Die große Pfotenschau Wer ist der Beste der besten Freunde? Auf der größten Hundemesse der Welt in Leipzig wollen Tausende, dass ihre Hunde siegen.

zurück Bild 1 von 4 weiter Dalmatiner sind nach wie vor besonders beliebte Hunde, vor allem bei Kindern. © dpa Dalmatiner sind nach wie vor besonders beliebte Hunde, vor allem bei Kindern.

Yvonne Natterer hat mit Leonberger Turi Platz drei und die Note exzellent bekommen.

Diese zwei Teilnehmerinnen haben ihre Pudel gerade in den Showring gebracht.

Ein Malteser wartet auf den Auftritt. Natürliche Schönheit ist nur bedingt im Trend.

Schwindelfreiheit ist ihr größtes Ass, Kreise laufen kann sie viele. Runde für Runde, in rosaroter Robe. Wie eine Mischung aus Pferd und Ballerina. Solange ihr die Loge gehört, bekommt die Welt ein Lächeln. Wechselnde Herren hecheln an ihrer Seite über den blauen Teppich, mit spitzem Kamm striegelt sie die Häupter. Eine Escort-Lady für alte Herren? Nein, die junge Dame begleitet Hunde in den Ring, man nennt sie Handlerin. Menschen bezahlen sie dafür, ihre „besten Freunde“ auf Wettbewerben vor den Richtern zu präsentieren. Ein Trend aus den USA, in Leipzig setzen die Russin und ihre Kolleginnen ihn durch.

Dort stolzieren von Bob-Marley-

Reinkarnationen bis zu Cleopatras Pyramidenfrisuren gerade sämtliche Zucht-Finessen über die größte Hundemesse der Welt. 280 Rassen auf 85 000 Quadratmetern. Eine Art fellige Olympiade, die Deutschland zuletzt vor 14 Jahren ausgerichtet hat. Mehr als 31 000 Vierbeiner sind angemeldet, von Mittwoch bis Sonntag herrscht Dauer-Wettbewerb. Bellende Überfüllung statt gähnender Leere in den fünf Leipziger Messehallen. Ein Firmament aus schweren Betonsäulen und grauen Stahlröhren wölbt sich über ein Meer aus Campingstühlen und Glitzerroben, beleuchtet vom gleißenden Neonlicht der Decken-Scheinwerfer.

Als Schutz vor Lampenfieber-Pinklern und Revier-Markierern haben alle Säulen eine dicke Plastik-Schicht bekommen. Auf Bahren mit Krankenhaus-Charme sitzen kleine weiße Fellknäule mit schwarzen Gesichtern, in Halle 5 beginnt der Pekinesen-Kampf. Eine ältere Russin mit pinkfarbenem Kleid und blond gelockter Hochsteckfrisur redet auf ihr kleines Kerlchen ein. Ihr bester Freund will nicht wie sie. Mit langen, spitzen Fingernägeln versucht die Alte, das schwarze Mäulchen aufzubiegen.

Der Pekinese windet sich in den Händen der Herrin. Ein jaulender Käfig rollt vorbei, sein Blick geht zur Seite. Er trifft die Kulleraugen eines hinter Gittern kauernden Bichons, einem kleinen Hund mit weißen Locken. Ein Ruck lenkt die Aufmerksamkeit des Pekinesen zurück. Die Gold-Armreife der Herrin klappern. Das runzelige Gesicht über den Kleinen gebeugt, hat sie ihn wieder im Griff. Seine Vorfahren stammen aus chinesischen Palästen, der Urenkel kann von königlichen Zuständen nur träumen. Wenn er zur Ruhe käme.

Turi geht es anders. So nennt Yvonne Natterer ihren Leonberger-Rüden, der eigentlich Thorgeir heißt. Die 64-Jährige nimmt mit ihm am Wettbewerb teil, aber ohne Schleifen und ohne Käfig. Er bleibt die ganze Zeit bei ihr. Tiefenentspannt wirkt der Vielfach-Preisträger, wartet neben dem Ring auf seinen Auftritt. „Ich bin hier nur noch aus Spaß, einfach, um dabei zu sein“, sagt die Leonberger-Züchterin. Heute geht es um den deutschen Titel, bei der World Dog Show arbeitet sie selbst als Richterin. Dann bleibt Turi zu Hause, in Dresden.

„Leonberger sind ruhig und gemütlich“, sagt die gebürtige Bayerin. „Du bist ein Wald- und Wiesenhund, Turi, gell? Die Shows findest du eigentlich langweilig.“ Stundenlang geht die Hundemama jeden Tag mit Turi und seiner Tochter Helmine am Elbufer spazieren, ernährt die beiden viel mit Selbstgekochtem, bürstet ihnen regelmäßig das Fell. Mehr Vorbereitung gibt es für die Messe nicht, an Umgebungen mit vielen Menschen ist Turi durch Ausflüge in die Stadt gewöhnt. „Menschen, die Modehunde wollen, kaufen sich keine Leonberger. Dafür sind sie zu groß.“ Ein bisschen erinnert der bullige Rüde an den König der Löwen. Sein Kopf ist so groß wie zwei Wassermelonen, die Mähne so wild wie ein Wüstensturm. Nur das gutmütige schwarze Gesicht passt nicht zur Anmutung der wilden Steppenkatze. Während Turi weiter in die Gegend lugt, werden vor seiner Nase Artgenossen in Halle 3 gedrängt. Ein langgesichtiger Vierbeiner mit Dreadlocks wackelt vorbei – sollte Bob Marley als Hund wiedergeboren worden sein, er ist seine Reinkarnation. Ein paar Dackel, übrigens die am häufigsten vertretene Rasse auf der Messe, wuseln unter den Beinen der Größeren hindurch. Dahinter schieben zwei junge Frauen einen Trolley mit Boxen und quiekendem Inhalt den Flur entlang. Eine Art Hunde-Kinderwagen folgt, diesmal mit einem Pudel, auf dessen Kopf sich eine Fell-Pyramide mit Schleifen und Glitzerschmuck türmt.

Ein paar Dalmatiner überholen den Pudel mit zusammengesteckten Köpfen, als würden sie tuscheln. Ob Hunde lästern können? Der Weg der Meute führt an einer Kolonie von Campern vorbei. Urlaub im Betonklotz. An mitgebrachten Klapptischen dinieren die Menschen, ihre „besten Freunde“ warten in Käfigen auf den großen Auftritt. Zwei Bernhardiner teilen sich mit eingezogenen Köpfen eine Zelle am Rand des Geschehens, das fleckige Beethoven-Fell quillt zwischen den Stäben hervor. Ein paar Meter weiter taucht ein Dalmatinerkopf aus einem grauen Stoffzelt auf. Wie der Kapitän eines U-Boots, der die Lage checken will. Mission unsichtbar: Der Gepunktete schnüffelt, sieht das Wasserbecken vor seiner Nase, taucht lieber wieder unter.

Seine Kollegen sollen das Gleiche tun, in Halle 3 beginnt der Wettbewerb „Dog Diving“. Von der Tribüne richten sich die Augenpaare auf ein Wasserbecken. Die Hunde sollen hineinspringen, die elegantesten und weitesten Springer erringen den Sieg. Zunächst reine Utopie, nur wenige Hunde wollen überhaupt springen. Der erste Hund, ein weißer Husky, kehrt genervt um. „Es sollte alles freiwillig sein, die Hunde sollen Spaß haben. Sie sollen nicht zu irgendetwas gezwungen oder drangsaliert werden“, sagt der Moderator.

Eine rothaarige Frau führt ihren rothaarigen Schlappohr-Hund an einer Kette auf die Bühne. Die Symbiose aus Hund und Herr – hier wohl eher nur äußerlich. Kurz vor dem Becken lässt sie ihn frei, wirft ein Spielzeug ins Wasser und klatscht in die Hände. Eine halbe Sekunde später reißt ihr Geduldsfaden. „Nicht reinwerfen!“ ruft der Moderator. Vergeblich. Platsch, der Hund fliegt ins Wasser, rudert hektisch Richtung Ufer, rutscht von der Kante ab. Aussichtslos, die Herrin will ihn schwimmen sehen.

Ein Mann mit Taucheranzug hebt ihn aus dem Becken. Wie geschrumpft steht der triefende Vierbeiner da, schüttelt sein hängendes Fell. Nervös tippelt er zum Bühnenabgang. An ein Ende ist noch nicht zu denken. Die Herrin drängt ihn zu einer Rampe, er soll wieder in den Pool zurück. Wie ein Storch hebt der Hund seine Pfoten, zaghaft lässt er sich ins Wasser gleiten. Kein plötzlicher Motivationsschub, sondern tierischer Durst.

Schlapp, schlapp, der Hund hört kaum noch auf zu trinken. „Hunde zum Schwimmen zu drängen, kann Vertrauensverluste gegenüber dem Herrchen nach sich ziehen“, sagt der Dresdner Tierpsychologe Axel Reichert. „Hunde haben ein gutes Gedächtnis, sie merken sich so etwas.“ Ein Deutsch Kurzhaar aus England hat mehr Spaß am Schwimmen. Von sprunghafter Eleganz kann noch immer keine Rede sein, zumindest aber von freiem Willen.

Während Halle 3 allmählich nach nassem Hund riecht, erinnert Halle 1 an einen marokkanischen Bazar. Statt Marktschreiern gibt es haarige Kläffer, die kritisch die Käufe ihrer Herrchen begutachten. Ob Trocken-Shampoo oder Hunde-Föhn, verschrumpelte Schweine-Körperteile, Handtaschen oder Geländewagen-Konstruktionen für Bulldoggen. Schnell sehen sich die Augen satt, ohne Übersättigung kommen hier nur Profis wieder raus. Ein paar Hallen weiter dreht sich weiterhin alles im Kreis. Yvonne Natterer und Turi beobachten den Wettbewerb der Junghunde. Ein Waldschrat mit Karo-Hemd und Lederweste führt seinen Leonberger durch den Ring. Statt Runden schlägt der Hund Bögen, als wäre er ein Delfin im Meer. Als Wasser-Wauwau in Halle 3 hätte er vielleicht mehr Erfolg gehabt. „Da sieht man, dass jüngere Hunde einfach gerne Quatsch machen“, sagt Natterer und lacht. Jetzt sind die ausgewachsenen Rüden an der Reihe.

Turi ist der einzige deutsche Starter. Einen seiner Konkurrenten vertritt die russische Frau im rosa Kostüm, schwindelig ist ihr vom Kreisedrehen noch immer nicht. Mit Lipgloss malt sie ihre Lippen nach, spitzt sie zu einem glänzenden Dreieck, rückt ihre Glitzerkette zurecht und fährt mit der Hand über das geflochtene Haar. Gerade rechtzeitig zum Start, nun treten alle in den Ring. Die Frau spannt ihre hohen Wangenknochen zu einem Lächeln, baut sich wie eine Statue neben Turi auf. Ein Richter beugt sich herab und misst die Rute. Von allen Seiten betrachtet er Turi, überprüft sein Zahnfleisch und das Gebiss. Dann muss der Rüde Runden rennen. Wieder und wieder, so wie die rosarote Russin. Für einen Moment bleiben alle im Ring stehen, dann ist das Schaulaufen vorbei. Natterer kommt freudestrahlend aus dem Ring. „Ich bin zufrieden, er hat sich gut geschlagen. Für den dritten Platz von vier hat es, denke ich, gereicht.“ Turi und die anderen Löwen-Hunde legen sich im Rudel an den Rand, unbeeindruckt vom Kampf der Kollegen ruhen sie sich aus.

Nebenan läuft eine Reihe eleganter Silberrücken im Kreis. Weimaraner heißen die Jagdhunde mit den stechend hellen Augen. Carmen Schad und ihre Weimaraner-Freunde treffen sich mehrmals im Jahr. Die gebürtige Leipzigerin reist mit ihrer Hündin Anouk aus Hessen an. „Den Ring überlasse ich diesmal aber anderen, Anouk ist schon Weltmeisterin.“ Die Hundemesse kennt Schad noch aus DDR-Zeiten. „Dass sie jetzt in meiner Heimatstadt stattfindet, ist wie Weihnachten“, sagt sie. An Weimaranern fasziniert sie die Schönheit, Bissigkeit ist unerwünscht. „Ein deutscher Jäger würde seinen Weimaraner niemals mit ausländischen kreuzen, außerdem trainiert er ihm an, auf Menschen loszugehen. Wir mischen unsere Hunde mit dem Blut aus aller Welt. Jeder weiß doch, nur durchmischtes Blut bringt gesunde Lebewesen hervor.“ Carmen Schad ist für Hundeausstellungen schon nach Bratislava und Mailand, Österreich, Polen, Belgien und Holland gereist. Auch in Leipzig sind Hunde und ihre Herrchen aus 73 verschiedenen Nationen da.

In der großen Manege teilen sich Richter aus aller Welt das Wort, begleitet von einer Blondine in Gala-Garderobe. Hier lassen die eifrigen Herrchen ihre Hunde um die Wette tanzen und Frisbee-Scheiben werfen, küren den am besten in Schuss gebliebenen Veteranen und den vielversprechendsten Junghund. Sieger müssen für alles her, Gleichheit gibt es nur vor dem Wettbewerb. „Die Leute achten nicht auf die Körpersprache und auf die Signale, die ihre Hunde abgeben“, klagt Tierpsychologe Reichert. Im Verein von Yvonne Natterer legen die Mitglieder großen Wert auf die Gesundheit ihrer Hunde. „Wir lassen gerade eine sehr teure Studie durchführen, um die Gene von Hunden, die auch im Alter noch gesund sind, zu erforschen.“ Zwischen Pappkartons und Ansteckurkunden sitzen die Richter, verkünden schließlich das Ergebnis. Platz drei und Note exzellent für Turi, der Champion kann endlich nach Hause gehen. Die Zunge hängt Turi aus dem Maul, für heute reicht es dem Löwen. Anders als der Frau in Rosa. Sie dreht weiter ihre Kreise, Platz drei wäre nicht genug. Nur Preise bringen Geld. Vier Pfoten können so rentabel sein.

zur Startseite