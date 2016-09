„Die Vorfälle von Bautzen waren kein Zufall“ Sachsens Landtag debattiert über den Kornmarkt. Ein früherer Minister überrascht mit deutlichen Worten.

Massives Polizeiaufgebot auf dem Bautzener Kornmarkt: Die Beamten zeigen deutliche Präsenz, als sich 350 Demonstranten am 15. September auf der Platte versammeln. Am Vorabend war es im Stadtzentrum zu Ausschreitungen gekommen. Die waren jetzt Thema einer Landtagsdebatte. © dpa

Heiko Kosel spricht leise und eindringlich. Vor 50 Jahren, sagt der Landtagsabgeordnete der Linken, sei er in Bautzen geboren worden, er habe fast sein ganzes Leben dort verbracht. Der Politiker kennt, das ist die Botschaft, die Stadt. Und dieses Wissen verleiht dem Satz Gewicht, um den es Kosel geht. „Das gravierendste Problem für Bautzen und seine Einwohner sind nicht die Flüchtlinge.“ Es seien die „rechtsradikalen Vernetzungen“, die sich über Jahre in Bautzen verfestigt hätten.

Marko Schiemann stammt ebenfalls aus Bautzen, seit 1990 vertritt der CDU-Politiker die Stadt im Parlament. Auch er zeigt sich bei der Landtagsdebatte zur Randale auf dem Kornmarkt am Mittwoch emotional und ruft in den Saal: „Die Zeit der Einteilung in gute und schlechte Schläger muss vorbei sein. Wer andere Menschen mit Flaschen und Steinen bewirft, ist ein Straftäter und darf sich nicht im Recht fühlen, unabhängig, ob er Deutscher oder Asylbewerber ist.“

Bautzen nicht schlechtreden

Zwei Sichtweisen stehen gegeneinander. Linke, Grüne und auch die mit der CDU regierende SPD sehen die Auseinandersetzungen zwischen Neonazis und Asylbewerbern als Resultat einer geglückten Provokation durch Rechtsextremisten. „Die Vorfälle von Bautzen waren kein Zufall, sondern Ergebnis einer rechten Strategie“, sagt der Sozialdemokrat Henning Homann. Dagegen warnen Redner von CDU und AfD gleichermaßen von Extremisten von rechts wie links – und auch vor gewaltbereiten Asylbewerbern.

Die Fakten sind dabei wenig strittig. Klar ist, dass Neonazis und ihre Sympathisanten junge Asylbewerber in der Nacht zum 15. September durch die Stadt jagten. Einig sind sich die Fraktionen zudem darin, dass auch Geflüchtete Gewalt angewandt haben. Dennoch ist die Debatte von gegensätzlichen Deutungen geprägt. Während die CDU davor warnt, Bautzen schlechtzureden, werten Grüne, Linke und die SPD die Ausschreitungen als Beleg für die Schlagkraft rechtsextremer Strukturen.

Beispiel aus Leipzig

„Wir haben massive Probleme in Sachsen“, sagt etwa der Grünenabgeordnete Valentin Lippmann. Sein CDU-Kollege Christian Hartmann illustriert die Gefahr, die von Extremisten ausgeht, auch mit einem Beispiel aus dem Nordwesten Sachsens. „Linksextremistische Jugendliche in Leipzig machen sich einen Heidenspaß daraus, den Süden der Stadt in ein Schlachtfeld zu verwandeln.“ AfD-Redner Sebastian Wippel verweist darauf, dass in Bautzen ein Deutscher von einem Asylbewerber mit einer Flasche schwer verletzt wurde. „Kriminelle Ausländer müssen zwingend aus Deutschland abgeschoben werden.“ Die Nachfrage, ob er auch die Abschiebung Minderjähriger befürworte, verneint er.

Eine eindrucksvolle Schilderung zur Genese des Rechtsextremismus in der Region liefert Heiko Kosel. Nach der Wende habe es mit Rechtsrockkonzerten begonnen, anfangs tauchten nur ein paar Flyer auf. Nach und nach wurden Christen bedroht, Obdachlose und Sorben angegriffen. Ins Visier der Neonazis gerieten auch Linke und Homosexuelle. Mit Blick auf die Rechtsextremisten betont Kosel: „Ihr Ziel ist die Eroberung des öffentlichen Raumes.“

Was kann man tun?

Gesprochen wird auch über Strategien zur Deeskalation. Zur Situation minderjähriger Flüchtlinge sagt der Grüne Lippmann: „Es braucht eine bessere Betreuung.“ Er fügt hinzu: „Ich will nicht leugnen oder relativieren, dass es erhebliche Straftaten auch von einigen Flüchtlingen gab.“ Man müsse sich allerdings die Frage stellen, warum minderjährige Asylbewerber auf einem öffentliche Platz Alkohol konsumierten. „Was ist in den Integrationsbemühungen schief gelaufen?“

Nach Einschätzung von Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) steht die Mehrheit der Menschen in Ostsachsen für Toleranz. Allerdings sei die Öffentlichkeit zu Beginn der Flüchtlingskrise zu wenig informiert und eingebunden worden. Zudem gebe es regionale Besonderheiten, die mehr Beachtung finden müssten. Köpping weist auf die Abwanderung vor allem junger Frauen aus Ostsachsen hin – und den daraus resultierenden Männerüberschuss. „Darum müssen wir uns kümmern.“

Deutlich wird auch Sachsens Ausländerbeauftragter Geert Mackenroth. Integration sei auf dem Land schwieriger als in Großstädten, mehr Vermittlung und Kommunikation sei nötig. Zudem sieht der frühere Justizminister Versäumnisse im Umgang mit der extremen Rechten. „Rechtsextremisten haben wir in Sachsen offenbar zu lange unzulässige Freiräume gewährt.“

