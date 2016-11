Die meisten ziehen in den Westen Seit der Neugründung gab es zwölf Abschlussjahrgänge an Sankt Afra. Was ist aus den Hochbegabten geworden?

zurück Bild 1 von 2 weiter Der heutige Innenhof des Landesgymnasiums. Sie wurde 1543 durch Moritz von Sachsen gegründet. © Claudia Hübschmann Der heutige Innenhof des Landesgymnasiums. Sie wurde 1543 durch Moritz von Sachsen gegründet.

Jannes Münchmeyer (24) hat 2012 Abi in Sankt Afra gemacht, studiert Mathematik in Berlin und kümmert sich um Ehemalige.

Der Ruf des Elitären haftet dem Landesgymnasium Sankt Afra an. Schließlich lernen an dem Internat Gymnasiasten mit dem Prädikat „mehrfach hochbegabt“. Darüber, inwiefern die Meißner die Bildungsstätte überhaupt mit ihrer Stadt in Verbindung bringen, wird häufig diskutiert. Als fest zu Meißen gehörig ist sie im Bewusstsein der Bewohner trotz vieler Anstrengungen womöglich nicht verankert.

Doch die Frage nach der Identifikation des vom Freistaat finanzierten Gymnasiums mit der Porzellan- und Weinstadt ist müßig. „Wir leben eine Idee: gemeinsam lernen und leben, 24 Stunden am Tag. Es ist ein Zusammenspiel aus gemeinschaftlicher und individueller Anstrengung. Denn um ein Potenzial in Leistung aufgehen zu lassen, bedarf es stetiger Anstrengung“, sagte Schulleiterin Ulrike Ostermaier kürzlich in einem Interview für ein Magazin der Initiative „So geht Sächsisch“. Es beschreibt gut, worum es heute an der Freiheit 13 in Meißen geht: „Um mehrfach begabte junge Menschen, die ihr Potenzial in der Gemeinschaft entfalten können“, beschreibt es Ostermaier.

Rund 600 Absolventen hat das Landesgymnasium seit seiner Wiedergründung vor 15 Jahren hervorgebracht. Aber was und wo arbeiten oder studieren die heute 19 bis 32-Jährigen? Gibt es unter ihnen bekannte Persönlichkeiten? Einige Antworten kann Jannes Münchmeyer geben. Der 24-jährige Ex-Schüler studiert Mathematik an der Humboldt-Universität in Berlin und engagiert sich im Verein der Altafraner, der sich 2004 gegründet hatte. „Ziel unseres Vereins ist es, die Schule zu unterstützen und den Kontakt zwischen den Absolventen nicht abreißen zu lassen“, sagt Münchmeyer. Im letzten Jahr habe es eine große Umfrage unter 300 Abiturienten der bisherigen Afra-Abschlussjahrgänge gegeben.

„Diese zeigt, dass etwa 90 Prozent der Absolventen studieren, jeder Zehnte promoviert, macht also seinen Doktor“, sagt der Altafraner. Die Mehrzahl kann ein Staatsexamen vorweisen oder schloss mit Master oder Magister ab. Auffällig ist, dass von den Hochbegabten knapp jeder Fünfte zumindest zeitweise (während des Studiums oder angestellt) dem Freistaat – der ja die Ausbildung bezahlt – erhalten bleibt. Von den heute Festangestellten arbeitet allerdings die große Mehrheit in den alten Bundesländern oder in Berlin. Am häufigsten wurden Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen genannt. „Deutlich mehr als die Hälfte der Ehemaligen haben außerdem nach dem Abschluss im Ausland gelebt. Manche tun es heute noch“, so Jannes Münchmeyer.

Genannt worden sind hier Länder wie USA, Großbritannien, Belgien, Frankreich, Italien, Niederlande, Schweiz. Mexiko oder Australien. Eine besondere Geschichte fällt Schulleiterin Ostermaier in diesem Zusammenhang im Interview mit „So geht sächsisch“ ein: „Es gibt einen Schüler, von dem ich kürzlich eine Postkarte bekommen habe. Er ist als Quereinsteiger zu uns gekommen und hatte einige Probleme. Heute studiert er in Oxford.“

Ungefähr 20 Prozent der Altafraner sind bereits fest angestellt, über 30 Prozent studieren noch oder absolvieren ein Volontariat. Etwa gleich liegt die Zahl der arbeitssuchenden und der selbstständigen Altafraner – bei etwa fünf Prozent. Wenn Altafraner zum Einfluss ihrer Schulausbildung auf die spätere Karriere gefragt werden, ist häufig von „mehr Selbstvertrauen“, „besserer Selbstorganisation“, „Freude am Austausch mit anderen“ oder „mehr Sozial- und Medienkompetenz“ die Rede.

Und wie sieht es nun mit einer Berühmtheit aus Sankt Afra aus? „Außerordentliche Leistungen sind mir gegenwärtig nicht bekannt“, sagt Jakob Polak, Geschichtslehrer am Gymnasium. Das sei aber auch nicht das Ziel. „Im Zentrum steht der Gedanke, mehrfach begabten Jugendlichen ein für sie passendes Schulumfeld zu bieten, das sie fördert und fordert.“ Damit die Geförderten und Geforderten in Kontakt bleiben, veranstaltet der Verein der Altafraner übrigens einmal im Jahr ein Treffen. Das nächste findet im März 2017 auf dem Schulareal statt.

zur Startseite