Die wichtigsten Fakten zu Sachsens Terrorprozess

An diesem Dienstag beginnt vor dem Oberlandesgericht Dresden der Prozess gegen die mutmaßliche rechtsextremistische Gruppe Freital. Es ist das erste Strafverfahren gegen eine terroristische Vereinigung in Sachsen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Zuhörer müssen sich einer strengen Kontrolle unterziehen. Das Gericht hat zunächst 60 Verhandlungstage bis Ende September anberaumt. Die ersten Zeugen werden Ende März erwartet. Die SZ schildert, worum es geht:

Worum geht es in dem Strafverfahren gegen die Gruppe Freital?

In dem Prozess müssen sich sieben Männer und eine Frau aus Freital und Dresden wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung, versuchten Mordes und mehrerer Sprengstoffanschläge verantworten. Sie sollen im Juli 2015 die rechtsterroristische „Gruppe Freital“ gegründet und Sprengstoffanschläge verübt haben. Die pyrotechnischen Sprengkörper haben sie sich laut Anklage in Tschechien besorgt. Die Gruppe habe sich auch mit dem Bau von Rohrbomben beschäftigt, einer der Angeklagten habe bereits wichtige Bauteile besessen. Noch nie fand ein Strafverfahren in Sachsen unter derart strengen Sicherheitsbedingungen statt. Das Oberlandesgericht Dresden nutzt eine eigens für diesen Zweck umgebaute Immobilie: Die neue Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber.

Warum hat der Generalbundesanwalt das Verfahren übernommen?

Für Terrorverfahren ist stets die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe zuständig. Am 11. April 2016 hat Generalbundesanwalt Peter Frank die Ermittlungen aus Sachsen übernommen. Er schickte Beamte der GSG 9 nach Freital und Dresden, die fünf Beschuldigte verhafteten. Die drei Hauptverdächtigen saßen bereits seit November 2015 in Untersuchungshaft. Die Dresdner Generalstaatsanwaltschaft hatte zu dem Zeitpunkt bereits fünf der acht Beschuldigten vor dem Jugendschöffengericht Dresden angeklagt, ein Prozesstermin war schon festgelegt. Die Karlsruher Behörde kannte die sächsischen Ermittlungen, schaltete sich aber erst Monate später ein. Der Verdacht, es könne sich bei der Freitaler Bande um eine Terrorgruppe handeln, war in Karlsruhe wohl erst im Laufe der Zeit aufgekommen.

Was steckt hinter dem Vorwurf, die Angeklagten seien Terroristen?

Die Ankläger gehen davon aus, dass sich die acht Sachsen spätestens im Juli 2015 zu einer rechtsterroristischen Vereinigung zusammengeschlossen haben. Ihr Ziel sei es gewesen, Angst hervorzurufen, politisch Andersdenkende und Flüchtlinge einzuschüchtern. Weitere Anhaltspunkte dürften die regelmäßigen Treffen, die verschlüsselten Chatgruppen, ein geheimer Sprachcode sowie eine geordnete Gruppenstruktur sein. Offenbar haben die Ermittler bei Razzien und Datenauswertungen umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Den Angeklagten drohen im Falle einer Verurteilung allein für diesen Vorwurf Strafen zwischen einem und zehn Jahren Gefängnis.

Was sagen die Verteidiger zu dem Terror-Vorwurf?

„Dass Straftaten begangen wurden, steht außer Frage. Aber ob man die Gruppe deshalb als terroristische Vereinigung einstufen muss, ist höchst fraglich“, sagte Rolf Franek, Strafverteidiger des Angeklagten Mike S. „Es ging bei der Gruppe nicht darum, den Staat in seinen Grundfesten zu erschüttern oder das staatliche System zu beseitigen.“ Das Zusammenbinden von Tschechen-Böllern habe eine andere Qualität als die Mordtaten des IS, der PKK, des NSU oder früher der RAF. Prof. Endrik Wilhelm wirft der Bundesanwaltschaft vor, sie schieße über das Ziel hinaus. „Die politische Großwetterlage verlangte offenbar nach einem derartigen Verfahren“, kritisierte der Verteidiger von Maria K.

Welche Taten soll die Gruppe Freital begangen haben?

Gegenstand der Anklage sind Sprengstoffanschläge auf ein Fahrzeug des Linke-Kommunalpolitikers Michael Richter in Freital sowie auf das dortige Parteibüro der Linken. Sie sollen zudem ein Wohnhaus in Dresden mit Buttersäure attackiert haben, um es unbewohnbar zu machen. Ihnen wird weiterhin angelastet, Sprengkörper in zwei Wohnungen in Freital geworfen zu haben, in denen Asylbewerber wohnen. In dem Haus in der Wilsdruffer Straße erlitt ein Bewohner Schnittwunden im Gesicht sowie eine Augenverletzung. Laut Anklage haben sich die Beschuldigten des versuchten Mordes, der gefährlichen Körperverletzung, des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie der Vorbereitung eines Explosionsverbrechens strafbar gemacht. Rechtsanwalt Wilhelm hält den Vorwurf des versuchten Mordes für eine Unterstellung. „Die Angeklagten wollten nicht, dass jemand zu Tode kommt.“ Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hatte keinen Tötungsvorsatz angenommen.

Was ist bisher über die Angeklagten bekannt geworden?

Die acht Angeklagten wohnten bis zu ihrer Verhaftung in Freital und Dresden. Der jüngste ist 19 Jahre alt, der älteste 39. Entstanden ist die Gruppe aus den Anti-Asyl-Demos im Sommer 2015. Timo S. (28) und Patrick F. (25) gelten als Anführer. S. ist im April vorigen Jahres vom Jugendschöffengericht Dresden wegen einer Hetzjagd auf Pro-Asyl-Aktivisten zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Die Beschuldigten hatten Berufe wie Busfahrer, Krankenpfleger-Helfer, Abwassertechniker, angehender Gleisbauer. Maria K. (28) hat nach einer abgebrochenen Lehre als Goldschmiedin gejobbt und war zuletzt arbeitslos. Den Ermittlern liegen nach SZ-Informationen neben den ausführlichen Chatprotokollen teils umfangreiche Aussagen von Beschuldigten vor, in denen sie bemüht waren, die eigenen Tatbeiträge zu relativieren.

Nehmen die Opfer als Nebenkläger an dem Prozess teil?

Bislang hat das Gericht acht Nebenkläger zugelassen. Einige der Asylbewerber sind inzwischen aus Sachsen weggezogen oder wurden von den Behörden in andere Bundesländer umverteilt. Der Kieler Rechtsanwalt Alexander Hoffmann vertritt einen Flüchtling, der als Nebenkläger teilnimmt. Das Gefühl der Bedrohung belaste seinen Mandanten bis heute, sagte Hoffmann auf Anfrage. „Er ist vor dem Krieg geflohen und hat in Deutschland keinen Frieden gefunden.“ Der Angriff bleibe Teil seines Lebens. In dem Verfahren gehe es darum, zu beweisen, dass die Angeklagten keine „Lümmel vom Dorf seien“, sondern eine terroristische Vereinigung.

Welche Richter halten den Prozess ab?

Vorsitzender Richter des 4. Senats am Oberlandesgericht ist Thomas Fresemann. Er hat diverse Stationen in der sächsischen Justiz durchlaufen: Staatsanwaltschaft, Landgericht Bautzen, Justizministerium. Bis zu seiner Beförderung an das Oberlandesgericht im Juni 2016 war er Vizepräsident und Vorsitzender Richter einer Großen Strafkammer am Landgericht Görlitz. Beisitzer sind die Richter Jürgen Scheuring, Beate Horlacher, Klaus Vetter und Birger Magnussen. Scheuring und Magnussen sind Berichterstatter, das heißt, sie bereiten die interne Beratung und Entscheidung vor. Den Senat gibt es in dieser Besetzung erst seit vorigem Sommer.

Trifft es zu, dass Polizisten die Rechtsextremisten unterstützt haben?

Die Ermittlungen der Dresdner Staatsanwaltschaft gegen zwei Polizeibeamte wegen des Verrats von Dienstgeheimnissen sind eingestellt worden. Es liege kein Tatverdacht gegen die Beamten vor. Ein dritter Polizist bleibt suspendiert, gegen ihn gehen die Untersuchungen weiter. Er soll den Beschuldigten Informationen über Polizeieinsätze zugespielt haben.



