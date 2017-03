Die Mauer kommt nach Großenhain Schon jetzt sprechen viele Großenhainer spaßig von der geteilten Stadt. Sie ahnen gar nicht, wie Recht sie damit künftig noch haben werden.

Auf 780 Metern wird östlich der Bahngleise eine riesige Lärmschutzmauer gebaut – von zwei Meter auf vier Meter aufsteigend – zum Schutz der Anwohner vor dem künftig höheren Lärm an der Hochgeschwindigkeitsstrecke. Die Mauer darf nicht einmal begrünt werden und auch nicht künstlerisch bemalt. © Montage: Anne Hübschmann

Es ist vertrackt. Mit eigenem Anwalt und Schallschutzgutachter hat man im Großenhainer Rathaus gegen den lauteren Bahnlärm nach dem Ausbau der Strecke Dresden-Berlin zur Hochgeschwindigkeitsstrecke angekämpft. Die Großenhainer konnten nachweisen, dass die Bahn die zu erwarteten Zug-Zahlen kleingerechnet hatte, vor allem im prognostizierten Güterverkehr, der besonders für den Waggonlärm ursächlich ist.

Und so hat das kleine Großenhain der großen Bahn vor dem Eisenbahnbundesamt tatsächlich deutlich mehr Lärmschutz abgetrotzt, als die Bahn eigentlich bereit war zu geben. Die Bahn verpflichtete sich schließlich in einer gütlichen Einigung zu rund 400 Metern mehr Lärmschutzwand zwischen dem Abzweig Kottewitz und Berliner Bahnhof. Die Bahn wird nun insgesamt 780 Meter Lärmschutzwand auf der Ostseite der Trasse und 450 Meter auf der Westseite der Trasse mit Höhen von jeweils zwei bis vier Metern errichten. Binnen zweieinhalb Jahren nach Genehmigung muss die Schallschutzwand endgültig stehen. So steht es nun im Gedruckten.

Erfolg dürfte bald diskutiert werden

Alle haben diesen Erfolg bejubelt – und doch dürfte genau dieser Sieg in wenigen Jahren Großenhains neues Ärgernis sein. Von dem manche zum ersten Mal hören, vielleicht. Oder, was so nie gesagt wurde, in der Öffentlichkeit. Ganz ähnlich dem Prozedere um die Schließung des Berliner Bahnübergangs und die neue Diskussion um einen Autotunnel.

Weshalb das hier genauso werden könnte, ist reines Kopfkino: Der Damm hat schon eine Höhe von sechs Metern. Zwar liegen manche Wohnhäuser fast auf Dammhöhe, aber bei Weitem nicht alle – erst recht nicht in der Stadtsilhouette betrachtet. Auf diesen Damm stelle man sich drei bis vier Meter hohe Lärmschutzwände vor – aus Beton. Schlimmer noch, die Betonwand darf weder gestaltet noch begrünt werden. Aus Wartungs- und Kostengründen, so die Bahn. Schutzwände aus Glas, wie sie zuweilen an Autobahnen zu sehen sind, sind für Bahnbauten nicht vorgesehen, erklärt Stadtbaudirektor Tilo Hönicke. „Ich verstehe das sogar, eine Glaswand müsste alle Tage gereinigt werden. Wer soll denn das bezahlen?“, sagt Hönicke. Allerdings kommt auch nicht einmal eine Immergrün-Wand infrage – eine Betonwand aus einzelnen versetzten Elementen, die sich gleich Blumentöpfen bepflanzen lassen. Auch das ist der Bahn in der Unterhaltung zu teuer. Nein, die Wand wird betongrau, vier Meter hoch und 600 Meter lang. Und in spätestens einem Jahr ist sie mit Krakeln und Krickeln besprüht. „Da mach ich mir gar keine Illusionen!“, gibt Tilo Hönicke offen zu. Großenhain als neues Eldorado für Unterschichten-Graffiti sozusagen. Der Stadtbaudirektor ist sich der Crux bewusst. Aber so sagt er, man habe sich im Rathaus nach den Erfahrungen in Coswig und Weinböhla ganz klar für jeden Zipfel Lärmschutz entschieden und damit die „ästhetische Bombe“ – so seine eigene Formulierung – in Kauf genommen. Warum geht die Stadt aber von spürbar höheren Lärmwerten als jetzt aus? Das ist deshalb so, weil die Bahnstrecke am Kreuzungspunkt mit der Cottbuser Strecke 1,60 Meter angehoben wird. Dadurch wird der Schall viel weiter über die Stadt getragen. Auch mit Lärmschutzwand werden das die Großenhainer noch merken, gibt sich Hönicke sicher.

Für den Fall, dass die zusätzlichen 400 Meter Schallschutzwände nicht genehmigt werden oder sich die Bahn aus irgendeinem Grund nicht an den Bau zusätzlicher Lärmschutzwände hält, ist für 40 Häuser der bezahlte Einbau von Schallschutzfenstern vorgesehen. Dafür hat die Bahn AG, notariell belegt, eine Zahlung von 300 000 Euro an die Stadt zugesagt. Von diesem Geld würde dann die Stadt die Fenster bezahlen.

