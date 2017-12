Die nächste letzte Chance Ein junger Freitaler geht nach Angriffen auf farbige Bekannte und einen Iraker erfolgreich gegen seine Haftstrafen vor.

Auch am Busbahnhof in Freital-Deuben schlug der Angeklagte zu. Nun wurde am Landgericht Dresden ein Schlussstrich unter die Verfahren gegen ihn gezogen. © Andreas Weihs

Freital. Der Alkohol, die Drogen, der Frust über die Freundin, die sich trennte und ihn die gemeinsame Tochter nicht sehen ließ: Der 22-jährige Freitaler, der nun vor der Berufungskammer am Landgericht Dresden gegen zwei Haftstrafen vorging, hat Erklärungen parat für seine Gewaltexzesse in Freital und Dresden. Doch das alles sei länger her. Und er hätte sich inzwischen verändert.

Eine neue Lebensgefährtin, eine Arbeitsstelle als Ladenbauer, Alkoholverzicht und mehrere Drogenberatungen: Das gebe ihm Halt, das habe seinen Blick verändert. „Wenn er jetzt ins Gefängnis muss, ist alles, was er sich in einem Jahr aufgebaut hat, für die Katz“, warnt sein Anwalt.

Deshalb warb er beim Berufungsprozess für „einen Vertrauensvorschuss“. Die ihm zur Last gelegten Taten gibt sein Mandant zu. Jedoch hofft der Deutsche auf eine Bewährungschance – auf eine letzte.

Diese war ihm bei zwei Verhandlungen an den Amtsgerichten in Dippoldiswalde und Dresden verwehrt geblieben. Beide Urteile wurden nun am Landgericht noch einmal zusammen unter die Lupe genommen.

In erster Instanz bekam er jeweils Gefängnisstrafen: einmal ein Jahr und sechs Monate Haft für eine brutale Attacke gegen einen Iraker in Freital-Zauckerode. Das andere Mal erhielt der vorbestrafte junge Mann sieben Monate Haft für Faustschlag und Tritte in der Straßenbahn auf der Königsbrücker Straße in Dresden. Am 21. Dezember 2015 war er dort in der Tramlinie 7 auf seinen Bekannten, der offenbar einen Migrationshintergrund hat, losgegangen – und wurde dabei von Polizisten gesehen.

Auch wenn bei zwei weiteren Vorfällen in Freital ein farbiger Deutscher und ein Asylbewerber zu seinen Prügelopfern zählten, sei er kein Ausländerfeind: „Ich hasse Flüchtlinge nicht und habe selbst ausländische Freunde“, erklärt er am Landgericht.

Vor einem Jahr am Amtsgericht in Dippoldiswalde hatte die dortige Richterin das anders bewertet. Der Mann wurde verurteilt, weil er im Oktober 2015 in Freital mit einem Kumpel einen 19-jährigen Iraker an der Bushaltestelle Glück-Auf-Straße brutal verprügelt und später auch die Fensterscheibe eines Friseurladens in der Dresdner Straße eingeworfen hatte.

Zwar war der 22-jährige Angeklagte damals mal wieder stark betrunken gewesen und hatte zudem Crystal genommen. Doch eine „Ausnahmesituation“ erkannte die Richterin nicht. „Das ist Ihr altes Verhaltensmuster“, erklärte sie bei ihrer Urteilsbegründung. Abwegig war das sicher nicht.

Schon 2011 wurde der junge Mann wegen eines Gewaltexzesses zu einer Jugendstrafe verurteilt. Und erst in diesem Mai bekam er – erneut in Dippoldiswalde – zehn Monate Haft auf Bewährung aufgebrummt. Auch bei diesem Verfahren ging es um eine Körperverletzung. Am 22. März 2016 sollen er und ein Bekannter laut einem Zeugen „hemmungslos ihrer Wut freien Lauf gelassen haben“. Immer wieder hätten sie in jener Nacht am Busbahnhof Freital-Deuben auf den jungen dunkelhäutigen Mann, der am Boden lag, eingetreten. „Der zieht Kinder ab, hat ihnen Geld weggenommen, und dem seine Freunde haben mir selbst schon das Handy geklaut“, sagte der Angeklagte indes damals zu der Prügelattacke.

Akzeptierte er das Urteil für diese Tat noch, ging er aber gegen die anderen beiden Haftstrafen vor – mit Erfolg. Die Kammer verwarf die zwei Urteile und verurteilte den Ladenbauer zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. Sie folgte damit den Anträgen von Verteidigung und Staatsanwaltschaft.

Die Kammer sprach von einer schweren Entscheidung. Angesichts der Entwicklungen im privaten und beruflichen Leben des Angeklagten sei eine Bewährung aber noch möglich. Einen Teil der Prozesskosten muss der Freitaler trotzdem übernehmen.

