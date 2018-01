Die große Entlastung gibt es nicht Sachsens Wirtschaftsexperten finden viele gute Punkte im Sondierungspapier. Dennoch: Bei Ost-Themen bleibt es vage.

Blick in den Braunkohletagebau Jänschwalde der Leag. Die Lausitz kann auf verstärkte Fördermittel hoffen, um den Strukturwandel zu bewältigen. Auch ist ein kurzfristiger Kohleausstieg vom Tisch. Eine Kommission soll den Kohleausstieg regeln. © Patrick Pleul/dpa

Das Sondierungspapier von Union und SPD ist ein Bekenntnis zu den Pariser Klimaverträgen, mehr Gleichberechtigung von Männern und Frauen und der Fortführung der Arbeitsmarktpolitik – aber stärkt es auch die sächsische Wirtschaft? Die SZ analysiert die wichtigsten Punkte.

Werden die Sondierungsbeschlüsse die sächsische Wirtschaft beflügeln?

Das lässt sich anhand der teils sehr allgemein gehaltenen Formulierungen noch nicht einschätzen. „Hier wird man die konkrete Auslegung im Koalitionsvertrag abwarten müssen“, meint Lars Fiehler, Sprecher der Industrie- und Handelskammer Dresden. Positiv für die Wirtschaft insgesamt, also Arbeitnehmer und Arbeitgeber, hält Joachim Ragnitz, Vizechef der Dresdner Niederlassung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, den Fokus auf verstärkte Weiterbildung als Antwort auf den Fachkräftemangel. Profitieren werden die Unternehmen in Sachsen auch vor allem von der Fortführung der Regionalförderung für städtische und ländliche Räume in einem gesamtdeutschen Rahmen. Er fragt sich allerdings, „warum künftig alle Bundesländer begünstigt werden sollen?“ Markus Schlimbach, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Sachsen, sieht in den Ergebnissen „einige wenige Chancen für Ostdeutschland“ wie die vereinbarte Stärkung der Kommunalfinanzen, der Aufbau eines sozialen Arbeitsmarktes für Langzeitarbeitslose und die Stärkung von Forschung und Innovation. Aber auch er findet das Sondierungspapier bei den Themen für Ostdeutschland „recht vage“. „Dort muss bei Koalitionsverhandlungen noch deutlich nachgebessert werden“, so Schlimbach.

Welche Punkte sind aus Sicht der Unternehmen positiv?

Da sehen Ragnitz und die Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft (VSW) vor allem den Einstieg in die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklungsausgaben positiv. Die neue Große Koalition, sollte sie denn kommen, will mit Ländern und der Wirtschaft das Ziel vereinbaren, bis 2025 mindestens 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Forschung und Entwicklung (FuE) aufzuwenden statt bisher 3,0 Prozent. Als gut bewertet der VSW insgesamt dem Verzicht auf Steuererhöhungen, die Begrenzung der Sozialabgaben unter 40 Prozent und das geplante Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Ragnitz führt noch als Pluspunkte die Investitionen in Bildung, Verkehrsinfrastruktur und Breitbandnetze an. „Das alles kann Sachsen weiter voranbringen, obwohl das gesamtdeutsche Maßnahmen sind, so Ragnitz. IHK-Sprecher Fiehler sieht es als positiv an, dass Strukturen geschaffen werden sollen, die Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen unterstützen durch Bürokratieabbau und Abschaffung von Statistikpflichten.

Welche Pläne sehen Unternehmer und Arbeitgeber als negativ an?

Die Firmen können keine spürbaren Steuerentlastungen erwarten, sondern mit tendenziell steigenden Lohnnebenkosten rechnen wegen der hälftigen Finanzierung der Beiträge in die gesetzliche Krankenversicherung. Gleichfalls mit „Zähneknirschen“ werden die Unternehmer den Rechtsanspruch auf Rückkehr in Vollzeit aus befristete Teilzeit zur Kenntnis nehmen. Für Firmen mit 45 bis 200 Mitarbeitern soll es eine Zumutbarkeitsgrenze geben, bei der Anträge auf Teilzeit auch abgelehnt werden können. „Das würde das Korsett für die Arbeitgeber noch enger schnüren, als es die Bundesregierung in der letzten Legislaturperiode schon getan hat“, betont Fiehler. Grundsätzlich sei die Sondierungsvereinbarung eher sozialpolitisch ausgerichtet. „Es gibt wenig Ansatzpunkte, wie man das derzeit noch hohe Wirtschaftswachstum sichern will, das die Voraussetzung für verstärkte Sozialpolitik ist“, kritisiert Ökonom Ragnitz. Und auch die sächsischen Arbeitgeber im VSW halten das Sondierungspapier nicht „für den notwendigen Zukunftsvertrag“, sondern es würde den bisherigen Kurs des Umverteilens fortsetzen. Kompromisse wie das milliardenteure Einfrieren des Rentenniveaus, die paritätische Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung und das weit reichende Recht auf befristete Teilzeit würden zu deutlichen Belastungen der Betriebe führen, heißt es.

Können die Betriebe mit sinkenden Energiekosten rechnen?

Eher nicht. Von einer Reform der Ökostromumlage oder der Kürzung der Stromsteuer ist nicht mehr die Rede. Der Kurs der Energie- und Klimapolitik ist eines der entscheidenden Themen für die zukünftige Bundesregierung. Die Sondierer bekennen sich zu allen klimapolitischen Zielvorgaben. Die Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes um 55 Prozent gegenüber 1990 soll bis 2030 erreicht werden. Die Sachsen müssen jedoch keinen übereilten Ausstieg aus der Braunkohle befürchten. Eine Kommission soll den Kohleausstieg regeln und bis Ende diesen Jahres ein Aktionsprogramm vorlegen, der auch die finanzielle Absicherung für den Strukturwandel in den Kohleregionen regeln soll.

Wovon würden Arbeitnehmer und Jobsuchende profitieren?

Für Arbeitnehmer und Arbeitslose findet Ragnitz vor allem die verstärkten Rechtsansprüche auf Weiterbildung relevant, die die Arbeitnehmer allerdings mitfinanzieren müssten. Denn die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung werden weniger stark reduziert als möglich gewesen wäre, und zwar nur um 0,3 Prozent auf 2,7 Prozent. Für die Arbeitnehmer, die bald in Rente gehen, sei auch die Stabilisierung des Rentenniveaus bis 2025 positiv. Allerdings müssen auch das die Beitrags- und Steuerzahler langfristig bezahlen, „so dass von dieser Seite her mögliche Entlastungen nicht erreicht werden“, betont Ragnitz. Ähnlich sieht es der VSW. Dort heißt es: „Wir vermissen Signale für den Abbau der kalten Steuerprogression, der insbesondere die mittleren Einkommen entlastet hätte und auch der angekündigte stufenweise Abbau des Solidaritätszuschlags bleibt hinter den Erwartungen zurück“. Beim Solidaritätszuschlag soll es nur eine Entlastung von zehn Milliarden Euro bis 2021 geben.

Was sagen die Gewerkschaften zu den Beschlüssen?

Sachsens DGB-Chef Schlimbach sieht deutliche Verbesserungen für die Arbeitnehmer durch die Wiederherstellung der Parität in der Krankenversicherung und die Stabilisierung der Rente. Bei der Verbesserung der Pflege hätte er sich „mutigere und anspruchsvollere“ Ziele gewünscht. Ein Recht auf befristete Teilzeit ermögliche eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf, betont Schlimbach. Kritisch sieht er die geplanten Experimentierräume zur Arbeitszeit. Die Schutzfunktion des Arbeitszeitgesetzes dürfe nicht aufgeweicht werden, fordert Schlimbach. Auch seien wichtige Themen wie ein Ende von sachgrundlosen Befristungen nicht angepackt worden sowie eine stärkere Besteuerung von Reichen und Superreichen.

Welche Themen gehören noch in die Koalitionsverhandlungen?

Die künftigen Koalitionäre müssen sich vor allem um die Ausgestaltung ihrer Pläne bemühen. „Die „Vereinheitlichung der Regionalpolitik“ stand auch schon im früheren Koalitionsvertrag und wurde nicht umgesetzt. Man weiß derzeit nicht, wie das aussehen soll“, sagt Ragnitz. Die steuerliche FuE-Förderung für mittelständische Firmen sei ebenfalls nicht wirklich durchdacht und dürfte erhebliche Mitnahmeeffekte auslösen, befürchtet er. Ihm fehlen auch „dynamische Überlegungen“. Union und SPD wollten den vorhandenen finanziellen Spielraum von 46 Milliarden Euro verwenden, machten sich aber offenbar kaum Gedanken darüber, wie sie etwa die rentenpolitischen Vorhaben langfristig bezahlen wollen und wie sie auf wieder ansteigende Zinsen oder ein Ende des Konjunkturaufschwungs reagieren wollen. Grundsätzlich sollten mehr Entlastungen für die Steuerzahler geprüft werden, so Ragnitz. Und IHK-Sprecher Fiehler wünscht sich eine „deutliche mutigere“ Digitalisierungsoffensive.

