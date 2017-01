„Die Kultur der Unzuständigkeit beenden“ Nach dem Pannen-Fall al-Bakr in Sachsen drängen Experten auf zügige Reformen bei Polizei und Justiz – bundesweit.

Ein Leichenwagen fährt am 13. Oktober 2016 in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Leipzig. Dort hatte sich der unter Terrorverdacht festgenommene Dschaber al-Bakr das Leben genommen. © dpa

Individuelles Versagen, Fehleinschätzungen, Kommunikationsprobleme und mangelhafte Führungsstrukturen. Die Liste der Kritikpunkte der Expertenkommission zum Fall des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr ist lang. Und sie stieß am Dienstag auf enormes Medieninteresse – aus ganz Deutschland waren Journalisten nach Dresden gekommen, die Pressekonferenz wurde live übertragen. Der Fall gilt in Deutschland als brisant, da er exemplarisch zeigt, was bei der Terrorabwehr alles schieflaufen kann. Die Kommission beließ es aber nicht bei der Kritik, sondern gab Empfehlungen, wie die Fehlerquote künftig spürbar sinken könnte.

Ratschlag 1: Zuständigkeiten besser regeln, Behörden-Zögern verhindern

Die dringendste Forderung geht dabei gar nicht in Richtung Sachsen, im Gegenteil. Dem Freistaat wird sogar bescheinigt noch vergleichsweise gut vorbereitet gewesen zu sein – trotz der Pannenserie. „Andere Bundesländer sind hier nicht so gut aufgestellt wie Sachsen“, legt sich der Kommissionschef und Ex-Bundesverfassungsrichter Herbert Landau fest. Sein Vorwurf: In den deutschen Behörden herrsche immer noch zu stark eine „Kultur der Unzuständigkeit“. So hätte im Fall von al-Bakr sowohl das Bundeskriminalamt als auch die Bundesanwaltschaft früher und intensiver in die Ermittlungen eingreifen müssen. Nötig seien künftig per Gesetz festgelegte „Regelbeispiele“, ab wann wer für welche Tatbestände zuständig ist – Länder oder Bund.

Ratschlag 2: Besserer Zugang zu Informationen für alle Beteiligten

Der Datenaustausch der Sicherheitsbehörden müsse ausgebaut werden, heißt es. Hier wagen sich Landau und Kollegen weit vor – notfalls, so der Vorschlag, müsse über das „verfassungsrechtlich überkommene Trennungsgebot“ zwischen Polizei und Verfassungsschutz nachgedacht werden. Dazu sind Bund und Länder aufgefordert, mehr Sicherheitspersonal einzustellen – inklusive von Beamten mit Migrationshintergrund, um angesichts der hohen Gefährdungslage besser reagieren zu können.

Ratschlag 3: Spezialaufgaben nur gut ausgebildeten Spezialisten übertragen

Auch sollen die Innenminister Ausrüstung und Ausbildung der Mobilen Einsatzkommandos stärker auf die Bedrohung durch Selbstmordattentäter mit Sprengstoff ausrichten. Sowohl in taktischer, rechtlicher und psychologischer Hinsicht seien bundesweite Standards nötig. Die Kommission empfiehlt eine Polizeidienstvorschrift „Anschläge“. Speziell an Sachsen ergeht die Forderung, ständige Einsatzstäbe zu gründen, diese für Krisenfälle zu schulen, regelmäßig Übungen durchzuführen und Alarmierungslisten anzulegen. Hintergrund: Dem für die gescheiterte Festnahme des Verdächtigen al-Bakr in Chemnitz zuständigen Landeskriminalamt hält man vor, dabei „durchgängig keinen funktionsfähigen Führungsstab“ bereitgehalten und damit viele der Pannen ausgelöst zu haben.

Ratschlag 4: Moderne Technik nutzen, Sprachbarrieren überwinden

Weil kleinere Bundesländer bei Großeinsätzen an Kapazitätsgrenzen stoßen, sollen Pool-Lösungen für Einsatzkräfte und Technik helfen. Das gelte insbesondere für Dolmetscher, die bei der Fahndung nach al-Bakr als auch bei dessen Haftunterbringung wichtig gewesen wären. In Ländern wie Österreich gibt es Verträge mit Dolmetscher-Agenturen, die in dringenden Fällen per Internet zugeschaltet werden. Generell empfiehlt man, die sozialen Medien noch intensiver für die Polizeiarbeit zu nutzen.

Erste Konsequenzen: Mehr Übungen und neue Hafträume

Die Reaktion von Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU): Man werde den Bericht detailliert auswerten und erste Konsequenzen ziehen. Künftig würden diese Einsätze stets von der örtlichen Polizeidirektion geführt – und nicht vom Landeskriminalamt. Und: „Wir werden üben, üben, üben.“ Dafür wird ein Trainingsgelände an der Polizeifachschule Schneeberg errichtet. Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) arbeitet am Konzept eines neuen Haftraumes, um Eigen- oder Fremdgefährdung der Gefangenen auszuschließen – Plexiglas statt Gitter und eine Trennscheibe zur Beobachtung inklusive. Zudem werden mehr Dolmetscher eingestellt und ein Sonderstab für den Personaleinsatz gegründet.

Ein heißes Thema, das die Kommission massiv anmahnt, bleibt zunächst außen vor: So ist in Sachsen keine Videoüberwachung von Gefangenen möglich, in anderen Bundesländern schon. Eine Änderung soll ein neues Polizeigesetz bringen. Dieses Projekt ist in der Dresdner CDU-SPD-Koalition aber umstritten.

