Die rätselhafte Mumie vom Gymnasium Bei Aufräumarbeiten wurde ein bandagierter Kopf gefunden. Was hat es damit auf sich?

Schulleiterin Jeanette Ittermann mit der Mumie in ihrem Büro im Weißeritzgymnasium Freital. © Andreas Weihs

Freital. Das Objekt steht im Raum von Schulleiterin Jeanette Ittermann. Der Kopf ist teilweise bandagiert. Die freiliegende Haut hat eine dunkelbraune Färbung angenommen. An zwei Stellen ist sie eingebrochen und der Schädelknochen schaut durch. Die zurückgezogenen Lippen geben den Blick auf die obere Zahnreihe frei. „Keine Ahnung, ob das echt ist oder nachgemacht“, sagt Ittermann.

Als Lehrer des Freitaler Weißeritzgymnasiums im Herbst ihre Bücherbestände und Lehrutensilien sichteten, stießen sie auf allerhand altes Material. Bewerbungsunterlagen aus den Fünfzigerjahren für die Erweiterte Oberschule tauchten auf, Klassenbücher aus DDR-Zeiten, eine alte Gesteinssammlung. Jahrzehntelang hatte all das im Gebäude Krönertstraße gelagert, das demnächst saniert werden soll. Die Entrümpelungs-Aktion brachte aber noch etwas anderes hervor. Aus dem Vorbereitungsraum Biologie schleppte ein Lehrer einen Glaskasten, in dem ein gruselig aussehendes Objekt hin- und herrutschte: ein mumifizierter Kopf.

Ittermann hat sich nach dem Fund mit mehreren Museen und Experten in Verbindung gesetzt. Antwort kam unter anderem vom Staatlichen Museum für Archäologie in Chemnitz. Dort interessiert man sich sehr für den Körperteil. „Von ägyptischer Mumie über Moorleiche bis hin zu einer Fälschung ist momentan alles denkbar“, äußert Karl-Heinz Röhrig, Referent für Ausstellungen, per Mail nach Ansicht einiger Fotos. Er wolle eine Kollegin vom Landesamt für Archäologie bitten, sich die Provenienz genauer anzusehen.

Wie der Kopf ans Gymnasium gelangte, ist hingegen schnell geklärt gewesen. Biologielehrerin Roswitha Bassus hat ihn Anfang der Neunzigerjahre „an Land gezogen“, als in Freital einige Schulen aufgelöst wurden. „Es gab einen richtigen Aufruf, sich Unterrichtsmaterial zu sichern, das man brauchte, damit nicht alles achtlos weggeworfen wird.“ Bassus kam unter anderem an die Birkigter Schule. „Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, dort habe ich den Kopf gefunden.“ Sie nahm den Glaskasten, auf dem ein Aufkleber vom Rat der Stadt Freital mit der Inventarnummer 31839 pappt, mit. „Ich zeigte den Kopf ab und zu im Unterricht.“ Ihre Schüler hätten das sehr interessant gefunden. Dann geriet das Exemplar in Vergessenheit. Irgendwann sei es dann ganz verschwunden.

Nun hat es wieder volle Aufmerksamkeit. Denn Schulleiterin Ittermann möchte gerne mehr über das Fundstück erfahren. Ist es eine Kopie oder echt? Ist es eine Anfertigung für den Schulunterricht, oder gehörte der Kopf tatsächlich einem Menschen? Und wenn ja, wann starb der Mann oder die Frau? Und woher stammt der Kopf? Auch Lehrerin Bassus will das nun endlich wissen. „Ich habe ihn immer nur dann gezeigt, wenn es um Fossilien ging.“ Wie steinalt der Kopf wirklich ist, werden nun Experten klären.

