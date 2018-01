Die Ruhe nach dem Sturm – wie lebt es sich vier Tage ohne Strom In einem kleinen sächsischen Ortsteil dauert es besonders lange, bis nach dem Sturm endlich wieder das Licht angeht. Die Bewohner sind sauer.

Dick eingepackt hat Monika Wilsdorf in ihrem Haus in Stockhausen seit Donnerstag ohne Strom und Heizung ausgeharrt. © Dietmar Thomas

Döbeln/Roßwein. Als am Donnerstagabend Orkan „Friederike“ einen Baum in eine Freileitung der Mitnetz Strom kippte, ging in vielen Häusern im Döbelner Ortsteil Stockhausen das Licht aus. Und so schnell sollte es auch nicht wiederkommen. Fast vier Tage lang mussten die Bewohner von 35 Häusern ohne oder fast ohne Strom auskommen.

Erst am Montagmorgen gegen 9.45 Uhr ging bei Monika Wilsdorf wieder das Licht an. Die 74-Jährige freute sich, als auch die Heizung ansprang. Denn die war ebenfalls ausgefallen. Bei 13 Grad hatten Monika Wilsdorf und ihr Mann ausgeharrt. „Wir haben drei Hosen und drei Jacken übereinandergezogen. Und abends sind wir zeitig ins Bett gegangen“, erzählt die rüstige Rentnerin. Weil die Leitung offenbar nicht komplett unterbrochen war, hatten die Wilsdorfs zumindest noch auf zwei Steckdosen in der Küche Strom. „Wir haben ein Kabel bis in den Keller gezogen, damit die Kühltruhe nicht auftaut.“ Zum Aufwärmen gab es heißen Tee oder Kaffee. „Wir haben immer gehofft, dass es bald wieder Strom gibt“, sagt sie.

Doch genaue Informationen gab es nicht, beim Stromversorger landete sie nur in der Warteschleife. „Ich habe eine dreiviertel Stunde am Telefon gesessen.“ Die Kinder des Ehepaares, die ebenfalls in Stockhausen wohnen, waren mit ihrem Säugling zu Verwandten geflüchtet.

„35 Kunden waren in Stockhausen ohne Strom. Wir hatten frühzeitig eine Meldung bekommen, aber nicht, dass der Strom komplett weg ist“, sagte Evelyn Zaruba, Pressesprecherin von Mitnetz Strom, dem Netzbetreiber der Envia. Wegen der Masse von Ausfällen seien die Schäden nach Prioritäten abgearbeitet worden. Oberste Dringlichkeit hatten das Mittelspannungsnetz und Bereiche, in denen viele Kunden betroffen waren, so die Sprecherin. Trotz Aufstockung sei auch das Callcenter völlig überlastet gewesen. „Wir können nur um Verständnis bitten und entschuldigen uns dafür“, so die Sprecherin.

„Wir haben die Nase voll. Das Verständnis für die Situation hat auch mal ein Ende. Und dann verkündet der MDR, dass es in Sachsen wieder überall Strom gibt“, sagt Katja Näther, die an der Bergstraße in Stockhausen wohnt. An einen so langen Stromausfall kann sie sich nicht erinnern. „Das ist ja kein Zustand. Der nächste Sturm kommt bestimmt“, sagt sie. Mit Mann und Tochter musste sie bei zehn Grad ausharren. Ein Stromkreis im Haus war zwar nicht tot. „Aber da konnte man die Heizung nicht anschließen“, sagte sie. „Unser Kerzenverbrauch war enorm. Wir haben sämtliche Reserven aufgebraucht. Da weiß man erst, was man hat, wenn man in eine warme Wohnung kommt.“

Auch andere Orte sind betroffen

Lange Ausfälle gab es auch an anderen Orten der Region. „Wir waren 51 Stunden ohne Strom und Heizung“, sagte Lucia Thielemann, die in Roßwein wohnt. Erst am Sonnabend funktionierte die Heizung im Haus wieder. Sie beklagt vor allem den Mangel an Information. Bei der Hotline der Envia sei kein Durchkommen gewesen.

Dann rief sie am Sonnabend bei ihrem Stromlieferanten an, den Stadtwerken Döbeln, der allerdings nicht der Betreiber des Netzes ist. „Dort habe ich gleich einen Mitarbeiter bekommen. Er hat gesagt, er kümmert sich.“ Immerhin: Samstagabend sei der Strom dann wieder zugeschaltet worden.

zur Startseite