Die Schüssel im Sadomaso-Keller

Detlev G. (Mitte) bei der Eröffnung des neuen Mord-Prozesses gegen ihn am Dresdner Landgericht. © dpa

Anders als die Richter vor einem Jahr konzentriert sich die 5. Strafkammer des Dresdner Landgerichts im neuen Prozess um den Toten im Gimmlitztal am Beginn der Beweisaufnahme fast nur auf die Frage: Wie kam Woitek S. am 4. November 2013 ums Leben? Diese Aufgabe hatte der Bundesgerichtshof nach der Revision des ersten Urteils gestellt. Entscheidend dabei: was sagt der einzige Zeuge Detlev G. zu dem Geschehen. Ihm wird vorgeworfen, den gebürtigen Polen ermordet zu haben.

Ein Kriminalbeamter aus Hannover bestätigte am Dienstag G.s erste Aussage nach der Festnahme. Da hatte er erklärt, er habe Woitek S. die Kehle durchgeschnitten. Das war offensichtlich falsch, denn Gerichtsmediziner gingen später von einer Strangulation aus, die auch auf dem Video andeutungsweise zu sehen ist, das G. selbst aufgezeichnet hatte.

Dem psychiatrischen Gutachter sagte G., er habe den gebürtigen Polen, der unbedingt geschlachtet und verspeist werden wollte, nicht getötet. Woitek S. habe sich selbst stranguliert. Am 2. März 2015, fast am Ende der Beweisaufnahme im ersten Prozess, überraschte G. sogar seine Verteidiger und erklärte, dass S. auf einer schwarzen Schüssel und einem Schneidebrett gestanden habe, ehe er sich in die Henkerschlinge fallenließ. Zuvor hatte ein Sachverständiger den Schluss nahegelegt, dass das Seil, an dem Woitek S. hing, zu kurz war, um einen Selbstmord zu erklären.

Von einem Richter aus dem ersten Prozess will die Kammer wissen, unter welchen Umständen die überraschende Aussage zustande gekommen war. Der Kollege konnte sich erstaunlich wenig erinnern, was vielleicht an seiner begrenzten Aussagegenehmigung lag. Für den Angeklagten wird entscheidend, welchen Teilen seiner Aussagen die Richter nun glauben. Der Prozess wird am Montag fortgesetzt.

zur Startseite