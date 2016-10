Die größten Baustellen der CDU Vor dem Parteitag stellt sich Generalsekretär Kretschmer Fragen zur Sachsen-Krise und zum Koalitionsstreit – und spricht über mögliche Auswege.

Eigentlich soll es um Wirtschaft gehen, wenn sich die Landes-CDU am übernächsten Wochenende zu ihrem turnusmäßigen Parteitag in Glauchau trifft. Die sächsische Union will sich dann als Wirtschaftskraft präsentieren, die den tragfähigen Rahmen für Investitionen und Innovationen im Freistaat schafft. Die öffentlichen Debatte dominieren derzeit aber andere Themen: Angriffe auf Asylbewerberheime. Polizeipannen, Pegida. Wie agiert die Regierungspartei in dem aufgeheizten Klima? Eine SZ-Analyse zur Sachsen-CDU.

CDU hat Probleme mit der Kritik an Sachsen und mit einer Neuorientierung

Seit sich asylkritische Proteste ballen und Angriffe auf Heime zunehmen, wird ein altes Problem der CDU deutlich. Sie reagiert empfindlich auf Kritik an Sachsen. Berechtigte Vorhaltungen weist man oft als Pauschalurteil zurück. Dazu kommt, dass sich die CDU – sie nennt sich selbst sächsische Union – irgendwie als Sachsen sieht. Daraus folgte jahrelang: Wer das Land kritisiert, kritisiert die CDU. Diese Haltung ändert sich nur langsam. Nach Ausschreitungen in Freital betonte Ministerpräsident und Parteichef Stanislaw Tillich im Landtag: „Rassismus ist eine Schande.“ Nun spricht Generalsekretär Michael Kretschmer davon, diese Probleme abzuarbeiten – mit mehr Polizei, Integrationskursen und dem Programm Weltoffenes Sachsen.

An der Basis grummelt es, sie will eine Asyl-Politik, wie sie im Gesetz steht

Dazu kommen brisante Personalien. Die bisherige CDU-Bundestagsabgeordnete Bettina Kudla aus Leipzig fiel durch Rechts-parolen an der Basis durch. In Dresden tritt der Rechtsanwalt Maximilan Krah aus und ruft nun ehemalige Mitstreiter auf, seinem Beispiel zu folgen. Das sorgt regelmäßig für Unruhe. Zuletzt in Pirna, wo der Stadtrat Tim Lochner der CDU den Rücken kehrte.

In der Koalition gibt es Streit über eigene Fehler und Kurskorrekturen

Während Sachsen als vermeintliches rechtes Versager-Land immer öfter am öffentlichen Pranger steht, gibt es Zoff mit dem Koalitionspartner SPD. Dessen Vorwurf, im Freistaat mangele es an Einsicht über eigene Fehler und auch am Willen, diese zu korrigieren, weist die CDU empört zurück. Die SPD mache sich hier zum Stichwortgeber für Vorwürfe, die falsch sind und deshalb dem Freistaat schaden. „Sachsen ist dynamisch und offen“, findet Kretschmer.

Kein Politikwechsel: Bessere Werbung soll Sachsens Imageproblem beheben

Die CDU sieht Land und Leute zu Unrecht verdammt und will Sachsens Vorzüge noch besser herausstellen. Die aktuelle Imagekampagne „So geht sächsisch“ ziele noch zu stark auf Touristen, heißt es. Künftig müsse auch für Sachsen als Wohnort, Arbeitsplatz oder Studienplatz geworben werden. Nötig sei mehr Klartext, nämlich, dass Sachsen ein „Land der Möglichkeiten“ ist. Der CDU-Generalsekretär bringt dafür neue Finanzmittel ins Spiel, obwohl für die Kampagne zuletzt schon bis zu acht Millionen Euro jährlich zur Verfügung standen.

Der Druck von außen wächst, jener

von der eigenen Wirtschaft aber auch

Dazu kommt die massive Kritik von außen. Die Süddeutsche Zeitung diagnostizierte jetzt, dass es der Partei bei der Analyse gesellschaftlicher Probleme an Demut fehle, und verweist auch auf „mangelnde Fehlerkultur“. Zumindest bei Wirtschaftsthemen wirkt die CDU nun tatsächlich hellhöriger. In Glauchau will sie sich gezielt für Unternehmer starkmachen. Forschung und Wirtschaft sollen besser vernetzt, bürokratische Hemmnisse abgebaut werden. Neu ist die Idee „Starfög“. Am Ende der Ausbildung oder des Studiums sollen Gründer – ähnlich wie beim Studenten-Bafög – Darlehen aus Landesmitteln für ihre Projekte erhalten. Dem Fachkräftemangel soll eine Stärkung der Oberschule entgegenwirken.

Die Partei braucht weiterhin einen Koalitionspartner – aber welchen?

Noch immer liegt die CDU bei Werten um die 40 Prozent. Das reicht allerdings nicht zum Alleinregieren. Doch mit wem soll die CDU 2019 ein Bündnis eingehen? Der harten Kritik der SPD sind zwar versöhnlichere Töne gefolgt. Doch intern sind etliche Christdemokraten verstimmt. Allerdings haben sie nach jetzigem Stand wenige Alternativen. Schwarz-Grün erscheint unwahrscheinlich, die FDP liegt in Umfragen unter fünf Prozent. Mehrere CDU-Politiker haben bereits Bündnisse mit der AfD nicht ausgeschlossen. Diesen Erwägungen erteilt Kretschmer jedoch eine klare Absage.

