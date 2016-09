Die Regeln der Rechten Auch am Wochenende werden in Bautzen fremdenfeindliche Kundgebungen erwartet. Nach den gewaltsamen Zusammenstößen mit jungen Asylsuchenden drohen rechte Gruppen offen der Politik.

Mit einer weißen Taube auf der Facebook-Seite werben die Falken von der Gruppe „Die Sachsen Demonstrationen“ für ihre Sache. © Screenshot SZ

Nach den gewaltsamen Zusammenstößen von jungen Asylsuchenden und fremdenfeindlichen Demonstranten in Bautzen richtet sich die Polizei auf weitere Einsätze auch am Wochenende ein. Zwar wurde eine von Rechtsextremen angemeldete Demonstration am Freitag kurzfristig abgesagt. Dennoch werde man vor allem in den Abendstunden durch eine „hohe polizeiliche Präsenz“ für die „Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ sorgen, sagte ein Sprecher. Für Sonntag haben rechte Aktivisten aus Westdeutschland zu einer Demonstration in Bautzen aufgerufen. Die Bundesregierung verurteilte die Krawalle in Ostsachsen scharf.

Sie seien „unseres Landes nicht würdig“, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin. In Deutschland sei kein Platz für derartige Gewalt, Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz und Extremismus. „Ohne jetzt auf den konkreten Fall einzugehen, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die Gesetze sowohl von Flüchtlingen als auch von einheimischen Bürgern eingehalten werden.“

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) forderte ein konsequentes Handeln von Behörden und Gesellschaft. Auch wenn die Aggression in Bautzen von jungen Flüchtlingen ausgegangen sein sollte, dürfe nicht zugelassen werden, dass sich ein Klima von Angst und Gewalt breit macht, das soziales Miteinander lähme, sagte Schwesig der „Schweriner Volkszeitung“. Laut Sachsens Vizeministerpräsident Martin Dulig (SPD) wird die Situation in Bautzen von Rechtsextremisten instrumentalisiert. Sie hätten die Stadt „als ihr Propagandafeld entdeckt, um diese schwierige Situation für ihre Zwecke auszunutzen“, meinte er.

In einer gemeinsamen Erklärung verbanden Gruppierungen mit Namen wie „Nationale Front Bautzen“ und „rechtes-kollektiv.BZ“ die Demo-Absage mit Forderungen und drohten, weiter zu mobilisieren, wenn es keine „spürbare Verbesserung der Situation in unserer Stadt“ gebe. Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) zeigte sich dennoch offen für einen Dialog. „Zu einem sachlichen Gespräch bin ich immer bereit. Dabei betrachte ich die verwendeten Formulierungen nicht als Bedingung“, sagte er

Am Mittwochabend war die Gewalt in Bautzen eskaliert, als sich auf dem Kornmarkt etwa 80 Rechte und 20 junge Asylbewerber gegenseitig mit Flaschen und Steinen attackierten. Rechtsextreme vertrieben die Flüchtlinge und verfolgten sie bis zu ihrer Unterkunft, wo sie von der Polizei in Sicherheit gebracht wurden. Nach Darstellung der Polizei ging die Gewalt zunächst von Flüchtlingen aus.

Am Donnerstagabend verhinderten die Sicherheitskräfte bei einer Demonstration größere Zusammenstöße zwischen rund 350 Einheimischen - darunter offenkundig erneut etliche Rechtsextreme - und gut zwei Dutzend zumeist angereisten linken Gegendemonstranten. Für die Flüchtlinge gilt seit Donnerstag ein Alkoholverbot und eine abendliche Ausgangssperre. Seit Monaten hatten sie sich laut Polizei auf dem zentralen Kornmarkt - dem Ort der Auseinandersetzungen - versammelt und dort teils alkoholisiert für Unmut bei Anwohnern gesorgt.

Die Polizei richtete unterdessen einen sogenannten Kontrollbereich ein. Dort können ab sofort alle Personen in dem Bereich rund um den Kornmarkt jederzeit angehalten und kontrolliert werden. Die Maßnahme gelte zunächst bis zum 26. September und solle der Verhinderung schwerer Straftaten dienen. Nach Informationen des in Berlin erscheinenden „Tagesspiegels“ (online) hat das Landratsamt Bautzen den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen empfohlen, auch vor der ab 19.00 Uhr geltenden Ausgangssperre im Heim zu bleiben beziehungsweise sich auf dessen Gelände aufzuhalten.

Die als „störend Empfundenen“ würden durch die Ausgangssperre als Sündenböcke stigmatisiert, kritisierte die Migrationsexpertin der Linksfraktion im Landtag, Juliane Nagel. „So haben die Nazis erreicht, was sie wollten.“ Sachsens Ausländerbeauftragter Geert Mackenroth (CDU) sprach von einer „beängstigenden Gemengelage“ in Bautzen. Die Ausgangssperre sei als „kurzfristige Maßnahme“ richtig. „Mittel- und langfristig müssen wir Strategien entwickeln, wie wir beide Seiten zusammenbringen.“ Bei den Rechtsextremen „haben wir es oft auch mit toleranz- und demokratiefernen Schichten zu tun, die wir wieder zurückgewinnen müssen.“

Verwaltung und Zivilgesellschaft in Bautzen müssten sich jetzt in einer offenen Diskussion dem Problem stellen, forderte der Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, Frank Richter, im ZDF. „Sachsen hat ein vergleichsweise großes Rechtsextremismusproblem.“ Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) kündigte eine intensivere Betreuung jugendlicher Asylbewerber an. „Sie sind entwurzelt. Wir müssen uns stärker mit ihnen auseinandersetzen und überlegen, welche Angebote und Integrationsmaßnahmen besser greifen.“

Mit Blick auf die jüngsten gewaltsamen Zusammenstöße zwischen Rechtsextremen und jungen Flüchtlingen in Bautzen hat die sächsische Linke die Polizei scharf angegriffen. Diese verharmlose in ihrer Darstellung der Ereignisse die in der Stadt existierenden „organisierten Nazi-Strukturen“ und mache die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zu Sündenböcken, heißt es in einer Erklärung vom Freitagabend. Diese hatte zuvor der Landesvorstand der Partei verabschiedet. 25 Jahre nach den Ausschreitungen in Hoyerswerda gehe es jetzt darum, in Bautzen eine „national befreite Zone“ zu verhindern.

In ihrer Erklärung wirft die Linke den Sicherheitskräften vor, das Problem des Rechtsextremismus in der ostsächsischen Stadt nicht klar anzusprechen. Indem der Bautzener Polizeichef den jungen Flüchtlingen die Schuld an den Ausschreitungen zuweise und über das tieferliegende Problem geradezu hinweggehe, unterstütze er den vorhandenen „Alltagsrassismus“. Und wenn nunmehr ein organisiertes Nazi-Bündnis der Stadt eine „Ruhepause“ ankündige, aber gleichzeitig mit deren Ende drohe, falls die Politik seinen Forderungen nicht nachkommt, zeige das, wie sicher sich die Rechten in Bautzen fühlten. (dpa)

