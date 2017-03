Die Katja und der Karl Die Chefin der Linken ist zum ersten Mal Filmpatin und froh, nicht heimlich auf der Treppe erschossen zu werden.

Sauber aufgestapelt: Linken-Vorsitzende Katja Kipping präsentiert den Spielfilm „Der junge Karl Marx“ im Kino Schauburg in Dresden. © Ronald Bonß

Katja Kipping steht hinter einem kleinen Tisch im Foyer der Schauburg. In dem Dresdner Kino startet an diesem Abend ein Spielfilm über den jungen Marx. Die Vorsitzende der Partei Die Linke ist Filmpatin. Die 38-Jährige sagt, dass sie so was zum ersten Mal macht. Sie hat sich zunächst erkundigen müssen, was die Funktion bedeutet. „Jedenfalls hat es nichts mit den Paten zu tun, die in Filmen nachts auf dunklen Treppen erschossen werden.“ Das ist schon mal schön. Mehr Kriminalität kann die Stadt gerade nicht brauchen.

Auf Kippings Tisch liegt allerlei Werbekram; Kugelschreiber, Autogrammkarten, Infoblätter zur Rente. Außerdem hat der Filmverleih einige Pappschachteln mit Gipskopf geliefert. Der Kopf zeigt den Philosophen Karl Marx in jungen Jahren und kostet fünf Euro. So kann es der verwegene Denker nicht gemeint haben mit dem Warencharakter des Arbeiters. Der Absatz ist nicht eben reißend zu nennen. Ein älterer Mann wendet einen der kleinen, weißen Knubbel unschlüssig hin und her und stellt ihn wieder zurück. „Der alte Marx war mir lieber.“ Vielleicht dreht ja Regisseur Raoul Peck eine Fortsetzung. Durch das Foyer zieht der Duft von frischem Popcorn.

Katja Kipping erzählt, dass sie den Film schon auf der Berlinale gesehen hat und skeptisch war, ob ein philosophisch anspruchsvoller Stoff in unterhaltsames Kino übersetzt werden kann. Sie findet, dass es gelungen ist und auch jenen Zuschauern etwas gibt, die mit den einstigen Debatten unter Junghegelianern nicht ganz so vertraut sind. Sie selbst wurde nicht traktiert mit den drei Quellen und drei Bestandteilen des Marxismus, die jeder Geisteswissenschaftler in der DDR im Schlaf aufsagen konnte und die im Film anschaulich gemacht werden. Die Parteichefin ist dafür zu jung. Sie kann auch schlecht von „persönlichen Begegnungen“ mit Karl Marx berichten, wie es ihr Amt als Filmpatin vorsieht.

Aber sie kann von ihrer Lektüre erzählen. Das begann wie bei vielen Lesern in der DDR mit dem Kinderbuch „Der Mohr und die Raben von London“. Katja Kipping erzählt, wie die Schilderung von Kinderarbeit zu ihrer Politisierung beitrug. Ihre erste Marx-Lektüre ereignete sich in einem Getränkestützpunkt, wo sie als Teenager arbeitete. Kipping ist sich nicht sicher, ob sie da viel verstanden hat, weiß aber noch, dass sie von Sprachgewalt und Aufbruchsstimmung begeistert war. Jetzt diskutiert sie regelmäßig in einer Runde feministischer Marxistinnen. Doch so lang ist dieser Kinoabend nicht, um das Feministische bei Marx zu entdecken. Die Haushälterin Helene, die er nicht nur miserabel bezahlte, sondern schwängerte, spielt im Film noch eine Nebenrolle.

Im Kinosaal sitzen fast nur junge Leute. Einige ältere Besucher begrüßen Katja Kipping mit Handschlag. Sie nutzt ihre Patenschaft fein beiläufig, um für die Linken zu werben. Im Kampf für ein bedingungsloses Grundeinkommen könnten sie sich bei Karl Marx Argumente holen, sagt sie – und gibt zu, dass die Gegner ebenso fündig würden. Sie sieht den Filmhelden dieses Abends nicht rosarot. Anders als er meint Kipping, dass Bildung kostenfrei sein sollte.

Dann erscheint auch schon August Diehl als charismatischer Jungphilosoph zwischen Rotwein und Zigarrenrauch auf der Leinwand. Beifall danach.

zur Startseite