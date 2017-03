Die meisten Überfälle auf dem Neiße-Radweg sind aufgeklärt Verurteilt sind die Täter, die alle aus dem Nachbarland Polen stammen, aber noch nicht.

Trügerische Idylle: Radfahrer auf dem Neißeradweg nahe der Görlitzer Obermühle. © Florian Gaertner

Die Überfälle auf dem Neißeradweg in Zittau zwischen April und Juli 2014 haben damals für viel Verunsicherung gesorgt – und sind jetzt größtenteils aufgeklärt. Das teilte Till Neumann, Sprecher der Staatsanwaltschaft Görlitz, auf SZ-Anfrage mit.

Die letzte der vier Taten passierte am 20. Juli. Damals war eine Seniorin betroffen, die zu ihrem Garten am Hartauer Dammweg wollte. Ein Mann riss ihr die Handtasche mit Schlüsseln, Geld und anderem weg. Die Frau stürzte. Heute ist klar, dass für die Tat ein 24-jähriger Pole verantwortlich sein soll. Der erste Fall ist datiert am 24. April. Damals wurde auf dem Abschnitt zwischen Zittau und Hartau einer 69-jährigen Frau die Tasche vom Gepäckträger ihres Fahrrades gerissen. Sie und ihr 72-jähriger Mann hielten an und forderten das Eigentum zurück. Darauf wurden sie geschlagen. Zudem wurde dem Mann eine Bauchtasche entwendet. Die Räuber flohen über die Neiße. Als Täter sind zwei, 30 und 31 Jahre alte Polen ermittelt worden.

Am 4. Juni war die Chefin der Stadtentwicklungsgesellschaft auf dem Neißeradweg zwischen Viadukt und Chopinstraße vom Rad gestoßen worden. Aus ihrer Tasche wurde das Handy und Geld gestohlen. Auch in diesem Fall soll ein Pole der Täter sein. Am 5. Juli war eine damals 56-jährige Radlerin in der Nähe des Grenzübergangs Friedensstraße vom Fahrrad auf den Neiße-Radweg geschubst worden. Auch ihre Tasche wurde aus dem Gepäckkorb gestohlen. „Zu dieser Tat konnte leider kein Tatverdächtiger ermittelt werden“, so Neumann. Das Verfahren könne aber jederzeit wieder aufgenommen werden.

Verurteilt ist bisher keiner der Täter.

