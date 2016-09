Die Staufalle Immer wieder kommt auf der Autobahn 4 alles zum Stehen. Könnte ein Verkehrsleitsystem helfen?

zurück Bild 1 von 2 weiter Es ist ein häufiges Bild nahe dem Autobahndreieck Nossen: Stau – wie hier am Dienstag vergangener Woche, als fünf Autos und ein Lkw kollidiert waren. © roland halkasch Es ist ein häufiges Bild nahe dem Autobahndreieck Nossen: Stau – wie hier am Dienstag vergangener Woche, als fünf Autos und ein Lkw kollidiert waren.



Man kann schon die Uhr danach stellen: Immer freitags kommt es zwischen Nossen, Freiberg und Wilsdruff zum Verkehrskollaps. Er beginnt auf der Autobahn 4, meistens rund um das Dreieck Nossen. Entweder es staut sich in Richtung Chemnitz oder in Richtung Dresden, mitunter auch beides gleichzeitig. Dann dauert es nicht lange, und Autos, Busse, Lkws verstopfen die Ausweichrouten – und stauen sich wiederum dort. Betroffen sind Siebenlehn, Nossen, Freiberg, Wilsdruff – die Anwohner sind genervt.

„Man kann sich ja vorstellen, wie das ist, wenn der Verkehr von einer dreispurigen Autobahn plötzlich auf einer einspurigen Staatsstraße unterwegs ist. Die Autos stehen sich durch Wilsdruff“, sagt Bürgermeister Ralf Rother (CDU). Extrem belastend sei das für seine Stadt.

Doch das Dilemma spielt sich nicht nur in Wilsdruff ab. Völlig überlastet ist auch die Bundesstraße 173, wohin die Autos ausweichen, um am Knotenpunkt Nossener Dreieck vorbeizukommen. Denn in Herzogswalde wird gebaut, dort ist die Straße halbseitig gesperrt, eine Ampel regelt den Verkehr.

Auch in der Freiberger Region fürchten die Autofahrer derzeit die B173: Hier drohen ebenfalls Staus. Zwischen Freiberg und Naundorf ist die Straße derzeit gesperrt, eine Umleitung führt nun durch den Ort Niederbobritzsch. Der sei nicht für die Verkehrsmassen ausgelegt, schimpfen Kritiker. Denn auf der schmalen Straße im Tal der Bobritzsch haben zwei Lkws Mühe, aneinander vorbeizukommen. Doch das ist nicht alles: Wenn beispielsweise an einer Brücke über das Flüsschen ein Sattelschlepper einem Autofahrer entgegenkommt, sind Autofahrer mitunter gezwungen, meterweit rückwärts zu fahren, damit das größere Gefährt die Brücke überhaupt passieren kann. Erst vergangene Woche blieb ein Laster dort mit seiner großen Ladung am Geländer hängen. Die Polizei konnte mit Mühe ein Verkehrschaos verhindern.

Eine Ausweichroute gibt es allerdings nicht. Das Landratsamt Mittelsachsen hat etwaige Alternativen geprüft. Aber ohne Erfolg. Eine andere Streckenführung sei nicht möglich, heißt es. Allerdings solle die derzeitige Umleitung verkürzt werden, sobald der Abschnitt bis zum Gewerbegebiet Freiberg-Ost fertig ist. Für die Autofahrer ist in Freiberg der Stress dennoch nicht vorbei. In der Bergstadt selbst ist die Bundesstraße in der Altstadt voraussichtlich noch bis Ende dieses Jahres gesperrt. Auch hier wartet wieder eine Umleitung.

Erweiterung auf acht Spuren?

Die Ursachen für das Verkehrschaos sind dabei vielfältig. Häufig, sagt Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), sei es die zu Stoßzeiten zunehmende Verkehrsdichte – etwa am Dreieck Nossen. „Kommen dann Gedrängel und dem Verkehr nicht angepasste Geschwindigkeiten hinzu, passieren Unfälle“, so Siebert. Kürzlich hat man Ursachen und Häufigkeit der Unfälle auf der A4 zwischen Nossen, Wilsdruff und Dresden nochmals untersucht. Mit dem Ergebnis, dass es früher sogar mehr Unfälle gab als zurzeit. „Die zuständige Unfallkommission hat am Autobahndreieck Nossen in Fahrtrichtung Dresden durch eine dauerhafte Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 km/h die Situation entschärft. Bis jetzt zeigt die beschlossene Maßnahme offenkundig Wirkung“, erklärt Siebert.

Und das, obwohl es zwischen dem 5. und 19. September zu fünf schweren Unfällen – unter anderem nahe der Abfahrt Siebenlehn mit 15 betroffenen Fahrzeugen – gekommen ist? „Ja“, bestätigt Achim Tasche, Leiter des Autobahnpolizeireviers. Zu Unfallhäufungen komme es immer wieder, zuletzt Anfang Juni, jetzt eben im September. „Das ist aber mehr oder weniger Zufall. Insgesamt sind die Unfallzahlen im Bereich meiner Direktion konstant.“

Trotzdem beschäftigt sich der Freistaat mit der Strecke um das Dreieck Nossen. Der avisierte Ausbau von sechs auf acht Spuren wird vorerst aber kaum zu verwirklichen sein. In den Bundesverkehrswegeplan schaffte es die Autobahn nicht. Eine andere Lösung wäre ein elektronisches Verkehrsleitsystem, das über der Straße die Geschwindigkeit anzeigt und diese je nach Verkehrsaufkommen anpasst. Diese Möglichkeit werde derzeit geprüft, heißt es aus dem Staatsministerium. (mit FP)

zur Startseite