Die Wolfsattacken gehen weiter Schon zum vierten Mal haben Wölfe eine Schafherde in Cunnewitz überfallen. Dabei war diese bestens gesichert.

Ein Rissgutachter schaut sich die sieben toten Tiere in Cunnewitz am Montagmittag genau an. Er muss anhand des Aussehens der Tiere beurteilen, ob Wölfe die Schafe attackiert haben. Der Schäfer hat die toten Tiere schon vorher von der Koppel geholt. © Matthias Schumann

Der Cunnewitzer Schäfer Martin Just ist ehrlich. Er hat auf diesen neuen Angriff gewartet. Der Wolf hat in der Nacht zum Sonntag wieder eine seiner Schafherden in Cunnewitz überfallen, drei Tiere getötet und vier so schwer verletzt, dass sie eingeschläfert werden mussten.

Die Tiere des Schäfers bekamen damit schon viermal ungebetenen Besuch vom Wolf. 61 Tiere kamen in den vergangenen 14 Monaten um. Das Besondere an diesem Überfall ist aber: Der Wolf könnte nun offenbar auch das Flatterband übersprungen haben, das eigentlich als sicher gilt. Darauf deuten Spuren am Zaun der Koppel, die der Schäfer Martin Just entdeckt hat.

Das Flatterband ist eine breite Kunststoffleine, die über Festzäune oder Elektrozäune gespannt wird und das Raubtier durch die ständige Bewegung unsicher machen soll. Wölfe mögen keine Dinge, die sie nicht einschätzen können. Deshalb gilt das Flatterband bisher als preiswerter sicherer Schutz. Die Experten des sächsischen Wolfsmanagements empfehlen es Tierhaltern. Martin Just bemühte sich daher nach den letzten Übergriffen auf seine Herde vor mehr als einem Monat um Flatterband für diese Koppel. Das Wolfsmanagement brachte ihm eine Rolle und reagierte schließlich nicht mehr auf Nachfragen. „Ich habe zwei, drei Mails geschrieben und mehrmals angerufen“, sagt Just. Doch er habe keine Antwort bekommen. Deshalb konnte er nur eine Seite des Zauns ausstatten. Der Rest musste frei bleiben. Das Kontaktbüro verteidigt das Vorgehen. „Herr Just hat vom sächsischen Wolfsmanagement insgesamt 4 000 Meter Flatterband und dazugehörige Weidepfähle erhalten, davon 1 000 Meter dieses Jahr. Er ist damit der Tierhalter, der in Sachsen bislang am meisten Flatterband erhalten hat“, sagt Jana Endel. Die Koppel, die jetzt schon dreimal vom Wolf heimgesucht wurde, ist allerdings auch 2,5 Hektar groß. Martin Just bräuchte allein 1 700 Meter Flatterband für diese Weide.

Die flatterbandfreien Stellen könnten den Schafen zum Verhängnis geworden sein. Die Experten des Landratsamtes, die am Montagmittag vor Ort waren, wissen nicht genau, wo das Tier über den Zaun sprang. Es gibt zwar viele Wolfsspuren auf der Seite mit dem Flatterband. Doch auf der anderen Seite der Koppel zeigt sich ein ähnliches Bild. Dort hat der Wolf offenbar sogar versucht, sich unter dem Zaun hindurchzuwühlen.

Viele offene Fragen. Eins ist aber offenbar klar. Die Rissgutachter gehen davon aus, dass Wölfe für den Überfall verantwortlich sind.

