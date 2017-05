Die Gaffer und die Rücksichtslosen Bei Unfällen auf der Autobahn werden zunehmend auch andere Autofahrer zum Problem.

Nicht zu glauben: Ungeniert fotografiert dieser Autofahrer im Vorbeifahren auf der Autobahn einen Unfall, der sich vor Kurzem zwischen den Anschlussstellen Uhyst und Burkau ereignet hatte. Der Mann auf diesem Foto ist kein Einzelfall. © Rocci Klein

Es ist der 188. Unfall in diesem Jahr auf den knapp 100 Autobahn-Kilometern zwischen Hermsdorf und Görlitz. Die Rettungskräfte sind in die Nähe der Anschlussstelle Burkau gerufen. In Fahrtrichtung Görlitz hat sich ein Fahrzeug überschlagen, drei Verletzte, die schnellstmöglich Hilfe brauchen, eine Fahrbahn, die gesperrt und schnellstmöglich wieder beräumt werden muss, nachfolgender Verkehr, der umzuleiten ist. Die Rettungskräfte und die Polizeibeamten haben alle Hände voll zu tun.

Es ist ein Augenzeuge, der die Gaffer beobachtet: Dutzende, die im Vorbeifahren an der Unfallstelle ihr Handy zücken, fotografieren oder gleich ein Video drehen. Der Augenzeuge zählt 18 fotografierende Schaulustige in nur wenigen Minuten – sowohl Pkw- als auch Lkw-Fahrer, sowohl Männer als auch Frauen, die direkt vom Steuer aus ungeniert Bilder schießen.

Obwohl das Handy am Steuer verboten ist, müssen sie in der Regel keine Strafe befürchten. „Die Polizisten haben bei der Unfallaufnahme auf der Autobahn meistens gar keine Zeit, sich auch noch um die Gaffer zu kümmern“, sagt Frank Wobst. „Und selbst wenn, hätten sie in dem Moment keine Möglichkeit, die Daten zu erfassen, die für eine Strafverfolgung nötig wären.“

Großes Problem: die Rettungsgasse

Frank Wobst hat nach seiner zeitweisen Abordnung als Lehrer an die Polizeihochschule jetzt wieder die Leitung der Verkehrspolizeiinspektion, kurz VPI, in Bautzen übernommen. An der Polizeihochschule hat der 53-Jährige über Unfälle auf der Autobahn und ihre Ursachen doziert – auch über Auffahrunfälle im Stau. Die passieren nicht selten, wenn es auf der Gegenfahrbahn gerade etwas zu sehen gibt und Neugierige plötzlich abbremsen, um nichts zu verpassen.

Frank Wobst schüttelt ärgerlich den Kopf, als er die Fotos von den Unfall-Gaffern sieht. Dabei hatte doch es gerade bei diesem Unfall endlich mal vorbildlich mit der Rettungsgasse geklappt, sagt der Polizeioberrat. Dieses Problem nämlich ist aus seiner Sicht das noch viel größere. Immer wieder kommt es vor, dass die Rettungsfahrzeuge nicht zügig genug an die Unfallstelle herankommen, weil Fahrzeuge den Weg blockieren. Es kommt nicht selten vor, dass Polizisten den Rettungsfahrzeugen erst einmal den Weg bahnen müssen, sagt Wobst. „Ob den Rücksichtslosen dabei immer bewusst ist, dass ihr Verhalten über Leben und Tod entscheiden kann?“, fragt der Inspektionsleiter.

Auch gegen diejenigen, die Rettungseinsätze behindern, hat die Polizei bisher nur wenig Handhabe. Die Streifenwagen der Polizeidirektion sind beispielsweise nicht mit Kameras ausgerüstet wie die Fahrzeuge der Kollegen in Österreich. Hierzulande müssen Autofahrer, die den Rettern den Weg verstellen, auch nicht wie in Österreich mit einer Geldstrafe rechnen, die mehr als 2 000 Euro betragen kann.

Zunehmende Rücksichtslosigkeit

Im deutschen Bußgeldkatalog ist für das Nichtbilden der Rettungsgasse bis jetzt gerade mal ein Verwarngeld von 20 Euro vorgesehen. Das soll sich jetzt aber ändern. Ende April hat der Bundestag eine Gesetzesänderung beschlossen, nach der künftig härtere Strafen für diejenigen gelten sollen, die Rettungseinsätze behindern und Notfall-Gassen blockieren. Auch schaulustige Gaffer sollen künftig härter als bisher bestraft werden.

Frank Wobst und die Kollegen von der Görlitzer VPI stellen auch generell eine zunehmende Rücksichtslosigkeit auf der Autobahn fest. Drängeln, ungenügender Sicherheitsabstand und überhöhte Geschwindigkeit waren im vorigen Jahr allein im Autobahnabschnitt zwischen Hermsdorf und Görlitz Ursache für 232 Unfälle, 57 weitere ereigneten sich nach riskanten Überholmanövern. Allein 40 Prozent aller Unfälle passieren auf nur einem Fünftel der Strecke: auf den 20 Kilometern zwischen Dresden und Pulsnitz, dem am dichtesten befahrenen Autobahnabschnitt im Bereich der Polizeidirektion Görlitz.

Einen möglichen Grund für die gestiegene Rücksichtslosigkeit sieht Inspektionsleiter Frank Wobst auch in der wachsenden Belastung durch das deutlich gestiegene Verkehrsaufkommen – je weiter westlich, um so höher: Während bei Burkau durchschnittlich 42 400 Fahrzeuge gezählt werden, sind es am Dreieck Dresden-Nord schon knapp 100 000 – 30 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren.

