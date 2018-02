Die Schneesucher Es liegt nicht viel Schnee im Osterzgebirge. Wer die weiße Pracht nicht künstlich herstellen kann, hat oft das Nachsehen.

Der Skilift von Christoph Rotter in Schellerhau steht wegen Schneemangel still. Rund 15 Zentimeter Neuschnee fehlen, um den Rotterhang für Skifahrer öffnen zu können. © Egbert Kamprath

Osterzgebirge. Im Januar ist kaum ein Flöckchen vom Himmel gefallen. Und auch der Februar hat dem Osterzgebirge bisher nicht den erhofften Schnee gebracht. Das Landhotel Altes Zollhaus in Neuhermsdorf hat deshalb seine Schneeskulpturen-Aktion für diesen Winter gestrichen. „Wir haben den Termin Woche für Woche verschoben, in der Hoffnung, dass noch Schnee fällt“, sagt Elke Fromm vom Landhotel Altes Zollhaus. Doch die weiße Pracht blieb aus. Ende Januar sollte die Aktion eigentlich starten. Geplant waren vier Skulpturen, die von Künstlern aus großen Schneeblöcken modelliert werden. „Pro Block hätten wir fünf Tonnen Schnee gebraucht, also insgesamt 20 Tonnen. Aber keine Chance, das hat es einfach nicht hergegeben“, sagt Elke Fromm. Das Drumherum stand bereits. Motto wäre „Eine Reise durch das Universum“ gewesen. „Wir hatten auch schon Vorschläge von einigen Künstlern.“

Zu wenig Schnee





Doch die Mitarbeiterin des Hotels organisiert die Schneeskulpturen-Aktion bereits seit mehreren Jahren. Und nicht zum ersten Mal sind die Wetterbedingungen ungeeignet. Deshalb blickt Elke Fromm auch optimistisch in den nächsten Winter.

Pessimismus am Rotterhang

Diesen Winter bereits abgeschrieben hat Christoph Rotter. „Es fehlen 15 Zentimeter“, sagt der Skilift-Besitzer vom Rotterhang in Schellerhau. „Wir haben ein bisschen Schnee, aber es langt eben nicht, um den Lift zu öffnen.“ Sechs bis acht Zentimeter bedecken derzeit den Haushang der Familie. Das ist umso ärgerlicher, da die konstanten Minusgrade gerade ideal wären, um den Schnee zu konservieren, bedauert der Liftbetreiber. Mit einer Schneekanone nachzuhelfen, komme nicht infrage. „Für unseren kleinen Hang wäre das undenkbar.“ Die Kosten dafür seien viel zu hoch.

Dass der Lift wegen Schneemangel geschlossen bleibt, ist für Christoph Rotter nicht Neues. „Wir hatten letzten Winter drei schöne Wochen. Abgesehen davon ist es aber der vierte Winter in Folge, wo der Schnee fehlt.“ Zu den Winterferien nicht aufmachen zu können, schmerze ihn besonders, natürlich auch finanziell. „Wir hatten Ende Januar mal drei Tage auf.“ Ansonsten Stillstand.

Christoph Rotter betreibt den Lift schon seit 24 Jahren, gemeinsam mit seiner Familie. „Wir überlegen uns, aufzuhören“, sagt er. „Wir hatten im Sommer einen Blitzschaden am Lift. In den drei Tagen im Januar haben wir aber noch nicht mal das Geld eingenommen, um damit die Nebenkosten zahlen zu können.“ Hinzu komme auch noch die Pacht, die er für einen Teil des Hangs bezahlen muss. Wenn die Einnahmen fehlen, muss er Geld aus seiner Privatkasse zuschießen, auf Dauer sei das nicht tragbar. Dass er den Lift diese Saison noch einmal in Gang setzt, damit rechnet Christoph Rotter nicht mehr. „Es ist traurig, mein Herz schlägt für den Wintersport.“ Über Alternativen zum Skifahren hätten er und seine Familie schon nachgedacht. „Wir haben wegen dem Rodeln überlegt. Aber dann müssten wieder andere Gehänge an den Lift, und das kostet.“

Hoffen auf weiße Ostern

Auch in Hermsdorf/Erzgebirge ist der Skihang geschlossen. Diesen Winter war der Lift noch kein einziges Mal in Betrieb. „So was ist nicht schön, gerade in den Ferien ist es bitter“, sagt Andreas Zimmermann vom Fremdenverkehrsverein. Aber für ihn ist noch nicht aller Tage Abend: „Bis Ende März ist bei uns im Gebirge Winter.“ Es sei schon öfter vorgekommen, dass zu Ostern noch die Skier ausgepackt werden können. „Ich habe da so ein Gefühl, vor allem, da Ostern in diesem Jahr zeitig ist“, sagt er. Am Hermsdorfer Hang müssten rund 30 Zentimeter liegen, um die Liftanlage in Betrieb zu nehmen, etwa zehn Zentimeter Schnee sind es jetzt. Diese reichen immerhin aus, um die Langlaufskier anzuschnallen. An der Waldkante zwischen Hermsdorf und Neuhermsdorf ist die Loipe gespurt. Andreas Zimmermann: „Das wird von vielen Leuten angenommen.“

zur Startseite

Artikelempfehlung Die Schneesucher Osterzgebirge. Im Januar ist kaum ein Flöckchen vom Himmel gefallen. Und auch der Februar hat dem Osterzgebirge bisher nicht den erhofften Schnee gebracht. Das Landhotel Altes Zollhaus in Neuhermsdorf hat deshalb seine Schneeskulpturen-Aktion für diesen Winter gestrichen. „Wir haben den Termin Woche für Woche verschoben, in der Hoffnung, dass noch Schnee fällt“, sagt Elke Fromm vom Landhotel Altes Zollhaus. Doch die weiße Pracht blieb aus. Ende Januar sollte die Aktion eigentlich starten. Geplant waren vier Skulpturen, die von Künstlern aus großen Schneeblöcken modelliert werden. „Pro Block hätten wir fünf Tonnen Schnee gebraucht, also insgesamt 20 Tonnen. Aber keine Chance, das hat es einfach nicht hergegeben“, sagt Elke Fromm. Das Drumherum stand bereits. Motto wäre „Eine Reise durch das Universum“ gewesen. „Wir hatten auch schon Vorschläge von einigen Künstlern.“ (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/sachsen/die-schneesucher-3885066.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: