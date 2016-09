Die Verweigerer vom Zoll Ein Pirnaer erreicht wochenlang niemanden beim Hauptzollamt in Dresden. Dann flattert ein Mahnbescheid ins Haus.

In der Warteschleife: Ein Pirnaer versucht, telefonisch das Hauptzollamt in Dresden zu erreichen. Ohne Erfolg. © dpa

Pirna. Peter B.* aus Pirna ist nicht gut auf das Hauptzollamt Dresden zu sprechen. „So kann man nicht mit Bürgern umgehen. Ich fühle mich verarscht“, sagt er und versucht erst gar nicht, seinen Ärger in moderate Worte zu fassen.

Im vorigen Jahr zog der Pirnaer, der seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, mit seiner Freundin zusammen. Sie hat seit März 2016 ein neues Konto. Um korrekt ihre Kfz-Steuer zu zahlen, benötigt sie einen Vordruck vom Hauptzollamt Dresden, auf dem sie ihre neuen Kontodaten eintragen kann. Da sie beruflich stark eingespannt ist, bietet Peter B. an, die Formalien zu übernehmen.

Doch die Sache erweist sich als schwierig. „Im April und Mai habe ich bestimmt 60- bis 80-mal beim Zoll in Dresden angerufen, damit man mir solch einen Vordruck schickt. Ich kam nur in die Warteschleife und konnte niemanden erreichen“, erinnert sich B. Immer wieder hörte er, dass alle Mitarbeiter im Gespräch seien. Die Computerstimme verweist auf das Internet. „Doch damals hatte ich noch kein Internet und auch keine E-Mail-Adresse“, erklärt Peter B. Deshalb habe er auch nicht postalisch oder auf anderem Wege Kontakt zum Hauptzollamt aufnehmen können.

Zunächst lässt er die Sache auf sich beruhen. Umso erboster ist er, als er Anfang August Post vom Hauptzollamt erhält. Mit dem Hinweis, dass seine Freundin die jährliche Kfz-Steuer und zusätzlich eine Mahngebühr in Höhe von 3,50 Euro bezahlen sollte. Die Extra-Zahlung will Peter B. nicht akzeptieren. Schließlich hat er x-mal versucht, das Zollamt zu erreichen. Erneut greift er zum Hörer. Erneut die Warteschleife. Keiner ist zu sprechen.

Über die Zollämter in Chemnitz und Görlitz erhält er schließlich immerhin die Telefonnummer der Pressestelle des Hauptzollamtes in Dresden. Von den Mitarbeitern wird er zu einer Sachbearbeiterin weitergeleitet. „Ich dachte, sie würde mich verstehen, denn sie bat mich, einen Dreizeiler zu schreiben und signalisierte, dass man uns die Mahngebühr erlassen würde“, sagt Peter B. Die Kfz-Steuer hatte er zwischenzeitlich beglichen.

Am 18. August holt er jedoch wieder ein Schreiben vom Hauptzollamt aus dem Briefkasten, mit der unmissverständlichen Aufforderung, die 3,50 Euro zu zahlen. Das erneute Telefongespräch mit der Sachbearbeiterin ist ernüchternd. „Sie hätte mich falsch verstanden, und ihr Kollege würde auf die Zahlung der Mahngebühren bestehen“, erzählt B. Doch darauf will sich der Pirnaer nicht einlassen. Es geht ihm auch ums Prinzip. Er telefoniert sich bis ans Bürgerreferat im Bundesministerium für Finanzen durch. Alles Sackgassen. Keiner fühlt sich für seinen Fall zuständig.

Erst die SZ kann helfen

Jetzt geht Peter B. neue Wege. Er wendet sich an die Redaktion der SZ Pirna. Darüber informiert er auch das Hauptzollamt. Mit Erfolg. Einen Tag später ruft eine Vertreterin aus der Chefetage bei ihm an, um mitzuteilen, dass man der Familie nun doch die Mahngebühr erlasse. Für Peter B. steht fest: Wer nicht kämpft, hat schon verloren. „Aber die Behörde ist für mich auch in gewissem Maße ein Dienstleister, sie sollte normalerweise werktags, 8 Uhr bis 18 Uhr, telefonisch erreichbar sein“, überlegt der Pirnaer laut.

Die in die Kritik geratene Behörde versucht zu relativieren und bittet um Verständnis. „Bei der Masse der vom Hauptzollamt Dresden verwalteten Kraftfahrzeuge kommt es täglich zu einer Vielzahl von Anfragen. Es ist daher nicht auszuschließen, dass beim Telefonkontakt alle Mitarbeiter in Gesprächen sind“, erklärt Pressesprecherin Heike Wilsdorf.

In diesem Zusammenhang weist sie darauf hin, dass das Hauptzollamt Dresden für die Erhebung der Kraftfahrzeugsteuer von rund 2,7 Millionen Fahrzeugen zuständig ist. Für Peter B. sind das schwache Versuche, die Situation zu rechtfertigen: „Es kann nicht sein, dass ich extra von Pirna nach Dresden fahren muss, um mir ein Stück Papier zu holen.“

* Name von der Redaktion geändert.

Hier findet man im Netz das nötige Formular für die Kfz-Steuer. Die bundesweite Auskunft zur Kraftfahrzeugsteuer des Zolls sitzt in Dresden und sollte von Montag bis Freitag, 8 bis 17 Uhr, unterTelefon 0351 44834550 erreichbar sein. E-Mail:

