor der Haustür zu haben. Ich setze da lieber auf gezielte Einsätze – auch verdeckte – und auf das gute Gespür der Kollegen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.

Wie die Beamten der gemeinsamen Fahndungsgruppe aus Bundes- und Landespolizei auf der Autobahn? Die haben ja offensichtlich ein sehr gutes Gespür für Autodiebe.

Ja, die GFG arbeitet mit sehr viel Gespür, Erfahrung und Sachkenntnis. Es gelingt den Beamten überdurchschnittlich gut, Autoschieber dingfest zu machen.

Warum gelingt es Ihnen denn nicht bei den Autodieben im Grenzgebiet?

Das ist etwas ganz anderes: Auf der Autobahn fahnden die Beamten gezielt nach Fahrzeugen, die irgendwo in Deutschland gestohlen wurden und nach Osteuropa unterwegs sind. Oft ist der Diebstahl schon angezeigt und das Fahrzeug steht in der Fahndung. In der Grenzregion dagegen sind die Wege kurz. Und es ist nicht nur eine relativ überschaubare Strecke wie die Autobahn, sondern ein Riesengebiet, das wir überwachen müssen. Auch der Zeitfaktor spielt eine Rolle. Oft sind die Fahrzeuge schon über die Grenze, ehe der Diebstahl überhaupt erst bemerkt wird.

Heißt das, die Polizei ist bei der Grenzkriminalität machtlos?

Nein, sicherlich nicht. Aber es ist natürlich vergleichsweise schwieriger, derart in der Fläche zu agieren. Aber wir haben auch hier unsere Maßnahmen und unsere Ermittlungserfolge. Was aber in diesem Zusammenhang ganz wichtig ist, ist die Zusammenarbeit mit den Bürgern. Jeder noch so kleine Hinweis kann wichtig sein, jede Beobachtung, jedes auffällige Fahrzeug, alles, was jemandem ungewöhnlich erscheint, kann ein wichtiges Puzzleteil sein. 90 Prozent aller Straftaten werden mit der Hilfe von Bürgerhinweisen aufgeklärt. Ich will die Leute dazu ganz klar ermutigen.

Gespräch: Jana Ulbrich

zur Startseite