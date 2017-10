Die Nummernschilder waren nicht von Pappe

Die Bundespolizei hat in Seifhennersdorf bei Zittau ein Auto mit einem Nummernschild aus Papier aus dem Verkehr gezogen. Am Steuer saß ein 37-Jähriger aus Tschechien, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte.

In seinem Heimatland ist ein papiernes Kennzeichen sogar legal, allerdings auch nur zum Zweck der Zulassung. In Deutschland setzte er sich damit gleich doppelt in die Nesseln: Denn außer einem Blechschild fehlte ihm auch der Versicherungsschutz. (dpa)

