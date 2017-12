Rückblick 2017 Die Tragödie von Münchberg Ein Reisebus aus Ostsachsen brennt nach einem Unfall, keiner kann das Feuer stoppen. Wie geht es heute dem Busunternehmer und den Ersthelfern?

Jörg-Steffen Höger und seine 17-jährige Tochter Annika waren privat auf der Autobahn 9 in Oberfranken unterwegs, als am 3. Juli der schwere Busunfall passierte. Beide sind ehrenamtliche Sanitäter und halfen den Verletzten, noch bevor Krankenwagen und Rettungshubschrauber an der Unglücksstelle waren. © dpa/Polizei

Diese Bilder sind bleiben hängen: Ein brennender Reisebus auf der Autobahn 9 bei Münchberg in Oberfranken. Kaum mehr als ein Stahlgerippe ist übrig. 18 Menschen sterben am 3. Juli in den Flammen, darunter auch der Busfahrer, ein 55-jähriger Familienvater aus dem Lausitzer Bergland. 30 Fahrgäste überleben, teils schwer verletzt.

Es war Hartmut Reimanns Bus, der bei Münchberg verunglückte. Der Mittsechziger aus Löbau ist auch Monate nach dem Unfall noch aufgewühlt. Der tote Fahrer sei sein bester Mann gewesen, 16 Jahre dabei, ein verdienter Kollege, der anderen beigebracht hat, wie sie sicher einen Bus steuern. „Er war so akkurat, nie hat sich ein Fahrgast beschwert.“ Der Senior-Chef stockt. Er und seine zehn Mitarbeiter können sich das alles bis heute nicht erklären.

Die Ermittler gehen von einer Verkettung tragischer Umstände aus. Der Busfahrer sei für einen Moment unaufmerksam gewesen und auf einen Lkw aufgefahren. Aber die Bauweise des Busses könnte laut Staatsanwaltschaft mitverantwortlich dafür sein, dass der Unfall zum Flammeninferno wurde. Ein Ausweichversuch nach rechts misslang. Der Bus rammte den Lkw-Anhänger. Die Karosserie wurde auf der Fahrerseite zwei Meter eingedrückt. Dort sind die Batterie sowie Tanks für Druckluft und Diesel. Der Kraftstoff entzündete sich. Innerhalb von Augenblicken brannte der Bus wie eine Fackel. Passagiere schlugen Scheiben ein. Der Ersatzbusfahrer öffnete die hintere Tür, half beim Aussteigen.

Für die Münchberger Feuerwehr war der Busunfall der bisher schwerste Einsatz überhaupt, sagt Kommandant Martin Schödel. Er war als Erster vor Ort. Was er an diesem Julitag auf der A 9 erlebt, wird er nie vergessen. „Der erste Eindruck hat sich durch die Ermittlungen bestätigt“, sagt der 52-Jährige. „Wir hatten von Anfang an keine Möglichkeit, jemanden zu retten, weil der Bus so schnell komplett gebrannt hat.“

Da war diese Rauchsäule über der Autobahn, die große Flammenhitze. Die Autofahrer, die keine Rettungsgasse frei hielten. Die Köpfe der Menschen in den Flammen, die es nicht mehr hinausgeschafft haben.

Psychologen halfen den Feuerwehrleuten, ihre Eindrücke zu verarbeiten. „Mit drei vier Leuten gab es auch noch Einzelgespräche, weil sie etwas länger daran zu kauen hatten“, sagt Schödel. Der Unfall hat das Seelenleben der Feuerwehrtruppe verändert. Aufeinander zu achten, gefährdete Kollegen im Auge zu behalten, all das machen die Männer nach diesem Unglück viel bewusster als vorher, erzählt Schödel.

Während Schödel dem Feuer ohnmächtig zusehen musste, versorgten Jörg-Steffen Höger und seine 17-jährige Tochter jene Fahrgäste, die es aus der Flammenhölle geschafft hatten. Zuspruch, Händehalten, Erste Hilfe. „Solche Erlebnisse gehen nicht spurlos an einem vorbei“, sagt Höger. Manches arbeite man auf, einiges schiebe man beiseite. Immer, wenn er zur Arbeit über die A 9 nach Bayreuth fährt, kommt er an der Unfallstelle vorbei. „Da geht mir jedes Mal etwas durch den Kopf.“ Höger erinnert sich noch an die zwei Rentner, einer mit verbranntem Hemd, der andere, mit verletztem Kopf an einem Straßenschild sitzend. Die Seniorin, die verzweifelt ihre Freundin suchte.

Högers Tochter Annika hat sich dieser Tag im Juli in den Kopf gebrannt. „Im Nachhinein überlegt man, was man hätte besser oder noch zusätzlich machen können“, sagt Annika Höger nachdenklich. „Es hat sich aber gut angefühlt, zu spüren, dass man das Gelernte anwenden kann.“ Der glückliche Zufall: Die Schülerin hat eine Sanitäterausbildung absolviert. Ehrenamtlich. Nun der denkbar härteste Praxistest.

Vater und Tochter ärgern sich bis heute über die Autofahrer, die Fotos gemacht hätten, statt zu helfen. „Ich frage mich, was das für eine Gefühlskälte ist“, sagt Höger. „Der hätte auch mit anfassen können.“ Diese Teilnahmslosigkeit übertrage sich auf andere. „Mit Sicherheit ist auch Angst dabei, etwas falsch zu machen, oder die Sorge, die Klamotten könnten Schaden nehmen.“

Jörg-Steffen Höger sagt: „Man kann nur einen Fehler machen, wenn man nichts tut.“ Er hat in den letzten Monaten zumindest eine positive Veränderung wahrgenommen. „Bei Verkehrsmeldungen im Radio heißt es jetzt: Rettungsgasse bilden.“ Dennoch wünscht sich Höger Strafverschärfungen. Nicht nur, wenn Autofahrer die Rettungsgasse ignorieren oder Gaffer die Rettungsarbeiten blockieren, sondern auch dann, wenn etwa ein Autofahrer kilometerlang die Mittelspur blockiert, obwohl links und rechts kein anderes Auto fährt. Weil es Unfälle auslösen könne. „Mehrere Hundert Euro Bußgeld oder der Führerschein für ein paar Wochen weg, das tut auch denen weh, die viel Geld haben.“

Bei einem sind sich alle Beteiligten einig. „Das dürfte eines der schwersten Unglücke in unserer Region gewesen sein,“, sagt Jürgen Stadter, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken. „Das war einer der härtesten Einsätze, den wir zu bewältigen hatten.“ Der Hofer Staatsanwalt Jochen Götz sagt: „Wir hatten in den letzten Jahrzehnten zwei Massenkarambolagen in der Münchberger Senke, aber in ganz anderen Situationen, das ist nicht vergleichbar.“ Zumindest was die Anzahl der Toten angeht.

In der Senke treten immer wieder dichte Nebelbänke auf. Im Oktober 1990 waren im Morgennebel rund 100 Autos ineinandergefahren. Aber zur Katastrophe wurde die Karambolage erst, als ein fast 40 Tonnen schwerer Milchlaster mit viel zu hoher Geschwindigkeit in die Unfallstelle fuhr und die anderen Autos wie ein Schneepflug über die Autobahn schob. Bilanz: Zehn Menschen starben, 38 wurden schwer, 84 leicht verletzt. 2003 waren bei einer weiteren Massenkarambolage über 180 Fahrzeuge beteiligt, 56 Menschen wurden verletzt, 18 davon schwer.

Staatsanwalt Götz sagt auch, es habe nach dem Busunfall vom Juli Ermittlungen gegen Gaffer gegeben. Es habe sich kein Anfangsverdacht für Straftaten ergeben.

Der zweite Busfahrer, der den Überlebenden bei der Flucht aus dem brennenden Wrack half, er wird vielleicht ein Leben lang an dem Unfall zu tragen haben. Es ist der Schwiegersohn von Busunternehmer Hartmut Reimann. „Er macht sich Vorwürfe, fährt inzwischen aber wieder“, sagt der Busunternehmer mit leiser Stimme. Wie es in dem Mann aussieht, weiß keiner.

