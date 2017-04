Die Osterstadt ruft In Bautzen kann man so viele Osterbräuche erleben wie an kaum einem anderen Ort.

Der Eierjokel ist ein Bautzener Original. Auf dem Protschenberg ruft er am Ostersonntag zum Eierschieben. © Wolfgang Wittchen

Um 12.30 Uhr schallt es über den Protschenberg „Eins, zwei, drei – Bälle jetzt herbei.“ Mit diesem Ruf eröffnet der Eierjokel am Sonntag das Eierschieben in Bautzen, eines der größten Volksfeste am Osterwochenende. Seit 15 Jahren schlüpft Alleinunterhalter Heiko Harig in die Rolle des Originals. Auf sein Zeichen hin rollen Hunderte bunte Plastikbälle den Hang zur Spree herunter. Die Kinder stürmen hinterher. Schließlich können sie ihre „Beute“ später in Spielzeug tauschen. Das Spektakel zieht wie auch das Osterreiten jährlich Tausende Besucher an. Wie kaum ein anderer Ort verbindet Bautzen sorbische und deutsche Ostertraditionen.

Tourismusvereinschef Dietmar Stange freut sich über diese Begeisterung. „Die Hotels und Pensionen sind schon Monate vor dem Osterwochenende ausgebucht“, sagt er. Dabei ist die Osterstadt Bautzen keine neue Erfindung. Bereits in den 1920er-Jahren beschloss der Stadtrat, mithilfe des Festes mehr Gäste anzulocken. Nach langer Pause stiegen daraufhin in Bautzen erstmals wieder Osterreiter auf ihre Pferde. Im Umland hatte sich der Brauch über die Jahrhunderte erhalten, in der Stadt selbst wurde er erst 1928 wieder belebt. Auf dasselbe Jahr geht auch eine weitere Tradition zurück: Am Vorabend des Ostersonntags treffen sich die Posaunenchöre der Region am Hang über der Spree und stimmen zum Geläut des Doms Osterchoräle an. Ein stimmungsvoller Moment, der bei Bautzenern und Gästen gleichermaßen beliebt ist.

Das Eierschieben am Ostersonntag hat seine Ursprünge vermutlich im sorbischen Brauch des Eierrollens. Mit dem Aufschwung des Oster-Tourismus wandelt sich sein Charakter. Aus dem spontanen Treiben wird vor etwa 100 Jahren ein organisiertes Fest, neben Eiern rollen auch Süßigkeiten und Geschenke den Hang zur Spree hinab. An diese Traditionen knüpft Bautzen nach der Wende an. Das Osterreiten hatten die Nationalsozialisten 1937 verboten, das Eierschieben untersagten die DDR-Behörden als „schlechten Brauch“. Doch 1993 zogen erstmals wieder Osterreiter aus. Das Volksfest rund um das Eierschieben belebte der Tourismusverein vor 16 Jahren neu. Seitdem sind fast in jedem Jahr weitere Angebote hinzugekommen. Gleich mehrere Ostermärkte locken am Wochenende mit Handwerk und Produkten aus der Region. Das Sorbische Museum zeigt die Kunst des Ostereierverziehrens. Im Sorbischen National-Ensemble erklingen traditionelle Weisen.

Viel Auswahl also für die Bautzen-Besucher – ganz gleich, ob sie es eher besinnlich mögen oder ob sie sich lieber ins bunte Getümmel auf dem Protschenberg stürzen.

