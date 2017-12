Die Schneekanonen blasen schon Es ist jetzt kalt genug für Kunstschnee. Rodler bekommen bald ihren Spaß. Die Skifahrer aber müssen sich noch gedulden.

Manuel Püschel hat in Altenberg die Schneekanonen gestartet. © E. Kamprath

Altenberg. Manuel Püschel hat am Altenberger Skihang die Schneekanonen angeworfen. Der 29-Jährige ist seit diesem Jahr neuer Liftwart in Altenberg und kümmert sich um den Winterspaß. Er will bis zum Wochenende zumindest im unteren Bereich am Rodelhang genug Kunstschnee produzieren, damit hier eine erste Begegnung mit dem Winter möglich ist. Der Zauberteppich, das Förderband für die Gäste am Hang, soll ebenfalls in Betrieb gehen, und für Heißgetränke ist gesorgt. Für den großen Lift reicht die weiße Pracht am Wochenende allerdings noch nicht.

Die Temperaturen würden für den Wintersport passen, wie Norbert Märcz, der Vorsitzende vom Wetterverein Zinnwald informiert. In der Nacht zu Donnerstag ist das Thermometer bis auf minus vier Grad Celsius gesunken, in der Früh stand es bei drei Grad unter null. Es fehlt aber an Niederschlag, der bei dieser Kälte natürlich als Schnee fallen würde. Nur der Nebel, der in der Luft hängt, bildet Raureif, das ist aber nicht genug für eine solide Schneedecke. „Es ist ein schönes Wetter für Winterwanderungen. Zum Skifahren reicht es noch nicht“, sagt Märcz.

Nächste Woche steigen die Temperaturen noch einmal leicht, aber auf lange Sicht werden sie im Dezember deutlich unter null Grad bleiben. Wenigstens für die Schneekanonen, die Minustemperaturen für Kunstschnee benötigen, sind das gute Aussichten. Dann werden auch die Skifahrer auf ihre Kosten kommen. (ek/SZ/fh)

