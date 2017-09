Die Nacht der Steine Vor Gericht schildert Justizminister Sebastian Gemkow den Anschlag auf seine Wohnung – dann wird erneut vertagt.

Jetzt hat’s endlich geklappt. Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) sagte vor Gericht in eigener Sache aus. © dpa

Gegen 2 Uhr in der Nacht schreckt Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) aus dem Schlaf. Er hat es laut scheppern und krachen hören, danach Fußgetrappel auf der Straße vorm Haus. Im ersten Moment habe er gedacht, es würden parkende Autos demoliert, erzählt Gemkow. Als er Licht machte, sah er aber, dass seine eigene Wohnung betroffen war – wo er, seine Frau und seine zwei kleinen Kinder gerade noch im großen Ehebett geschlafen hatten.

Am Montagmorgen nun sitzt Gemkow im Saal 218 des Leipziger Amtsgerichts im Zeugenstand. In schwarzem Anzug, weißem Hemd und Krawatte lässt der 39-jährige Minister jene Nacht der Steine vom 23. auf den 24. November 2015 noch einmal Revue passieren.

Gemkow erzählt, wie er aus dem Bett sprang und entdeckte, dass die großen Fenster im Eckzimmer der Hochparterrewohnung eingeworfen waren. Der Raum diente als offene Wohnküche, nun liegen auf dem Boden Scherben und fast 15 Zentimeter große Pflastersteine. „Zugleich habe ich einen stechenden Geruch wahrgenommen“, berichtet Gemkow. Die Steinewerfer hatten auch mit Buttersäure gefüllte Christbaumkugeln durch die eingeschmissenen Scheiben geschleudert. Gemkow alarmiert die Polizei, während seine Frau die Kinder – damals gerade mal zwei Monate und sieben Jahre alt – in eine Nachbarwohnung bringt, wo Gemkows Mutter lebte. Davon, selbst auf der Straße nachzusehen, hält ihn seine Frau ab. „Wir wussten ja nicht, was los war“, sagt Gemkow. Wenige Minuten später sind Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen am Tatort.

Jetzt hocken auf der Anklagebank ihm gegenüber zwei junge Männer, beide 30 Jahre alt und auffällig muskulös. Sie werden des Anschlags beschuldigt, weil von ihnen DNA-Spuren am Tatort gefunden wurden. Der Vorwurf: Versuch der gefährlichen Körperverletzung. Der eine, Thomas K., gilt als stadtbekannter, rechtsradikaler Hooligan und aktiver Fan des 1. FC Lok, wie ein Ermittler des Operativen Abwehrzentrums (OAZ) für politisch motivierte Gewalt bestätigt. K. sei in verschiedenen Verfahren wie einer Schlägerei zwischen der linken und der rechten Szene aufgefallen. Der andere, Roman W., stammt aus Meckenheim bei Bonn. Er hat vor Gericht inzwischen Belege dafür vorgebracht, laut derer er während der Tat nicht in Leipzig war. Er sei noch nie in der Stadt gewesen und kenne auch Gemkow nicht. Rätselhaft ist allerdings, warum seine DNA trotzdem an einem der Steine festgestellt wurde.

Gemkow wird vor Gericht eine Stunde lang zu Details der Attacke befragt, er muss etliche Fotos der Ermittler erklären und steht geduldig Rede und Antwort. Etwa dazu, dass einer der Pflastersteine den Rahmen des Schlafzimmerfensters traf. Hätte das Wurfgeschoss die Scheibe durchschlagen, hätte die Familie des Ministers ernsthaft verletzt werden können. So blieb sie in jener Nacht unverletzt. Der Schrecken aber blieb: Seine Frau habe sich nach dem Angriff eine Weile auf der Straße öfter verunsichert umgesehen, erzählt Gemkow. Die Tochter habe ihn einmal unvermittelt gefragt, ob er Angst habe. Die Gemkows leben seit jener Nacht nicht mehr in der Wohnung, sie sind in einen anderen Stadtteil bewusst in den zweiten Stock gezogen. „Wir wollten nicht noch einmal in eine leicht einwerfbare Zone.“

Dabei zieht es der Minister eigentlich bis heute vor, sein Leben nicht in einen Hochsicherheitstrakt zu verwandeln. Beinah demonstrativ kam der Minister auch gestern mit dem Fahrrad zum Gericht. Er wolle „keine Aufrüstung“ betreiben, sondern „normal weiterleben“, so Gemkow. Lediglich die Fenster der Wohnung waren auf Empfehlung des Landeskriminalamtes mit einer speziellen Schutzfolie verklebt worden – sie hielten die Steinwürfe allerdings kaum ab.

Der Sachschaden des Angriffs war enorm: Weil sich der Gestank der Buttersäure in alle Ritzen gesetzt habe, mussten nicht nur die Doppelfenster komplett ausgetauscht werden, sondern auch das Parkett abgeschliffen, die Wände gestrichen und ein Teil des Mobiliars ausgetauscht werden. Die Kosten musste er als Wohnungseigentümer größtenteils selbst tragen. Die Versicherung, so Gemkow, hätte Vandalismus nur bei Einbruchdiebstahl beglichen.

Kurz nach seiner Vernehmung wurde der Prozess am Montag einmal mehr unterbrochen, weil ein Schöffe während der Verhandlung krank wurde. Ein Urteil soll nun am 18. September fallen.

