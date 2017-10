„Die See wird nicht ruhiger“ Sachsens neuer Kultusminister Frank Haubitz weiß, dass ihm seine Vorgängerin schwierige Aufgaben hinterlässt.

Traute Dreisamkeit zwischen Frank Haubitz, Stanislaw Tillich und Brunhild Kurth. © Robert Michael

Als der Applaus gar nicht mehr aufhört, steigen Brunhild Kurth (CDU) Tränen in die Augen. Am Montag wurde sie offiziell aus dem Amt der Kultusministerin entlassen. Nach fünfeinhalb Jahren verabschiedete sie sich von ihren Mitarbeitern. Kurth hatte Ende September ihren Rücktritt eingereicht, sie will sich in Zukunft um ihre Familie in Baden-Württemberg kümmern. „Wir haben immer gemeinsam um die Sache gestritten“, sagte die 63-Jährige zu ihren Mitarbeitern. „Und so konnten wir entscheidende Weichen stellen.“ Der Abbau der Lehrerstellen ist gestoppt, die Lehramtsstudienplätze wurden erhöht. Unter Kurth wurde sowohl ein Gesetz für freie Schulen beschlossen als auch ein neues Schulgesetz, „die Büchse der Pandora“, wie die ehemalige Ministerin es nennt.

Trotzdem sind die Herausforderungen in Sachsens Bildungsbereich groß. „Die See wird demnächst nicht ruhig werden, sie wird stürmisch und rau bleiben“, warnte sie ihren Nachfolger Frank Haubitz (parteilos). Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) lobte die Verdienste der „dienstältesten Kultusministerin Sachsens“. Haubitz sei der „ideale Nachfolger“ und werde den Erfolg der Vorgängerin fortführen. Er sei ein sehr professioneller und erfahrener Lehrer, „ein cooler Typ.“ Eine seiner wichtigsten Aufgaben werde es sein, die Lehrerschaft hinter sich zu bringen, so Tillich. „Wir müssen weiter versuchen, das Vertrauen zurückzugewinnen.“

Frank Haubitz – diesmal amtsgemäß im blauen Anzug mit Krawatte – fühlte sich vor seiner Amtseinführung in die Anfangszeit als Schulleiter des Gymnasiums Dresden-Klotzsche zurückversetzt: „Ich habe geschwitzt und hatte dieses angenehme Kribbeln im Bauch, wenn man etwas tut, was man noch nie getan hat.“ Trotzdem glaube er zu wissen, worauf er sich einlässt – auch wenn er manchmal über sich selbst erschrocken ist. „Ich habe die Möglichkeit zu verändern und zu gestalten“, sagte der ehemalige Leiter des sächsischen Philologenverbands . „Da kneife ich nicht.“

„Die Situation ist prekär, das wissen wir alle“, sagte der 59-Jährige bei der Amtsübergabe im Kultusministerium. „Ich appelliere heute an meine Lehrer – ohne sie ist diese Kraftanstrengung nicht zu schaffen.“ Haubitz will in den nächsten Wochen Anreize dafür schaffen, dass Kollegen nicht mit 63 in Rente gehen, sondern länger in der Schule bleiben. Außerdem sollen Lehrer in Teilzeit ihre Stundenzahl erhöhen. „Nur so können wir die Klippe im Februar 2018 umschiffen“, sagte Haubitz. Zu diesem Zeitpunkt fehlen dem Freistaat Referendare, um freie Stellen zu besetzen – weil die Lehrerausbildung von einem Jahr auf anderthalb Jahre erhöht wurde.

Er werde sich dafür einsetzen, dass der Lehrerberuf die Anerkennung erhält, die er verdiene – „auch materiell“. Außerdem will er Bürokratie in der Schule abbauen und Erleichterungen schaffen. „Ich brauche den Mut der Schulleiter, eigenverantwortlich zu handeln und auch Fehler zu machen.“

Er brauche kreative, verantwortungsbewusste, kritikfähige und eigenverantwortliche Mitarbeiter. Seine Tür werde immer offenstehen. „Mein Zimmer zu betreten und mir zu sagen, was nicht geht, bringt mir nichts“, sagte Haubitz. „Ich brauche Mitarbeiter, die mir sagen, wie wir es hinbekommen.“ Vom Ministerium müssen Signale nach außen gehen. Nur wenn auch die Schulen eigenverantwortlich arbeiten, „haben wir eine Chance die nächsten Jahre vernünftig über die Runden zu kommen“.

In den nächsten drei Wochen werde Frank Haubitz Gespräche im Kultusministerium, im Landtag und in der Staatskanzlei führen. „Ich muss Befindlichkeiten wecken“, sagte er. Er müsse allen Beteiligten klarmachen, vor welcher Mammutaufgabe Sachsen stehe. Vor allem im Finanzministerium gebe es eine „gewisse „Unbeweglichkeit“, sagte der neue Kultusminister. „Wenn es mir gelingt, das Herz unseres Finanzministers für meine Schüler zu öffnen, haben wir etwas gewonnen.“

