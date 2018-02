Die Nachwendezeit unter die Lupe genommen SPD lädt Weißwasseraner und Umlandbürger zum Gespräch. Dabei sollen persönliche Geschichten im Fokus stehen.

Die Lausitz und die Region um Weißwasser stehen trotz vieler Erfolge auch für negative Entwicklungen nach der Wende. © picture alliance / dpa

Weißwasser. Fast jeder kann sich erinnern, wo er gewesen ist, als 1989 die Mauer fiel. Fast jeder kann sich aber auch erinnern, wie es anschließend für ihn weitergegangen ist. Nach der großen Aufbruchstimmung war in der gesamten Lausitz nämlich schnell Ernüchterung eingekehrt. „Früher war alles besser“, hört man hierzulande häufig. Was nämlich Weißwasseraner, Bad Muskauer oder Schleifer gerade in den 1990er Jahren erlebt haben, ist zumeist negativ besetzt. Der Verlust des Arbeitsplatzes, große Unsicherheit über die eigene Zukunft oder aber große Abwanderungswellen, die noch heute ihre Spuren hinterlassen haben, wirken nach.

Unter dem Titel „Schlaglicht Nachwende – Erfolgsgeschichte ohne Verlierer?“ wollen Petra Köpping (SPD), Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, und der SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Baum die Nachwendezeit in den Mittelpunkt einer Abendveranstaltung in Weißwasser rücken. In den Räumlichkeiten des Soziokulturellen Zentrums der Telux in der Straße der Einheit sollen am kommenden Dienstag diejenigen zu Wort kommen, die in der Zeit nach 1989 ganz besondere persönliche Geschichten erlebt haben, egal ob positiv oder negativ, teilt die Partei in einem Aufruf mit.

Hintergrund dieser Veranstaltung, so erklärt Thomas Baum aus Bad Muskau in einer Videobotschaft auf Facebook, sei die Frage, warum das Misstrauen in und die Distanz zu Demokratie und Politik vor allem in Sachsen und ganz Ostdeutschland zunimmt. „Woher kommt all diese Wut“, fragt der Landtagsabgeordnete. Oft würden Bürger und Einheimische in diesem Zusammenhang von den „Wendeverlierern“ sprechen. Die Erfahrung nach dem Untergang der DDR habe die Leute geprägt, wirke noch bis heute nach. Zuletzt haben die etablierten Parteien bei den Wahlen längst nicht mehr die Stimmenanteile erhalten, die sie noch vor einigen Jahren einfahren konnten.

Ministerin Petra Köpping hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, die Nachwendezeit genauer in den Blick zu nehmen. Sie möchte mit Menschen über Erfolge, gerade aber auch über neue Ungerechtigkeiten und Verletzungen ins Gespräch kommen, teilt die Partei in einer Mitteilung mit. Zu viele persönliche Schicksale, Verletzungen und Ungerechtigkeiten, der Verlust des Arbeitsplatzes oder Zäsuren in der Berufslaufbahn in jener Zeit seien bisher nicht aufgearbeitet, findet die SPD. „Diesen Geschichten möchte die Ministerin, möchten wir gemeinsam einen Raum bieten“, erklärt Thomas Baum. Ihm gehe es dabei besonders um das Zuhören. „Wir möchten die Nachwendezeit und die damit bei vielen Menschen verbundenen Ungerechtigkeiten thematisieren“, stellt der Abgeordnete das Anliegen dar.

Die Lausitz und die Region um Weißwasser stehe wie kaum eine andere in Deutschland, so Thomas Baum weiter, trotz vieler Erfolge eben auch für negative Entwicklungen nach der Wende. „Natürlich kann man fragen: Bringt das was, wieder in die Vergangenheit zu schauen? Ja, sage ich. Es geht um Ehrlichkeit. Es geht um Anerkennung. Es geht um Aufarbeitung“, sagt der Bad Muskauer. Die Gefühle und Erlebnisse der Nachwendezeit würden nämlich vielen wie ein Klotz am Bein hängen. Und sie werden an die Kinder und Kindeskinder weitergegeben, obwohl viele weder die DDR noch die direkte Nachwendezeit bewusst wahrgenommen haben. „Ich habe gelernt: Verdrängung hilft nie. Denn sie funktioniert gar nicht“, sagte Baum abschließend.

Die Partei lädt daher alle ein, ihre Geschichte in Weißwasser zu erzählen. Diejenigen, für die die Wende gleichbedeutend mit einer biografischen Wendung war, seien dabei besonders angesprochen. Und all jene, die diese Geschichten interessieren, seien selbstverständlich auch eingeladen, zuzuhören.

