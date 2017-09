„Die Mitarbeiter brauchen volle Konzentration“ Kultusministerin Brunhild Kurth zur neuen Struktur der Schulverwaltung – und warum vorerst alles so bleibt, wie es ist.

Die Kultusministerin von Sachsen, Brunhild Kurth. © dpa

Frau Ministerin, Sie haben entschieden, die Strukturen der Schulverwaltung vorerst nicht zu verändern. Warum?

Die Erfahrungen aus dem Einstellungsverfahren im Sommer und die Hinweise, die von den Mitarbeitern kamen, habe ich zum Anlass genommen, die Situation neu zu bewerten. Ich war ja selbst in der Bildungsagentur tätig. Veränderungen in einer Behördenstruktur wecken verständlicherweise Befürchtungen und Ängste. Strukturelle Umbrüche binden immer Kräfte, die für wichtige Arbeit verloren gehen. Das ist im Schulsystem nicht anders. Die Mitarbeiter müssen sich zurechtfinden in einem neuen System mit einer neuen Struktur, das schafft Reibungsverluste. Das können wir in der jetzigen Situation nicht gebrauchen.

Die Kommunikation des Kultusministeriums war einer der Kritikpunkte. Reagieren Sie jetzt darauf?

Die Kritik an den Kommunikationsprozessen habe ich vernommen. Ich nehme die Nöte, Sorgen und Ängste, die teilweise sehr überspitzt geäußert wurden, aber teilweise auch berechtigt waren, sehr ernst.

Ein anderer Punkt war der Zeitpunkt der Umstrukturierung.

Die Situation in der Bildungsagentur ist in der Tat sehr angespannt. Wir haben einen Schuljahresstart gemeistert, in Zeiten, wie es sie noch nie gegeben hat – dank der Mitarbeiter der Bildungsagentur. Es sind über 25 000 Personalmaßnahmen zu händeln gewesen, auch wegen des Maßnahmenpakets. All das ist geschafft worden. Wenn bei dieser Arbeitsbelastung noch Umstrukturierungsprozesse initiiert werden, haben die Mitarbeiter gesagt, trauen sie sich den reibungslosen Ablauf nicht mehr zu.

Die Aufgaben für die Mitarbeiter werden perspektivisch nicht weniger.

Hinzu kommt, dass wir das Einstellungsverfahren bewerberfreundlicher gestalten und dabei neue Wege beschreiten. Wir schreiben die freien Stellen schulscharf aus. Perspektivisch wollen wir das erweitern und Onlinebewerbungen ermöglichen. Die Einstiegsqualifizierung der Seiteneinsteiger wird umstrukturiert. Sie ist zu Beginn des Schuljahres nicht richtig angesiedelt und muss vorgezogen werden. Die Mitarbeiter brauchen volle Konzentration, diese Prozesse umzusetzen, und nicht die Angst um Arbeitsplatzveränderungen. Wir müssen die Prozesse auch beobachten und auswerten, um entscheiden zu können, welche Struktur dafür die richtige ist.

Was verspricht sich das Kultusministerium vom neuen Landesamt?

Einen Ansprechpartner für alle am Schulleben Beteiligten aus einer Hand. Derzeit gibt es zwei Behörden mit unterschiedlichen Aufgaben. Ich verspreche mir Synergieeffekte, wenn alle unter einem Dach sitzen. So können wir aus einer Hand Schulbetreuung und Schulservice anbieten. Wenn wir Aufgaben bündeln, Arbeitsabläufe vereinfachen, vermeiden wir Doppelarbeit, reduzieren Schnittstellen und schaffen eine effiziente und optimale Schulverwaltung.

Das Interview führte Andrea Schawe.

zur Startseite