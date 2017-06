„Die Polizei kann die Kriminalität nicht abschaffen“ Sachsens neuer LKA-Präsident Petric Kleine rechnet für dieses Jahr mit weniger Straftaten als 2016.

Von 2008 bis 2013 war er hier Abteilungsleiter. Jetzt kehrt Petric Kleine (54) als Präsident in das Landeskriminalamt zurück. Sein Ziel ist es, das ramponierte Image des Landeskriminalamtes wieder aufzupolieren. © Matthias Rietschel

An der linken Wand des Dienstzimmers hängt ein Fanschal von Red Bull, gegenüber eine Nachtaufnahme des Neuen Rathauses. Petric Kleine ist Leipziger, auf den Tag genau 34 Jahre Polizist und der erste gebürtige Sachse im Amt des LKA-Präsidenten. Am 2. Mai hat der 54-jährige Vater von drei Kindern die Behörde mit Sitz in Dresden übernommen. Das Image des LKA, dem Mutterhaus der Verbrechensbekämpfung, ist ramponiert. Im Gespräch mit der SZ sagt Kleine, er wolle, dass das LKA in der Polizei und in der Öffentlichkeit wieder mit Respekt betrachtet wird.

Herr Kleine, das Landeskriminalamt hat rund 800 Mitarbeiter. Welche Fähigkeiten muss der Präsident mitbringen?

Aus meiner Sicht ist es von Vorteil, wenn man praktische Erfahrungen mitbringt. Das ist bei mir der Fall. Der LKA-Präsident hat zwei große Aufgaben: Er muss dafür sorgen, dass die Behörde ihre Zentralstellenfunktion wahrnimmt. Das betrifft die hoch spezialisierten Bereiche, die es in der Landespolizei nur einmal gibt, beispielsweise die Tatortgruppe, das Cyber-Competenz-Center, das Mobile Einsatzkommando, das SEK, das Kriminaltechnische Institut. Der zweite Bereich betrifft die eigene Ermittlungsarbeit im Bereich polizeilicher Staatsschutz, Organisierte, Wirtschafts- und Rauschgiftkriminalität.

Und nach innen?

Wichtig ist Akzeptanz nach innen. Von den Führungskräften hier im Haus erwarte ich, vorauszudenken. Die Digitalisierung hat dazu geführt, dass eine Reihe von Kriminalitätsformen ins Netz gewandert ist. Diesem Trend müssen wir Rechnung tragen. Wir müssen ständig überlegen, welche Auswirkungen politische Entscheidungen und internationale Entwicklungen haben können. Unsere Aufgabe ist es, Gegenstrategien zu entwickeln und das Innenministerium entsprechend zu beraten.

Die Kriminalität ist gestiegen, die Aufklärungsquote beträgt nur 55 Prozent. Wie sicher ist Sachsen?

Alle Umfragen sagen, dass die Bedrohung durch Terrorismus ein großes Thema ist und die Menschen mehr vom Staat erwarten. Trotzdem ist Sachsen aus Sicht seiner Einwohner nach wie vor ein sicheres Bundesland.

Autodiebstähle waren in den vergangenen Jahren ein Dauerthema in Sachsen. Wo liegen derzeit die Schwerpunkte bei der Kriminalität?

Ganz oben steht der Terrorismus.

Auch in Sachsen?

Ja. Es ist das Thema Nummer 1. Wir sind es den Bürgern schuldig, alle technischen und rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um Anschläge zu verhindern. Zweites Thema ist Cyber Crime. Auch Eigentumsdelikte, zum Beispiel Wohnungseinbrüche, beschäftigen uns in großem Ausmaß. Bei Massendelikten wie Fahrraddiebstahl oder Kellereinbrüchen interessiert den Bürger inzwischen vor allem die Regulierung seines Schadens. Die Aufklärung rückt für den Betroffenen an zweite Stelle, ist für die Polizei aber ein Arbeitsschwerpunkt. Es ist richtig, die Fallzahlen sind erheblich gestiegen. Territorial verläuft die Entwicklung sehr unterschiedlich. Es gibt eine drastische Zunahme in Leipzig. Der Anteil Leipzigs an der Gesamtkriminalität in Sachsen beträgt knapp 36 Prozent. Warum das so ist, hat noch niemand richtig erklären können.

Und in den Grenzregionen?

Dort wurden die Ressourcen vor einiger Zeit zu Recht verstärkt. Im Ergebnis ist die Kriminalitätsbelastung zurückgegangen. Ich will aber nicht verschweigen, dass einzelne Gemeinden das anders beurteilen. In Orten mit hundert Einwohnern hat es eine andere Auswirkung auf das Sicherheitsgefühl, wenn innerhalb von zwei Monaten fünf Mal eingebrochen wird. Dort werden wir sofort aufgefordert, etwas zu unternehmen. In einer Großstadt wird eine solche Größenordnung akzeptiert. Das Ergebnis einer erhöhten Präsenz ist Verdrängung. Wenn wir in einem Ort häufiger Streife fahren, wandern die Täter in den Nachbarort. Die Polizei kann die Kriminalität nicht abschaffen.

Wie lautet Ihre Prognose für das laufende Jahr?

Ich kann nicht hellsehen, aber ich meine, dass wir am Jahresende wieder rückläufige Zahlen haben werden. Aber die Entwicklung hängt von vielen Dingen ab. Rauschgift und Schwarzfahren sind zum Beispiel typische Kontrolldelikte, das heißt, je mehr wir kontrollieren, desto mehr Täter spüren wir auf. Sozialleistungsbetrug durch Asylbewerber wird uns sicher in Zukunft stärker beschäftigen.

Die Landespolizei wird insgesamt um 1 000 Stellen aufgestockt. Wann kommt das zusätzliche Personal und wie viele davon erhält das LKA?

Wir sind gerade dabei, zu prüfen, wie der Kuchen verteilt wird.

Wie viele Beamte benötigen Sie denn?

Wir haben einen Vorschlag erarbeitet, aber sehen Sie es mir nach, wenn ich keine konkreten Zahlen nenne. Bis Jahresende sollen Entscheidungen fallen.

Über welche Größenordnung reden wir denn überhaupt?

Sagen wir so: Ich hätte gern mehr Mitarbeiter für den Bereich Auswertung Organisierte und Wirtschaftskriminalität. Auch der Staatsschutz wird aufgestockt, das ist ohnehin geplant. Darüber hinaus sind Spezialisten für Cybercrime und für das Kriminaltechnische Institut nötig. Die Methoden der Beweisführung werden immer besser, dadurch bekommt das LKA immer mehr Aufträge zur Analyse. Ich könnte mir durchaus vorstellen, auch Mathematiker einzustellen. Allerdings erwarten die Bürger in erster Linie eine größere Präsenz ihrer Polizei in ihrer Nähe. Deshalb wird ein Großteil der 1 000 Stellen an die Polizeidirektionen gehen. Die richtigen Prioritäten zu setzen, ist ohnehin eines der größten Probleme der Polizei.

Wann ist das Polizeiliche Terrorabwehrzentrum arbeitsfähig?

Das Konzept ist so gut wie fertig. Erstellt wird es von Bernd Merbitz, Staatsschützer der ersten Stunde und Leiter des Operativen Abwehrzentrums in Leipzig. Ziel ist es, dass das Terrorabwehrzentrum im Frühherbst unter Führung des LKA starten kann. Das OAZ wird in die neue Einheit integriert. Die Mitarbeiter werden teils in Dresden im LKA arbeiten, teils in den Regionen eingesetzt werden. Zielgröße ist eine Einheit mit insgesamt 250 Polizeibeamten. Natürlich wäre es konsequenter, wenn der, der das Konzept schreibt, auch für die Umsetzung verantwortlich ist, aber dann wäre ich ja nicht hier.

Das Interview führte Karin Schlottmann

