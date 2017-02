Die Wetterwehr Unwetter und Tiere haben die Kameraden der Zittauer Feuerwehr 2016 auf Trab gehalten - mehr als Brände.

Die Zittauer Feuerwehr bei einem Einsatz im Januar 2016 in der Dresdner Straße. In der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses brannte damals eine Wohnung. © Christian Essler

Mit der Drehleiter hat die Feuerwehr Zittau am 20. Januar 2016 bei einem Wohnungsbrand in der Dresdner Straße eine Bewohnerin aus dem Dachgeschoss befreit. Eine Wohnung im zweiten Obergeschoss brannte. 35 haupt- und ehrenamtliche Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zittau waren damals vor Ort. Jetzt taucht der Einsatz in der Spalte Großfeuer im Jahresbericht der Feuerwehr Zittau auf, den Feuerwehrchef Uwe Kahlert bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend in Zittau vorgelegt hat.

Mehr als das Feuer hielten jedoch die Folgen von Wetterkapriolen die Kameraden aus Zittau und den Ortsteilen auf Trab. Die Statistik der Einsätze belegt das eindeutig. 33-mal rückten die Kameraden im Vorjahr wegen Wasserschäden aus, neunmal beseitigten sie Sturmschäden. Im Jahre 2015 war es ähnlich, wenn auch genau anders herum. Neun Wasser- und 30 Sturmschäden meldete die Statistik damals. Der Trend ist eindeutig: Die wetterbedingten Einsätze sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen. Mehr Arbeit als das Wetter bereitete den Kameraden im Vorjahr nur das Bergen von Tieren, das mit 70 Einsätzen zu Buche schlägt. Angefangen bei der Katze, die vom Dach geholt wurde bis zur dicken Sau, die fast 14 Tage auf einer Insel in der Neiße lag, bis die Kameraden das tote Wildschwein in eine Plane gehüllt mittels Seilwinde durch die Neiße zogen und bargen.

Die Zahl der Brandeinsätze ging 2016 leicht zurück, 47 Feuer löschten die Kameraden. Im Jahr zuvor kam die Spritze noch 64-mal zum Einsatz. Die Zahl der Fehleinsätze blieb fast unverändert. Neun blinde und ein böswilliger Fehlarm stehen 34 Fehleinsätzen gegenüber, die von Brandmeldeanlagen in Zittau ausgelöst wurden. „Der Klassiker ist die Kaffeemaschine unter dem Rauchmelder“, sagt Kahlert. Größere Betriebe, öffentliche Einrichtungen sowie Wohn- und Seniorenheime verfügen über solche Anlagen, die bei Rauchentwicklung in Räumen anschlagen und einen Feueralarm in der Rettungsleitstelle Ostsachsen in Hoyerswerda auslösen. Die Leitstelle alarmiert die hauptamtlichen Kräfte der Zittauer Feuerwehr und auch die Freiwilligen der Abteilung Innenstadt, die von zu Hause oder vom Arbeitsplatz aus die Feuerwache in der Franz-Könitzer-Straße aufsuchen und dort Gewehr bei Fuß stehen. Stellen die ausgerückten Kräfte vor Ort fest, dass es sich um einen Fehlalarm handelt oder keine weiteren Kameraden gebraucht werden, können die Freiwilligen wieder nach Hause gehen. „Das ist für machen etwas frustrierend“, sagt Kahlert.

Ein Personalproblem hat die Feuerwehr nicht, auch wenn es zuweilen bei der Tageseinsatzbereitschaft hängt. Die Zahl der aktiven Mitglieder bleib fast unverändert, sank altersbedingt von 169 auf 163. Die Neugründung der Eichgrabener Jugendfeuerwehr zieht die Bilanz wieder ins Positive. Waren 2015 noch 36 Kinder in den Jugendfeuerwehren organisiert, sind es ein Jahr später schon 49 gewesen. Auch bei der Ausstattung sei man ein Stück vorangekommen, sagt der Feuerwehrchef. Für einen Teil der freiwilligen Kräfte wurden im Vorjahr neue Helme und Einsatzbekleidung gekauft. „Die Beschaffung setzen wir in diesem Jahr fort“, so Kahlert. Die alte Ausrüstung der freiwilligen Kameraden sorgte in der Vergangenheit für Kritik. Mindestens genauso wichtig, wie eine gute Ausrüstung ist die Ausbildung. Insgesamt 18 174 Ausbildungsstunden absolvierten die Kameraden im letzten Jahr deshalb vor Ort oder an der Landesfeuerwehrschule Sachsen. Somit kam jedes aktive Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr im Vorjahr auf durchschnittlich 111 Stunden Aus- und Fortbildung. Das entspricht rund 14 Arbeitstagen.

